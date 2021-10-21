В Киеве заявили о превосходстве Украины над Германией
Советник офиса Зеленского Арестович поставил Украину выше Германии по военной мощи
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Украина полностью готова к вступлению в НАТО, где она стала бы четвертой по силе страной, об этом в эфире телеканала "Наш" заявил внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.
По его словам, сегодня Украина технически "на 100%" готова к вступлению НАТО, однако для этого необходимо политическое решение.
Как полагает советник офиса Зеленского, среди стран-членов альянса лишь "три-четыре" участника полностью соответствуют стандартам НАТО. "Что необходимо понимать: мы в НАТО идем не как просители с протянутой рукой, мы добавим (альянсу. – прим. ред.) огромную силу. Потому что, помимо США, Турции и Франции, мы четвертая сила по военной мощи, по крайней мере, по сухопутному компоненту", - заявил Арестович, не став объяснять, почему ВСУ превосходят по мощи армии Германии, Италии, Польши, Испании и других европейских стран.
При этом он добавил, что принятие Украины в НАТО означает новые возможности для альянса.
Лидеры НАТО на саммите альянса в Брюсселе летом 2021 года поддержали право Украины и Грузии на присоединение к альянсу, заявили о необходимости продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию. На прошлой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не может сказать, когда это произойдет, добавив, что "это не случится завтра". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "худшим сценарием" перспективу вступления Украины в альянс, заверив, что в таком случае Россия примет меры "по обеспечению собственной безопасности".