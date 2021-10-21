12:59 21.10.2021 (обновлено: 16:58 21.10.2021)
Миронов предложил главе Пенсионного фонда уйти в отставку
Миронов предложил главе Пенсионного фонда Кигиму подуспокоиться и уйти в отставку
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСергей Миронов выступает на съезде новой объединённой политической партии "Справедливая Россия - За правду" в Москве
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Руководитель фракции "Справедливая Россия — За правду" (СРЗП) в Госдуме Сергей Миронов предложил главе Пенсионного фонда России (ПФР) Андрею Кигиму уйти в отставку со своего поста: по мнению политика, чиновник в ходе выступления в ГД по сути не ответил ни на один вопрос депутатов.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания во вторник призвал главу ПФР уважительно относиться к избранным российскими гражданами парламентариям из-за того, что до этого Кигим заявил о необходимости депутатам "Справедливой России — За правду" "подуспокоиться" по поводу ряда вопросов к работе ПФР.
"После заседания Государственной думы (во вторник. — Прим. ред.) у меня есть настоятельная рекомендация к руководителю Пенсионного фонда России Андрею Кигиму. Рекомендация следующая — немножко подуспокоиться, набраться смелости и написать заявление об отставке. Господин Кигим по сути не ответил ни на один вопрос, которые задавали депутаты от всех фракций — либо он издевается, либо не владеет ситуацией", — сказал Миронов журналистам.
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