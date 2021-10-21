https://ria.ru/20211021/nato-1755573791.html
Матвиенко назвала условие для возобновления контактов с НАТО
Матвиенко назвала условие для возобновления контактов с НАТО - РИА Новости, 21.10.2021
Матвиенко назвала условие для возобновления контактов с НАТО
Россия готова возобновить сотрудничество с НАТО, если альянс проявит реальную заинтересованность в этом и представит дорожную карту направлений взаимодействия,... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T13:35
2021-10-21T13:35
2021-10-21T13:54
в мире
нато
валентина матвиенко
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АФИНЫ, 21 окт - РИА Новости. Россия готова возобновить сотрудничество с НАТО, если альянс проявит реальную заинтересованность в этом и представит дорожную карту направлений взаимодействия, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Если НАТО проявит реальную заинтересованность, если будет дорожная карта по направлениям, по которым они готовы с Россией сотрудничать, мы готовы. Придёт такой сигнал - будем вести переговоры", - заявила она журналистам.
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в мире, нато, валентина матвиенко, россия, совет федерации рф
13:35 21.10.2021 (обновлено: 13:54 21.10.2021)
Матвиенко назвала условие для возобновления контактов с НАТО
Матвиенко: Россия возобновит контакты с НАТО, если альянс представит дорожную карту