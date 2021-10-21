https://ria.ru/20211021/matvienko-1755558825.html

Делегации нескольких стран покинули зал во время выступления Матвиенко

Делегации нескольких стран покинули зал во время выступления Матвиенко - РИА Новости, 21.10.2021

Делегации нескольких стран покинули зал во время выступления Матвиенко

Делегации Польши и стран Балтии покинули зал Конференции европейских спикеров, когда начала выступать спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщил... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T12:34

2021-10-21T12:34

2021-10-21T12:37

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валентина матвиенко

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россия

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АФИНЫ, 21 окт - РИА Новости. Делегации Польши и стран Балтии покинули зал Конференции европейских спикеров, когда начала выступать спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщил журналистам представитель делегации РФ."Как только Валентина Ивановна вышла на трибуну, эти делегации покинули зал заседаний", - сказал он.

https://ria.ru/20210923/lavrov-1751524041.html

польша

балтия

россия

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2021

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в мире, польша, валентина матвиенко, балтия, россия