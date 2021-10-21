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Генсек НАТО рассказал, какими будут отношения с Россией
Генсек НАТО рассказал, какими будут отношения с Россией - РИА Новости, 21.10.2021
Генсек НАТО рассказал, какими будут отношения с Россией
У НАТО сохраняются каналы контактов с Россией, альянс продолжает комбинированный подход к отношениям с Москвой, сочетающий "оборону и сдерживание" с открытостью РИА Новости, 21.10.2021
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нато
россия
в мире
йенс столтенберг
москва
брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 21 окт – РИА Новости. У НАТО сохраняются каналы контактов с Россией, альянс продолжает комбинированный подход к отношениям с Москвой, сочетающий "оборону и сдерживание" с открытостью к диалогу, сказал генсек Йенс Столтенберг перед началом заседания в Брюсселе министров обороны альянса."У нас сохраняются каналы связи с Россией, но мы сожалеем о решении России закрыть два офиса НАТО в Москве и прекратить деятельность миссии здесь в штаб-квартире. Подход НАТО к РФ остается по-прежнему комбинированным, сочетающим сдерживание и оборону с готовностью вести содержательный диалог. Но это стало более сложным из-за решения России закрыть офисы НАТО в Москве", - сказал он.
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нато, россия, в мире, йенс столтенберг, москва, брюссель
11:19 21.10.2021 (обновлено: 11:27 21.10.2021)
 
Генсек НАТО рассказал, какими будут отношения с Россией

Генсек НАТО Столтенберг: альянс продолжает комбинированный подход к отношениям с Москвой

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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БРЮССЕЛЬ, 21 окт – РИА Новости. У НАТО сохраняются каналы контактов с Россией, альянс продолжает комбинированный подход к отношениям с Москвой, сочетающий "оборону и сдерживание" с открытостью к диалогу, сказал генсек Йенс Столтенберг перед началом заседания в Брюсселе министров обороны альянса.
"У нас сохраняются каналы связи с Россией, но мы сожалеем о решении России закрыть два офиса НАТО в Москве и прекратить деятельность миссии здесь в штаб-квартире. Подход НАТО к РФ остается по-прежнему комбинированным, сочетающим сдерживание и оборону с готовностью вести содержательный диалог. Но это стало более сложным из-за решения России закрыть офисы НАТО в Москве", - сказал он.
Баннеры с логотипом НАТО у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
Вчера, 20:52
Бельгийский политолог оценил возможность диалога России и НАТО
 
НАТОРоссияВ миреЙенс СтолтенбергМоскваБрюссель
 
 
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