https://ria.ru/20211021/koronavirus-1755541910.html

В России зафиксировали новый максимум случаев COVID-19 за сутки

В России зафиксировали новый максимум случаев COVID-19 за сутки - РИА Новости, 21.10.2021

В России зафиксировали новый максимум случаев COVID-19 за сутки

В стране зарегистрировали наибольшее количество новых случаев COVID-19 за сутки — 36 339, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T11:33

2021-10-21T11:33

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распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В стране зарегистрировали наибольшее количество новых случаев COVID-19 за сутки — 36 339, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.Вчера их было 34 073. Темп прироста сейчас составляет 0,45%. Всего за время эпидемии коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 8 131 164 человека.Также установлен новый максимум по числу летальных исходов — 1036 (1028 накануне). Таким образом, количество смертей выросло до 227 389.В первой тройке по заболевшим Москва (7897, днем ранее 5847), Санкт-Петербург (3280), Подмосковье (2318). В конце списка — Ненецкий округ, Чукотка (18) и Магаданская область (24). Выписались 25 895 человек, с начала эпидемии — 7 091 607.Число заболевших в мире, по последним данным ВОЗ, приближается к 250 миллионам, почти пять миллионов спасти не удалось. Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США, Индии, Бразилии и Великобритании.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211012/koronavirus-1754296295.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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