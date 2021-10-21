https://ria.ru/20211021/kprf-1755544125.html

Суд отклонил первый иск КПРФ по онлайн-голосованию на выборах в Госдуму

Суд отклонил первый иск КПРФ по онлайн-голосованию на выборах в Госдуму - РИА Новости, 21.10.2021

Суд отклонил первый иск КПРФ по онлайн-голосованию на выборах в Госдуму

Пресненский суд Москвы отклонил первый иск КПРФ, оспаривающей итоги дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в столице на выборах в Госдуму, сообщили РИА... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T11:43

2021-10-21T11:43

2021-10-21T11:43

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Пресненский суд Москвы отклонил первый иск КПРФ, оспаривающей итоги дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в столице на выборах в Госдуму, сообщили РИА Новости в суде.Всего суду предстоит рассмотреть 32 иска - от самой партии и от ее кандидатов. Сегодня ожидаются решения по пяти искам."Суд отказал в удовлетворении иска об оспаривании результатов дистанционного голосования на участке номер 5011", - сказали в суде.Иск был подан кандидатом от КПРФ Андреем Гребенником, который выдвигался по Тушинскому округу.Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве после критики в адрес ДЭГ со стороны КПРФ поручил технической группе разработчиков московской платформы для голосования провести аудит результатов ДЭГ, чтобы убедиться в их корректности, говорил глава штаба Алексей Венедиктов, указав, что этот аудит не является юридической процедурой, а лишь сверкой результатов.Позднее Венедиктов на заседании ЦИК подчеркнул, что следов вбросов и взлома ДЭГ в Москве не найдено, голоса были расшифрованы правильно.Президент РФ Владимир Путин, комментируя тему ДЭГ на встрече с руководством партий, прошедших в Госдуму, заявил, что электронное голосование, как и технический прогресс, невозможно остановить, важно следить за качеством его проведения. Он добавил, что сомнения в электронном голосовании в Москве возникли, видимо, потому, что кому-то не понравился результат, и предложил совместно с партиями продумать вопросы контроля.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.

https://ria.ru/20211020/vybory-1755385128.html

https://ria.ru/20211010/zyuganov-1753890463.html

https://ria.ru/20211018/vaktsinatsiya-1755020274.html

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политика, москва, госдума рф, кпрф, выборы в государственную думу, россия