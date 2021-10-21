https://ria.ru/20211021/nato-1755573791.html

Матвиенко назвала условие для возобновления контактов с НАТО

Матвиенко назвала условие для возобновления контактов с НАТО - РИА Новости, 21.10.2021

Матвиенко назвала условие для возобновления контактов с НАТО

Россия готова возобновить сотрудничество с НАТО, если альянс проявит реальную заинтересованность в этом и представит дорожную карту направлений взаимодействия,... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T13:35

2021-10-21T13:35

2021-10-21T13:54

в мире

нато

валентина матвиенко

россия

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732960280_0:6:2708:1529_1920x0_80_0_0_91f1a2396122e6e56849aa908bd199f2.jpg

АФИНЫ, 21 окт - РИА Новости. Россия готова возобновить сотрудничество с НАТО, если альянс проявит реальную заинтересованность в этом и представит дорожную карту направлений взаимодействия, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Если НАТО проявит реальную заинтересованность, если будет дорожная карта по направлениям, по которым они готовы с Россией сотрудничать, мы готовы. Придёт такой сигнал - будем вести переговоры", - заявила она журналистам.

https://ria.ru/20211021/nato-1755538201.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, нато, валентина матвиенко, россия, совет федерации рф