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Суд отклонил первый иск КПРФ по онлайн-голосованию на выборах в Госдуму
Суд отклонил первый иск КПРФ по онлайн-голосованию на выборах в Госдуму - РИА Новости, 21.10.2021
Суд отклонил первый иск КПРФ по онлайн-голосованию на выборах в Госдуму
Пресненский суд Москвы отклонил первый иск КПРФ, оспаривающей итоги дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в столице на выборах в Госдуму, сообщили РИА... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T11:43
2021-10-21T11:43
политика
москва
госдума рф
кпрф
выборы в государственную думу
россия
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Пресненский суд Москвы отклонил первый иск КПРФ, оспаривающей итоги дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в столице на выборах в Госдуму, сообщили РИА Новости в суде.Всего суду предстоит рассмотреть 32 иска - от самой партии и от ее кандидатов. Сегодня ожидаются решения по пяти искам."Суд отказал в удовлетворении иска об оспаривании результатов дистанционного голосования на участке номер 5011", - сказали в суде.Иск был подан кандидатом от КПРФ Андреем Гребенником, который выдвигался по Тушинскому округу.Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве после критики в адрес ДЭГ со стороны КПРФ поручил технической группе разработчиков московской платформы для голосования провести аудит результатов ДЭГ, чтобы убедиться в их корректности, говорил глава штаба Алексей Венедиктов, указав, что этот аудит не является юридической процедурой, а лишь сверкой результатов.Позднее Венедиктов на заседании ЦИК подчеркнул, что следов вбросов и взлома ДЭГ в Москве не найдено, голоса были расшифрованы правильно.Президент РФ Владимир Путин, комментируя тему ДЭГ на встрече с руководством партий, прошедших в Госдуму, заявил, что электронное голосование, как и технический прогресс, невозможно остановить, важно следить за качеством его проведения. Он добавил, что сомнения в электронном голосовании в Москве возникли, видимо, потому, что кому-то не понравился результат, и предложил совместно с партиями продумать вопросы контроля.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.
https://ria.ru/20211020/vybory-1755385128.html
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политика, москва, госдума рф, кпрф, выборы в государственную думу, россия
11:43 21.10.2021
 
Суд отклонил первый иск КПРФ по онлайн-голосованию на выборах в Госдуму

Суд в Москве отклонил первый иск КПРФ по онлайн-голосованию на выборах в Госдуму

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Пресненский суд Москвы отклонил первый иск КПРФ, оспаривающей итоги дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в столице на выборах в Госдуму, сообщили РИА Новости в суде.
Всего суду предстоит рассмотреть 32 иска - от самой партии и от ее кандидатов. Сегодня ожидаются решения по пяти искам.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в Центральной избирательной комиссии РФ в Москве во время подведения итогов голосования на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
Вчера, 13:27
Глава ЦИК назвала дважды проголосовавшую россиянку рецидивисткой
"Суд отказал в удовлетворении иска об оспаривании результатов дистанционного голосования на участке номер 5011", - сказали в суде.
Иск был подан кандидатом от КПРФ Андреем Гребенником, который выдвигался по Тушинскому округу.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на брифинге в центральном штабе КПРФ по выборам - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
10 октября, 15:27
Зюганов рассказал, чем займется КПРФ в новой Госдуме
Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве после критики в адрес ДЭГ со стороны КПРФ поручил технической группе разработчиков московской платформы для голосования провести аудит результатов ДЭГ, чтобы убедиться в их корректности, говорил глава штаба Алексей Венедиктов, указав, что этот аудит не является юридической процедурой, а лишь сверкой результатов.
Позднее Венедиктов на заседании ЦИК подчеркнул, что следов вбросов и взлома ДЭГ в Москве не найдено, голоса были расшифрованы правильно.
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Президент РФ Владимир Путин, комментируя тему ДЭГ на встрече с руководством партий, прошедших в Госдуму, заявил, что электронное голосование, как и технический прогресс, невозможно остановить, важно следить за качеством его проведения. Он добавил, что сомнения в электронном голосовании в Москве возникли, видимо, потому, что кому-то не понравился результат, и предложил совместно с партиями продумать вопросы контроля.
Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
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