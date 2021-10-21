https://ria.ru/20211021/metanol-1755586055.html

В Екатеринбурге арестовали обвиняемого по делу об отравлении метанолом

В Екатеринбурге арестовали обвиняемого по делу об отравлении метанолом - РИА Новости, 21.10.2021

В Екатеринбурге арестовали обвиняемого по делу об отравлении метанолом

Надир Мамедов, обвиняемый по делу о гибели людей из-за употребления метилового спирта в Свердловской области, арестован по 15 декабря, передает корреспондент... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T14:30

2021-10-21T14:30

2021-10-21T14:30

происшествия

алкоголь

екатеринбург

свердловская область

россия

массовое отравление метанолом на урале

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 окт - РИА Новости. Надир Мамедов, обвиняемый по делу о гибели людей из-за употребления метилового спирта в Свердловской области, арестован по 15 декабря, передает корреспондент РИА Новости из Чкаловского районного суда Екатеринбурга.По данным следствия, с 7 по 14 октября 18 человек погибли от проданного в одном из районов Екатеринбурга метилового спирта. Возбуждено дело по части 3 статьи 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц), двое подозреваемых были задержаны. По данным проекта "Народный контроль", жертв уже 25 – это информацию правоохранители пока не комментируют."Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком два месяца, по 15 декабря", - огласил судья.Мамедов сегодня заявил в суде, что "в этом не виноват".В четверг вопрос об избрании меры пресечения должны решить в отношении ещё двоих обвиняемых.

https://ria.ru/20211018/alkogol-1754996051.html

https://ria.ru/20211008/otravleniya-1753640198.html

екатеринбург

свердловская область

россия

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происшествия, алкоголь, екатеринбург, свердловская область, россия, массовое отравление метанолом на урале