https://ria.ru/20211021/nato-1755538201.html

Генсек НАТО рассказал, какими будут отношения с Россией

Генсек НАТО рассказал, какими будут отношения с Россией - РИА Новости, 21.10.2021

Генсек НАТО рассказал, какими будут отношения с Россией

У НАТО сохраняются каналы контактов с Россией, альянс продолжает комбинированный подход к отношениям с Москвой, сочетающий "оборону и сдерживание" с открытостью РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T11:19

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2021-10-21T11:27

нато

россия

в мире

йенс столтенберг

москва

брюссель

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БРЮССЕЛЬ, 21 окт – РИА Новости. У НАТО сохраняются каналы контактов с Россией, альянс продолжает комбинированный подход к отношениям с Москвой, сочетающий "оборону и сдерживание" с открытостью к диалогу, сказал генсек Йенс Столтенберг перед началом заседания в Брюсселе министров обороны альянса."У нас сохраняются каналы связи с Россией, но мы сожалеем о решении России закрыть два офиса НАТО в Москве и прекратить деятельность миссии здесь в штаб-квартире. Подход НАТО к РФ остается по-прежнему комбинированным, сочетающим сдерживание и оборону с готовностью вести содержательный диалог. Но это стало более сложным из-за решения России закрыть офисы НАТО в Москве", - сказал он.

https://ria.ru/20211020/nato-1755483533.html

россия

москва

брюссель

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нато, россия, в мире, йенс столтенберг, москва, брюссель