https://ria.ru/20211021/matvienko-1755610838.html

Возмутительное поведение поляков и прибалтов попало на видео

"Демарш" поляков и прибалтов во время выступления Матвиенко попал на видео - РИА Новости, 21.10.2021

Возмутительное поведение поляков и прибалтов попало на видео

В Сети появилось видео инцидента, который произошел во время выступления председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко на конференции европейских спикеров... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T15:57

2021-10-21T15:57

2021-10-21T17:44

польша

совет федерации рф

валентина матвиенко

прибалтика

балтия

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В Сети появилось видео инцидента, который произошел во время выступления председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко на конференции европейских спикеров парламентов.На кадрах видно, как представители делегаций Польши и стран Прибалтики встали со своих мест еще до того, как российский сенатор начала речь. Заметно, что число решивших устроить "демарш" невелико.Выступление Матвиенко было основным на открывающем конференцию заседании. Тема мероприятия — "Демократия перед лицом кризиса в области общественного здравоохранения, вызванного пандемией COVID-19: обмен опытом, дальнейшие шаги".Как сообщил журналистам представитель российской делегации, когда сенатор вышла на трибуну, представители Польша и страны Балтиипокинули зал.Сама Матвиенко отметила, что не заметила их ухода. По ее мнению, если поступок членов делегаций был демонстративным, это говорит лишь об отсутствии дипломатической и политической культуры.

https://ria.ru/20211021/pushkov-1755600207.html

польша

прибалтика

балтия

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Делегации Польши и Прибалтики покинули конференцию во время выступления Матвиенко Кадры с конференции европейских спикеров парламентов, где с началом выступления Матвиенко делегации Польши и стран Балтии демонстративно вышли из зала. Сама Матвиенко сказала, что даже этого не заметила. 2021-10-21T15:57 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, совет федерации рф, валентина матвиенко, прибалтика, балтия