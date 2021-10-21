https://ria.ru/20211021/manera-1755657468.html
Путин назвал гендерную манеру воспитания детей на Западе чудовищной
Путин назвал гендерную манеру воспитания детей на Западе чудовищной - РИА Новости, 21.10.2021
Путин назвал гендерную манеру воспитания детей на Западе чудовищной
Президент России Владимир Путин назвал чудовищной ситуацию, когда на Западе детям внушают, что у них есть право выбора, какого пола они хотят быть. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T18:30
2021-10-21T18:30
2021-10-21T20:51
владимир путин
общество
дети
воспитание детей
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СОЧИ, 21 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал чудовищной ситуацию, когда на Западе детям внушают, что у них есть право выбора, какого пола они хотят быть.Как отметил глава государства, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай", дискуссия о правах мужчин и женщин на Западе превратилась в абсолютную фантасмагорию, вплоть до желания отменить эти понятия.Он добавил, что подобные явления не новые, и привел в пример двадцатые годы прошлого века, когда в Советском Союзе изобрели "новояз", с помощью которого хотели создать новое сознание и поменять ценности."И такого наворотили, что до сих пор икается подчас", — сказал президент.Путин назвал чудовищной ситуацию, когда детям внушают, что мальчик легко может стать девочкой и наоборот. По его словам, им навязывают якобы имеющийся выбор и заставляют принимать решение, способное сломать жизнь.
https://ria.ru/20211021/putin-1755656453.html
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владимир путин, общество, дети, воспитание детей
18:30 21.10.2021 (обновлено: 20:51 21.10.2021)
Путин назвал гендерную манеру воспитания детей на Западе чудовищной
Президент Путин назвал гендерную манеру воспитания детей на Западе чудовищной
СОЧИ, 21 окт — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
назвал чудовищной ситуацию, когда на Западе детям внушают, что у них есть право выбора, какого пола они хотят быть.
Как отметил глава государства, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай", дискуссия о правах мужчин и женщин на Западе превратилась в абсолютную фантасмагорию, вплоть до желания отменить эти понятия.
"Родитель номер один" и "родитель номер два", "родивший родитель" вместо "мама", запрет на использование словосочетания "грудное молоко" и замена его на "человеческое молоко", чтобы люди, неуверенные в собственной половой принадлежности, не расстроились", — отметил Путин.
Он добавил, что подобные явления не новые, и привел в пример двадцатые годы прошлого века, когда в Советском Союзе изобрели "новояз", с помощью которого хотели создать новое сознание и поменять ценности.
"И такого наворотили, что до сих пор икается подчас", — сказал президент.
Путин назвал чудовищной ситуацию, когда детям внушают, что мальчик легко может стать девочкой и наоборот. По его словам, им навязывают якобы имеющийся выбор и заставляют принимать решение, способное сломать жизнь.