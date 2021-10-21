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https://ria.ru/20211021/matvienko-1755610838.html
Возмутительное поведение поляков и прибалтов попало на видео
"Демарш" поляков и прибалтов во время выступления Матвиенко попал на видео - РИА Новости, 21.10.2021
Возмутительное поведение поляков и прибалтов попало на видео
В Сети появилось видео инцидента, который произошел во время выступления председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко на конференции европейских спикеров... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T15:57
2021-10-21T17:44
польша
совет федерации рф
валентина матвиенко
прибалтика
балтия
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В Сети появилось видео инцидента, который произошел во время выступления председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко на конференции европейских спикеров парламентов.На кадрах видно, как представители делегаций Польши и стран Прибалтики встали со своих мест еще до того, как российский сенатор начала речь. Заметно, что число решивших устроить "демарш" невелико.Выступление Матвиенко было основным на открывающем конференцию заседании. Тема мероприятия — "Демократия перед лицом кризиса в области общественного здравоохранения, вызванного пандемией COVID-19: обмен опытом, дальнейшие шаги".Как сообщил журналистам представитель российской делегации, когда сенатор вышла на трибуну, представители Польша и страны Балтиипокинули зал.Сама Матвиенко отметила, что не заметила их ухода. По ее мнению, если поступок членов делегаций был демонстративным, это говорит лишь об отсутствии дипломатической и политической культуры.
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353
60
Делегации Польши и Прибалтики покинули конференцию во время выступления Матвиенко
Кадры с конференции европейских спикеров парламентов, где с началом выступления Матвиенко делегации Польши и стран Балтии демонстративно вышли из зала. Сама Матвиенко сказала, что даже этого не заметила.
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польша, совет федерации рф, валентина матвиенко, прибалтика, балтия
15:57 21.10.2021 (обновлено: 17:44 21.10.2021)
 
"Демарш" поляков и прибалтов во время выступления Матвиенко попал на видео

Опубликовано видео "демарша" делегаций Польши и стран Балтии при выступлении Матвиенко

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В Сети появилось видео инцидента, который произошел во время выступления председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко на конференции европейских спикеров парламентов.
На кадрах видно, как представители делегаций Польши и стран Прибалтики встали со своих мест еще до того, как российский сенатор начала речь. Заметно, что число решивших устроить "демарш" невелико.
Выступление Матвиенко было основным на открывающем конференцию заседании. Тема мероприятия — "Демократия перед лицом кризиса в области общественного здравоохранения, вызванного пандемией COVID-19: обмен опытом, дальнейшие шаги".
Как сообщил журналистам представитель российской делегации, когда сенатор вышла на трибуну, представители Польша и страны Балтиипокинули зал.
Сама Матвиенко отметила, что не заметила их ухода. По ее мнению, если поступок членов делегаций был демонстративным, это говорит лишь об отсутствии дипломатической и политической культуры.
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ПольшаСовет Федерации РФВалентина МатвиенкоПрибалтикаБалтия
 
 
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