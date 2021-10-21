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Ромео и Джульетта будут жить: осенние премьеры в московских театрах

Ромео и Джульетта будут жить: осенние премьеры в московских театрах - РИА Новости, 21.10.2021

Ромео и Джульетта будут жить: осенние премьеры в московских театрах

"Ромео и Джульетта" в новой интерпретации Константина Богомолова, необычный Чехов Дмитрия Крымова и молодого режиссера Гоши Мнацаканова – московские театры... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T14:29

2021-10-21T14:29

2021-10-21T15:02

сергей прокофьев

музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко

владимир панков

иосиф райхельгауз

московский драматический театр имени а. с. пушкина

константин богомолов

школа драматического искусства

культпоход

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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. "Ромео и Джульетта" в новой интерпретации Константина Богомолова, необычный Чехов Дмитрия Крымова и молодого режиссера Гоши Мнацаканова – московские театры активно выпускают премьеры, среди которых есть интерпретации классических сюжетов, переводные пьесы и оперные постановки. РИА Новости выбрало наиболее интересные и значимые.Россия и Швейцария на сцене театра имени ПушкинаОдин из самых популярных, а, возможно, и самый популярный московский режиссер Дмитрий Крымов на сцене театра имени Пушкина поставил Чехова. В спектакле "Костик" не сразу узнаешь "Чайку". Знакомый текст сохранен лишь отчасти, постановка создана "по мотивам Чехова". Вместо имения – старая советская подмосковная дача, где желтые осенние листья напоминают пожелтевшие страницы книг. Сюда приезжает Аркадина – грубоватая стареющая женщина, которая злоупотребляет макияжем, поет низким сиплым голосом и властвует над всеми обитателями этого места. Ее возлюбленный Тригорин – некогда популярный поэт-песенник, сегодня безуспешно пытается сочинять рэп. Начнется спектакль с большой казенной речи управляющего о базовых ценностях и культурной политике. Но жизнь обитателей этой дачи строится на агрессии и наполнена низкопробными песенками. И даже сказочный волк с васнецовской картины, который появится в конце и унесет царевну-Заречную в неизвестном направлении, будет похож на чучело с ближайшей мусорной свалки. Следующие показы "Костика" пройдут 2-4 ноября.В ближайший дни – 22 и 23 октября – в филиале театра имени Пушкина состоится премьера спектакля "Швейцария". Главные роли в этой камерной постановке исполнят Вера Воронкова и Федор Левин. Пьеса Джоанны Мюррей-Смит - история полувыдуманная-полуреальная. В центре внимания – известная писательница Патриция Хайсмит, автор психологических триллеров, известная книгами о мистере Рипли. На этом реальность в пьесе заканчивается и дальше начинается выдумка. К Хайсмит, живущей в уединении в Швейцарии, приезжает молодой агент нью-йоркского издательства. Очаровательный незнакомец оказывается совсем не тем, кем кажется на первый взгляд. По словам худрука театра Евгения Писарева, это фантазия о том, как в конце жизни человек, сотворивший литературного монстра, встречается с его реальным воплощением.Чехов и Достоевский в Школе драматического искусстваМолодой режиссер Гоша Мнацаканов, студент 5-го курса ГИТИСа, представил свое прочтение чеховского рассказа "Дама с собачкой". В его интерпретации главные герои как бы поменялись местами, и спектакль назван "Собака с дамочкой". Ближайшие показы пройдут 21-22 октября и 1-3 декабря. Из чеховского произведения режиссер взял лишь некоторые фразы, щедро разбавив их своим вставками, но сохранив все важные акценты. Впрочем, молодой автор, как и Дмитрий Крымов, подчеркивает: спектакль "по рассказам А.П.Чехова". Берет главной героини превращается в черную шляпу с огромными полями, время действия переносится из чеховского в современность и обратно. А среди героев постановки появляются белогвардейцы, безымянная, но исполняющая пародийную оперную арию продавщица, и даже Каштанка с тремя сестрами. В полной мере режиссер использует и все возможности актеров Школы драматического искусства, которые прекрасно поют и играют.Еще одна осенняя премьера в этом театре – "Рулетенбургъ" режиссера Евгении Тодоровой. Двухсотлетний юбилей Достоевского стал поводом для обращения к самому автобиографическому роману писателя "Игрок", написанному всего за 26 дней. Действие спектакля разворачивается в выдуманном европейском городе, жители которого живут одним днем. Все они ждут большого куша – то ли наследства, то ли выигрыша. Довольно продолжительный спектакль условно поделен на три части – условный Ад, Чистилище и Рай. В отличие от дантовских героев жители Рулетенбурга совершают путешествие не по вертикали наверх, а наоборот, вниз. Ближайшие спектакли – 9-10 ноября."Ромео и Джульетта" и "Риголетто" в Музыкальном театре Станиславского и Немировича-ДанченкоОдной из самых обсуждаемых премьер этой осени в музыкальном театре можно с уверенностью назвать новый балет "Ромео и Джульетта" на музыку Прокофьева. За постановку взялся режиссер Константин Богомолов, который в 2018 году дебютировал в оперном жанре, а теперь обратился к балету. К сотрудничеству он пригласил молодого хореографа Максима Севагина. В переписанном либретто режиссер камня на камне не оставил ни от Шекспира, ни от Прокофьева: Ромео только что вернулся из заключения, Меркуцио торгует наркотиками, сеньор Капулетти – олигарх, жена которого не расстается с бокалом и проводит время с генералом Тибальдом. И это лишь первый акт. Неожиданные сюжетные повороты подкрепляются многочисленными титрами, которые буквально "разжевывают" происходящее на сцене. Видимо музыки и хореографии авторами не хватило для того, чтобы донести свой замысел до публики. Впрочем, новый сюжет – то немногое, что может заинтриговать. Главным эмоциональным впечатлением становится безымянная пара "Он и Она", которые, видимо, воплощают влюбленных спустя многие годы. Их танцуют Лоран Илер (нынешний руководитель балета театра Станиславского и Немировича-Данченко) и Дарья Павленко.Следующей премьерой на этой сцене 12-14 ноября станет "Риголетто" Верди в постановке Владимира Панкова. Для создателя жанры саунд-драмы это первая оперная постановка, но о переписывании сюжета, речи, вроде пока нет. На этой сцене "Риголетто" ставили лишь однажды – предыдущая премьера состоялась в 1939 году, это был спектакль Станиславского, который мастер не успел закончить. Работу тогда продолжил Всеволод Мейерхольд. Сейчас вместе с Владимиром Панковым над оперой работают главный дирижер театра Феликс Коробов, художник Максим Обрезков, хореограф Екатерина Кислова, видеохудожник Кирилл Плешкевич. Приглашенный грузинский баритон Николоз Лагвилава выступит в заглавной партии.Проза Водолазкина и еще один спектакль Крымова в "Школе современной пьесы"Молодая режиссер Алина Кушим поставила "Авиатора" Водолазкина (11-12 ноября) – произведение одного из самых популярных современных прозаиков. Действие романа постоянно переносится из конца ХХ века в первые годы после революции. Главный герой, Иннокентий Платонов, пройдя экспериментальную заморозку, просыпается почти что в наши дни и постепенно вспоминает свое прошлое: жизнь в "уплотненной" квартире, любовь к девушке Анастасии, арест и ссылку на Соловки. Действие сосредоточено в небольшой кубической декорации, а на большой экран периодически проецируются то крупные планы героев, то "архивные" фотографии из старой жизни. Роскошные интерьеры зала театра почти половину спектакля закрыты черными тканями, но, когда герой окончательно прозревает, открывается историческая золотая лепнина. За закрученным сюжетом романа скрываются важные для автора размышлении о времени. В сценической версии все это сложно передать: спектакль заведомо проигрывает оригиналу. Несмотря на многослойность постановки, важные для автора философские размышления остаются "за кадром".В начале осени, еще до своего "Костика" Дмитрий Крымов выпустил премьеру в "Школе современной пьесы" – спектакль "Все тут." можно будет увидеть 27-30 октября. Руководитель театра режиссер Иосиф Райхельгауз, по его словам, много лет уговаривал поставить Крымова спектакль в своем театре. "Тут все сплелось. Его отец Анатолий Васильевич Эфрос – мой учитель, его мама Наталья Анатольевна Крымова до последних дней работала в нашем театре завлитом и моим заместителем. Любимая ученица Крымова, сценограф, которая работает с ним много лет, Маша Трегубова – это моя родная дочь", – говорил Иосиф Леонидович в интервью РИА Новости. Взяв за основу пьесу Торнтона Уайлдера "Наш городок", Крымов поставил спектакль о собственном прошлом. Артисты театра играют реальных людей – Анатолия Эфроса, Наталью Крымову, завлита театра на Бронной Нонну Скегину и самого Дмитрия Крымова.

https://ria.ru/20210921/myuzikly-1751155800.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей прокофьев, музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко, владимир панков, иосиф райхельгауз, московский драматический театр имени а. с. пушкина, константин богомолов, школа драматического искусства, культпоход