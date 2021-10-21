https://ria.ru/20211021/matvienko-1755610838.html
Возмутительное поведение поляков и прибалтов попало на видео
"Демарш" поляков и прибалтов во время выступления Матвиенко попал на видео - РИА Новости, 21.10.2021
Возмутительное поведение поляков и прибалтов попало на видео
В Сети появилось видео инцидента, который произошел во время выступления председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко на конференции европейских спикеров... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T15:57
2021-10-21T15:57
2021-10-21T17:44
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В Сети появилось видео инцидента, который произошел во время выступления председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко на конференции европейских спикеров парламентов.На кадрах видно, как представители делегаций Польши и стран Прибалтики встали со своих мест еще до того, как российский сенатор начала речь. Заметно, что число решивших устроить "демарш" невелико.Выступление Матвиенко было основным на открывающем конференцию заседании. Тема мероприятия — "Демократия перед лицом кризиса в области общественного здравоохранения, вызванного пандемией COVID-19: обмен опытом, дальнейшие шаги".Как сообщил журналистам представитель российской делегации, когда сенатор вышла на трибуну, представители Польша и страны Балтиипокинули зал.Сама Матвиенко отметила, что не заметила их ухода. По ее мнению, если поступок членов делегаций был демонстративным, это говорит лишь об отсутствии дипломатической и политической культуры.
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Делегации Польши и Прибалтики покинули конференцию во время выступления Матвиенко
Кадры с конференции европейских спикеров парламентов, где с началом выступления Матвиенко делегации Польши и стран Балтии демонстративно вышли из зала. Сама Матвиенко сказала, что даже этого не заметила.
2021-10-21T15:57
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польша, совет федерации рф, валентина матвиенко, прибалтика, балтия
15:57 21.10.2021 (обновлено: 17:44 21.10.2021)
"Демарш" поляков и прибалтов во время выступления Матвиенко попал на видео
Опубликовано видео "демарша" делегаций Польши и стран Балтии при выступлении Матвиенко