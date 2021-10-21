https://ria.ru/20211021/matvienko-1755558825.html
Делегации нескольких стран покинули зал во время выступления Матвиенко
Делегации нескольких стран покинули зал во время выступления Матвиенко - РИА Новости, 21.10.2021
Делегации нескольких стран покинули зал во время выступления Матвиенко
Делегации Польши и стран Балтии покинули зал Конференции европейских спикеров, когда начала выступать спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщил... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T12:34
2021-10-21T12:34
2021-10-21T12:37
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валентина матвиенко
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АФИНЫ, 21 окт - РИА Новости. Делегации Польши и стран Балтии покинули зал Конференции европейских спикеров, когда начала выступать спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщил журналистам представитель делегации РФ."Как только Валентина Ивановна вышла на трибуну, эти делегации покинули зал заседаний", - сказал он.
https://ria.ru/20210923/lavrov-1751524041.html
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в мире, польша, валентина матвиенко, балтия, россия
12:34 21.10.2021 (обновлено: 12:37 21.10.2021)
Делегации нескольких стран покинули зал во время выступления Матвиенко
Делегации Польши и стран Балтии покинули зал во время выступления Матвиенко на конференции