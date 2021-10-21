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ОЗХО скрывает формулу яда из дела Навального, заявил полпред
ОЗХО скрывает формулу яда из дела Навального, заявил полпред - РИА Новости, 21.10.2021
ОЗХО скрывает формулу яда из дела Навального, заявил полпред
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) скрывает от России формулу вещества, которым якобы был отравлен Алексей Навальный, заявил постпред РФ при... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T09:53
2021-10-21T10:13
в мире
россия
госпитализация алексея навального
сша
франция
алексей навальный
александр шульгин
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) скрывает от России формулу вещества, которым якобы был отравлен Алексей Навальный, заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин."Формулу вещества не раскрывают. Немцы в своем ответе на наш последний запрос воспроизвели просто формулировку &lt;...&gt; из доклада ОЗХО о том, как они осуществляли техническое содействие - то есть обнаружили в организме биомаркеры ингибитора холинэстеразы, имеющего структурные характеристики, схожие с характеристиками химических веществ из приложения 1.14.А и 1.15.А к приложению химической конвенции, и об этом дескать заявил генеральный директор. Больше они ничего не говорят", - сказал Шульгин в эфире "Соловьёв LIVE".Ранее США и еще 44 страны по линии ОЗХО направили России список вопросов об инциденте с Навальным и заявили, что ждут ответа в течение 10 дней. Москва подготовила встречный демарш. В нем российская сторона просила Технический секретариат ОЗХО передать постоянному представительству Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, ФРГ, Франции и Швеции при ОЗХО копии вербальной ноты и прилагаемые документы.Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.
https://ria.ru/20211020/otravlenie-1755425148.html
https://ria.ru/20211020/otvety-1755413274.html
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в мире, россия, госпитализация алексея навального, сша, франция, алексей навальный, александр шульгин
09:53 21.10.2021 (обновлено: 10:13 21.10.2021)
 
ОЗХО скрывает формулу яда из дела Навального, заявил полпред

Полпред при ОЗХО: от России скрывают формулу яда, которым якобы был отравлен Навальный

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) скрывает от России формулу вещества, которым якобы был отравлен Алексей Навальный, заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.
"Формулу вещества не раскрывают. Немцы в своем ответе на наш последний запрос воспроизвели просто формулировку <...> из доклада ОЗХО о том, как они осуществляли техническое содействие - то есть обнаружили в организме биомаркеры ингибитора холинэстеразы, имеющего структурные характеристики, схожие с характеристиками химических веществ из приложения 1.14.А и 1.15.А к приложению химической конвенции, и об этом дескать заявил генеральный директор. Больше они ничего не говорят", - сказал Шульгин в эфире "Соловьёв LIVE".
Посол России в Нидерландах и постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин
Вчера, 15:55
Запад препятствует доследственной проверке по Навальному, заявил постпред
Ранее США и еще 44 страны по линии ОЗХО направили России список вопросов об инциденте с Навальным и заявили, что ждут ответа в течение 10 дней. Москва подготовила встречный демарш. В нем российская сторона просила Технический секретариат ОЗХО передать постоянному представительству Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, ФРГ, Франции и Швеции при ОЗХО копии вербальной ноты и прилагаемые документы.
Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.
Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций по запрещению химического оружия Александр Шульгин - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
Вчера, 15:20
Запад скоординировал ответы по Навальному, заявил постпред России
 
В миреРоссияГоспитализация Алексея НавальногоСШАФранцияАлексей НавальныйАлександр Шульгин
 
 
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