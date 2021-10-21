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Омская область
https://ria.ru/20211021/omsk-1755701153.html
Омский губернатор обсудил создание центра креативных индустрий "АвангART"
Омский губернатор обсудил создание центра креативных индустрий "АвангART" - РИА Новости, 21.10.2021
Омский губернатор обсудил создание центра креативных индустрий "АвангART"
Губернатор Омской области Александр Бурков встретился с замруководителя Федерального агентства по делам молодежи Дамиром Фаттаховым и обсудил с ним открытие в... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T22:06
2021-10-21T22:09
омская область
омск
александр бурков
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
россия
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ОМСК, 21 окт - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков встретился с замруководителя Федерального агентства по делам молодежи Дамиром Фаттаховым и обсудил с ним открытие в регионе центра креативных индустрий "АвангART", сообщили в пресс-службе облправительства.Бурков обсудил с Фаттаховым реализацию совместных проектов, подготовку к форуму молодых лидеров "Россия – Центрально-Азиатский регион", который запланирован в Омске 16-19 ноября. Губернатор Омской области поблагодарил замруководителя Росмолодежи за интерес, проявленный к региону."Хотелось знать ваше мнение, насколько мы правильно движемся. Тут не обойтись без поддержки федерального уровня. Географически Омск является окном в Центральную Азию, и нам, конечно, нужно эту тему сопровождать", - приводит пресс-служба слова Буркова.В форуме планируется участие порядка 200 человек из Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Туркмении, регионов России, граничащих со странами Центрально-Азиатского региона. Запланировано подписание соглашений о сотрудничестве между общественными организациями стран-участниц."Омская область - один из тех регионов, который отличает системный подход к реализации молодежной политики, что, безусловно, нас не может не радовать. Что касается форума, то тут мы зависим от эпидемиологической обстановки, в первую очередь. Но если мероприятие запланировано, мы готовы поддержать его проведение", - отметил Фаттахов.Стороны также обсудили открытие в Омской области центра креативных индустрий "АвангART". Проект планируется запустить в конце этого года. "АвангART" станет ресурсным центром для творческой молодежи региона, даст ей возможности для реализации, заработка и повысит уровень образованности в сфере креативных индустрий.Целевая аудитория проекта - представители творческих профессий, креативные предприниматели, молодежь Омской области в возрасте от 18 до 35 лет. Центр будет работать над созданием партнерских проектов между творческими сообществами и бизнесом, заниматься образовательной и консалтинговой деятельностью.
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омск, александр бурков, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), россия
22:06 21.10.2021 (обновлено: 22:09 21.10.2021)
 

Омский губернатор обсудил создание центра креативных индустрий "АвангART"

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГубернатор Омской области Александр Бурков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Омской области Александр Бурков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ОМСК, 21 окт - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков встретился с замруководителя Федерального агентства по делам молодежи Дамиром Фаттаховым и обсудил с ним открытие в регионе центра креативных индустрий "АвангART", сообщили в пресс-службе облправительства.
Бурков обсудил с Фаттаховым реализацию совместных проектов, подготовку к форуму молодых лидеров "Россия – Центрально-Азиатский регион", который запланирован в Омске 16-19 ноября. Губернатор Омской области поблагодарил замруководителя Росмолодежи за интерес, проявленный к региону.
"Хотелось знать ваше мнение, насколько мы правильно движемся. Тут не обойтись без поддержки федерального уровня. Географически Омск является окном в Центральную Азию, и нам, конечно, нужно эту тему сопровождать", - приводит пресс-служба слова Буркова.
В форуме планируется участие порядка 200 человек из Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Туркмении, регионов России, граничащих со странами Центрально-Азиатского региона. Запланировано подписание соглашений о сотрудничестве между общественными организациями стран-участниц.
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"Омская область - один из тех регионов, который отличает системный подход к реализации молодежной политики, что, безусловно, нас не может не радовать. Что касается форума, то тут мы зависим от эпидемиологической обстановки, в первую очередь. Но если мероприятие запланировано, мы готовы поддержать его проведение", - отметил Фаттахов.
Стороны также обсудили открытие в Омской области центра креативных индустрий "АвангART". Проект планируется запустить в конце этого года. "АвангART" станет ресурсным центром для творческой молодежи региона, даст ей возможности для реализации, заработка и повысит уровень образованности в сфере креативных индустрий.
Целевая аудитория проекта - представители творческих профессий, креативные предприниматели, молодежь Омской области в возрасте от 18 до 35 лет. Центр будет работать над созданием партнерских проектов между творческими сообществами и бизнесом, заниматься образовательной и консалтинговой деятельностью.

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Омская областьОмскАлександр БурковФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Россия
 
 
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