https://ria.ru/20211021/manera-1755657468.html

Путин назвал гендерную манеру воспитания детей на Западе чудовищной

Путин назвал гендерную манеру воспитания детей на Западе чудовищной - РИА Новости, 21.10.2021

Путин назвал гендерную манеру воспитания детей на Западе чудовищной

Президент России Владимир Путин назвал чудовищной ситуацию, когда на Западе детям внушают, что у них есть право выбора, какого пола они хотят быть. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T18:30

2021-10-21T18:30

2021-10-21T20:51

владимир путин

общество

дети

воспитание детей

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СОЧИ, 21 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал чудовищной ситуацию, когда на Западе детям внушают, что у них есть право выбора, какого пола они хотят быть.Как отметил глава государства, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай", дискуссия о правах мужчин и женщин на Западе превратилась в абсолютную фантасмагорию, вплоть до желания отменить эти понятия.Он добавил, что подобные явления не новые, и привел в пример двадцатые годы прошлого века, когда в Советском Союзе изобрели "новояз", с помощью которого хотели создать новое сознание и поменять ценности."И такого наворотили, что до сих пор икается подчас", — сказал президент.Путин назвал чудовищной ситуацию, когда детям внушают, что мальчик легко может стать девочкой и наоборот. По его словам, им навязывают якобы имеющийся выбор и заставляют принимать решение, способное сломать жизнь.

https://ria.ru/20211021/putin-1755656453.html

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владимир путин, общество, дети, воспитание детей