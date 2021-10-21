https://ria.ru/20211021/mid-1755639932.html

Захарова рассказала о поставке сервисного оборудования в Никарагуа

Захарова рассказала о поставке сервисного оборудования в Никарагуа - РИА Новости, 21.10.2021

Захарова рассказала о поставке сервисного оборудования в Никарагуа

Россия в ближайшее время поставит в Никарагуа оборудование для создания сервисного центра для обслуживания ранее поставленной техники, заявила официальный... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T17:37

2021-10-21T17:37

2021-10-21T17:37

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Россия в ближайшее время поставит в Никарагуа оборудование для создания сервисного центра для обслуживания ранее поставленной техники, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы продолжаем оказание содействия в борьбе с чрезвычайными ситуациями, в том числе путём улучшения материально-технической базы никарагуанских служб", - сказала Захарова.Она отметила, что летом "Россия передала армии Никарагуа противопожарный вертолёт, пятнадцать внедорожников, оборудование для центра управления кризисными ситуациями в Манагуа, а также двадцать береговых сирен". Кроме того, Москва в качестве гуманитарной помощи отправляла в Никарагуа шесть тысяч доз вакцины от коронавируса, 33 тысячи тонн пшеницы и 250 автобусов ГАЗ."В ближайшее время ожидается доставка оборудования для создания в Никарагуа соответствующего сервисного центра обслуживания поставленной машинно-технической продукции", - отметила Захарова.В борьбе с эпидемией коронавируса правительство Никарагуа уже работает с Институтом Гамалеи и Российским фондом прямых инвестиций - в страну поставляются готовые вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт". Никарагуа начала вакцинацию населения в марте. Помимо российской вакцины, используются препараты Covishield и AstraZeneca, полученные через механизм Covax.

https://ria.ru/20210719/kovivak-1741852145.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, манагуа (город), никарагуа, москва, российский фонд прямых инвестиций, мария захарова, россия