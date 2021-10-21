https://ria.ru/20211021/lokdaun-1755567712.html
В общефедеральном локдауне нет необходимости, заявила Матвиенко
В общефедеральном локдауне нет необходимости, заявила Матвиенко - РИА Новости, 21.10.2021
В общефедеральном локдауне нет необходимости, заявила Матвиенко
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не видит необходимости в общефедеральном локдауне. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T13:11
2021-10-21T13:11
2021-10-21T13:30
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АФИНЫ, 21 окт - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не видит необходимости в общефедеральном локдауне."Россия - огромная страна по территории, по численности населения. У нас 85 регионов. У нас 11 часовых поясов. И не всегда оправданно и целесообразно принимать общефедеральные решения. Я полагаю, что локдаун не следует принимать и нецелесообразно",- сказала Матвиенко российским журналистам. По ее словам, это будет огромным ударом по экономике, это будет психологическим ударом по гражданам."В этом нет необходимости. Именно поэтому были переданы права субъектам федерации, чтобы на местах с учетом особенностей и остроты принимались меры", - сказала Матвиенко.
https://ria.ru/20211010/lokdaun-1753847539.html
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валентина матвиенко, общество, совет федерации рф, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:11 21.10.2021 (обновлено: 13:30 21.10.2021)
В общефедеральном локдауне нет необходимости, заявила Матвиенко
Матвиенко: общефедеральный локдаун из-за COVID-19 вводить не надо, в нем нет необходимости