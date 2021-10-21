https://ria.ru/20211021/latviya-1755618261.html

В Латвии аннулировали лицензию на вещание ретранслятора Первого канала

В Латвии аннулировали лицензию на вещание ретранслятора Первого канала - РИА Новости, 21.10.2021

В Латвии аннулировали лицензию на вещание ретранслятора Первого канала

Cовет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию на вещание в стране ретранслятора Первого канала России — Первого балтийского канала, написал у себя в... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T16:25

2021-10-21T16:25

2021-10-21T18:13

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РИГА, 21 окт — РИА Новости. Cовет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию на вещание в стране ретранслятора Первого канала России — Первого балтийского канала, написал у себя в профиле в Facebook глава Совета Ивар Аболиньш."Совет принял решение аннулировать лицензию на вещание Первого балтийского канала в связи с тремя нарушениями", — написал Аболиньш. ПБК может оспорить это решение в суде.В первом случае штраф наложили из-за грубого нарушения основных условий выданной лицензии на вещание: ПБК транслировал программы, созданные другими электронными СМИ. Второй штраф касался несоблюдения обязательств предоставлять в программе не менее 51% еженедельных европейских аудиовизуальных передач. Третий штраф наложили, так как "в программе была информация, которая угрожала общественному здоровью" или могла представлять серьезный риск.Власти Прибалтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД России заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".

https://ria.ru/20210512/telekanal-1732022813.html

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латвия, в мире, первый канал (телеканал), россия