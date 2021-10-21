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В Латвии аннулировали лицензию на вещание ретранслятора Первого канала
В Латвии аннулировали лицензию на вещание ретранслятора Первого канала - РИА Новости, 21.10.2021
В Латвии аннулировали лицензию на вещание ретранслятора Первого канала
Cовет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию на вещание в стране ретранслятора Первого канала России — Первого балтийского канала, написал у себя в... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T16:25
2021-10-21T18:13
латвия
в мире
первый канал (телеканал)
россия
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РИГА, 21 окт — РИА Новости. Cовет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию на вещание в стране ретранслятора Первого канала России — Первого балтийского канала, написал у себя в профиле в Facebook глава Совета Ивар Аболиньш."Совет принял решение аннулировать лицензию на вещание Первого балтийского канала в связи с тремя нарушениями", — написал Аболиньш. ПБК может оспорить это решение в суде.В первом случае штраф наложили из-за грубого нарушения основных условий выданной лицензии на вещание: ПБК транслировал программы, созданные другими электронными СМИ. Второй штраф касался несоблюдения обязательств предоставлять в программе не менее 51% еженедельных европейских аудиовизуальных передач. Третий штраф наложили, так как "в программе была информация, которая угрожала общественному здоровью" или могла представлять серьезный риск.Власти Прибалтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД России заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
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латвия, в мире, первый канал (телеканал), россия
16:25 21.10.2021 (обновлено: 18:13 21.10.2021)
 
В Латвии аннулировали лицензию на вещание ретранслятора Первого канала

Совет по СМИ Латвии аннулировал лицензию на вещание ретранслятора Первого канала

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкран телевизора с изображением эфирного шума
Экран телевизора с изображением эфирного шума - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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РИГА, 21 окт — РИА Новости. Cовет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию на вещание в стране ретранслятора Первого канала России — Первого балтийского канала, написал у себя в профиле в Facebook глава Совета Ивар Аболиньш.
"Совет принял решение аннулировать лицензию на вещание Первого балтийского канала в связи с тремя нарушениями", — написал Аболиньш.
ПБК может оспорить это решение в суде.

В первом случае штраф наложили из-за грубого нарушения основных условий выданной лицензии на вещание: ПБК транслировал программы, созданные другими электронными СМИ. Второй штраф касался несоблюдения обязательств предоставлять в программе не менее 51% еженедельных европейских аудиовизуальных передач. Третий штраф наложили, так как "в программе была информация, которая угрожала общественному здоровью" или могла представлять серьезный риск.

Власти Прибалтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД России заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
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