https://ria.ru/20211021/nerabochie_dni-1755575886.html

Нерабочие дни не должны использоваться как отпуск, предупредила Матвиенко

Нерабочие дни не должны использоваться как отпуск, предупредила Матвиенко - РИА Новости, 21.10.2021

Нерабочие дни не должны использоваться как отпуск, предупредила Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что нерабочие дни в ноябре не должны использоваться россиянами как отпуск, иначе пандемию не остановить. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T13:42

2021-10-21T13:42

2021-10-21T13:42

распространение коронавируса

общество

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коронавирус в россии

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АФИНЫ, 21 окт - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что нерабочие дни в ноябре не должны использоваться россиянами как отпуск, иначе пандемию не остановить.Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября для недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Российские регионы могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября. Губернатор Московской области Андрей Воробьев установил нерабочие дни в регионе с 28 октября по 7 ноября. Матвиенко отметила, что дополнительные выходные - своевременное решение."И так у нас были каникулы, несколько праздничных дней. Просто увеличение этого времени до семи дней, по мнению специалистов санитарно-эпидемиологической службы, позволит разорвать цепочку ковида и тем самым уменьшить, резко снизить заболеваемость. Решение правильное, оправданное", - сказала Матвиенко."Но вы знаете, что меня огорчает? Оказывается, люди восприняли это как дополнительный отпуск, начали заказывать билеты, куда-то пытаться лететь. Не для этого государство объявило нерабочие дни, а для того, чтобы остановить пандемию", - сказала спикер.Матвиенко заявила, что людям надо побыть эти семь дней дома. Она призвала людей "пересмотреть отношение к этому". "Это не дополнительный отпуск. К этому надо отнестись очень ответственно", - сказала она.

https://ria.ru/20211015/lokdaun-1754682892.html

https://ria.ru/20211021/rospotrebnadzor-1755560326.html

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общество, совет федерации рф, валентина матвиенко, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии