https://ria.ru/20211021/mary-1755539161.html

В Ленинградском зоопарке родились детеныши патагонских мар

В Ленинградском зоопарке родились детеныши патагонских мар - РИА Новости, 21.10.2021

В Ленинградском зоопарке родились детеныши патагонских мар

Двое детенышей патагонских мар родились в Ленинградском зоопарке, сообщает зоосад. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T11:24

2021-10-21T11:24

2021-10-21T11:24

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Двое детенышей патагонских мар родились в Ленинградском зоопарке, сообщает зоосад.В Ленинградском зоопарке живет большое семейство мар."Мы готовы поделиться последними радостными новостями о семье очаровательных мар: 5 октября около 8.30 Гуарани еще раз стала мамой для двух детенышей! Сегодня ветеринары объявили пол малышей - это самцы. Новорожденные чувствуют себя прекрасно, мать заботится о них и выкармливает самостоятельно: сейчас вес крошек 619 и 633 грамм", - сообщает зоопарк на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Отмечается, что детеныши активные и дружные."Пока их распорядок дня состоит из крепкого сна в колыбельке из сена, общения друг с другом и еды. Помимо материнского молока малыши уже пробуют на вкус веточки осины, сено и морковку", - сообщает зоопарк.Мара – крупный грызун, дальний родственник морской свинки. Мару называют также патагонским зайцем, поскольку ее задние лапы короче передних, передвигается она скачкообразно. Мары обитают в Южной Америке. Патагонская мара населяет пространства аргентинских пампасов, чакоанская мара — засушливые области Гран-Чако.Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, занимает территорию в четыре гектара и является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери для посетителей 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.

https://ria.ru/20211020/surki-1755318743.html

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санкт-петербург, ленинградский зоопарк