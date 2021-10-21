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Нерабочие дни не должны использоваться как отпуск, предупредила Матвиенко
Нерабочие дни не должны использоваться как отпуск, предупредила Матвиенко - РИА Новости, 21.10.2021
Нерабочие дни не должны использоваться как отпуск, предупредила Матвиенко
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что нерабочие дни в ноябре не должны использоваться россиянами как отпуск, иначе пандемию не остановить. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T13:42
2021-10-21T13:42
распространение коронавируса
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АФИНЫ, 21 окт - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что нерабочие дни в ноябре не должны использоваться россиянами как отпуск, иначе пандемию не остановить.Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября для недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Российские регионы могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября. Губернатор Московской области Андрей Воробьев установил нерабочие дни в регионе с 28 октября по 7 ноября. Матвиенко отметила, что дополнительные выходные - своевременное решение."И так у нас были каникулы, несколько праздничных дней. Просто увеличение этого времени до семи дней, по мнению специалистов санитарно-эпидемиологической службы, позволит разорвать цепочку ковида и тем самым уменьшить, резко снизить заболеваемость. Решение правильное, оправданное", - сказала Матвиенко."Но вы знаете, что меня огорчает? Оказывается, люди восприняли это как дополнительный отпуск, начали заказывать билеты, куда-то пытаться лететь. Не для этого государство объявило нерабочие дни, а для того, чтобы остановить пандемию", - сказала спикер.Матвиенко заявила, что людям надо побыть эти семь дней дома. Она призвала людей "пересмотреть отношение к этому". "Это не дополнительный отпуск. К этому надо отнестись очень ответственно", - сказала она.
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общество, совет федерации рф, валентина матвиенко, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:42 21.10.2021
 
Нерабочие дни не должны использоваться как отпуск, предупредила Матвиенко

Матвиенко: нерабочие дни нельзя использовать как отпуск, иначе пандемию не остановить

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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АФИНЫ, 21 окт - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что нерабочие дни в ноябре не должны использоваться россиянами как отпуск, иначе пандемию не остановить.
Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября для недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Российские регионы могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября. Губернатор Московской области Андрей Воробьев установил нерабочие дни в регионе с 28 октября по 7 ноября. Матвиенко отметила, что дополнительные выходные - своевременное решение.
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"Но вы знаете, что меня огорчает? Оказывается, люди восприняли это как дополнительный отпуск, начали заказывать билеты, куда-то пытаться лететь. Не для этого государство объявило нерабочие дни, а для того, чтобы остановить пандемию", - сказала спикер.
Матвиенко заявила, что людям надо побыть эти семь дней дома. Она призвала людей "пересмотреть отношение к этому". "Это не дополнительный отпуск. К этому надо отнестись очень ответственно", - сказала она.
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