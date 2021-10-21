Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211021/koronavirus-1755541910.html
В России зафиксировали новый максимум случаев COVID-19 за сутки
В России зафиксировали новый максимум случаев COVID-19 за сутки - РИА Новости, 21.10.2021
В России зафиксировали новый максимум случаев COVID-19 за сутки
В стране зарегистрировали наибольшее количество новых случаев COVID-19 за сутки — 36 339, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T11:33
2021-10-21T12:13
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752480221_0:0:3184:1792_1920x0_80_0_0_f8cbbd5b4bb9036991785598ad62757a.jpg
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В стране зарегистрировали наибольшее количество новых случаев COVID-19 за сутки — 36 339, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.Вчера их было 34 073. Темп прироста сейчас составляет 0,45%. Всего за время эпидемии коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 8 131 164 человека.Также установлен новый максимум по числу летальных исходов — 1036 (1028 накануне). Таким образом, количество смертей выросло до 227 389.В первой тройке по заболевшим Москва (7897, днем ранее 5847), Санкт-Петербург (3280), Подмосковье (2318). В конце списка — Ненецкий округ, Чукотка (18) и Магаданская область (24). Выписались 25 895 человек, с начала эпидемии — 7 091 607.Число заболевших в мире, по последним данным ВОЗ, приближается к 250 миллионам, почти пять миллионов спасти не удалось. Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США, Индии, Бразилии и Великобритании.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
https://ria.ru/20211012/koronavirus-1754296295.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752480221_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_77a1fad136a0f87ad872793820bd554a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:33 21.10.2021 (обновлено: 12:13 21.10.2021)
 
В России зафиксировали новый максимум случаев COVID-19 за сутки

В России выявили новые максимумы по числу заболевших и умерших от COVID-19 за сутки

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудники скорой медицинской помощи с пациентом в карантинном центре в Коммунарке
Сотрудники скорой медицинской помощи с пациентом в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В стране зарегистрировали наибольшее количество новых случаев COVID-19 за сутки — 36 339, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Вчера их было 34 073. Темп прироста сейчас составляет 0,45%. Всего за время эпидемии коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 8 131 164 человека.
Медицинский работник в клинической больнице скорой помощи №15 в Волгограде - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
12 октября, 23:52Распространение коронавируса
Врач назвал причины высокой смертности от COVID-19
Также установлен новый максимум по числу летальных исходов — 1036 (1028 накануне). Таким образом, количество смертей выросло до 227 389.
В первой тройке по заболевшим Москва (7897, днем ранее 5847), Санкт-Петербург (3280), Подмосковье (2318). В конце списка — Ненецкий округ, Чукотка (18) и Магаданская область (24). Выписались 25 895 человек, с начала эпидемии — 7 091 607.
Число заболевших в мире, по последним данным ВОЗ, приближается к 250 миллионам, почти пять миллионов спасти не удалось. Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США, Индии, Бразилии и Великобритании.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:48В Подмосковье введут ограничения на посещение театров и музеев
12:48Кулеба заявил, что Европа будет неполноценной без Украины
12:46Володин призвал депутатов Госдумы соблюдать масочный режим
12:45В Подмосковье обязали перевести на удаленку работников старше 60 лет
12:42Основатель Group-IB не признал вину в госизмене
12:41В Подмосковье ограничат бесплатный проезд в транспорте для пожилых людей
12:41Песков призвал разъяснить идею Минцифры о СМИ с иностранным финансированием
12:40Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в нерабочие дни
12:39В Москве продолжат оказывать плановую медицинскую помощь
12:36В Подмосковье установили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября
12:36В Греции высказались о решении патриарха Варфоломея по Украине
12:34Делегации нескольких стран покинули зал во время выступления Матвиенко
12:33Роспотребнадзор измерил уровень радиации в Ростовской области
12:32СК завел дело на украинских силовиков после обстрела пригорода Донецка
12:29Собянин сравнил нерабочие дни в Москве с жаропонижающим
12:27В Москве в нерабочие дни частично приостановят оказание госуслуг
12:27Использование QR-кодов и масок на мероприятиях в Москве станет обязательным
12:26С 8 ноября театры и музеи Москвы продолжат работу с использованием QR-кодов
12:26Аптеки в Москве будут работать в нерабочие дни
12:26Мосгорсуд оставил в СИЗО основателя Group-IB Сачкова
Лента новостейМолния
В Подмосковье введут ограничения на посещение театров и музеевКулеба заявил, что Европа будет неполноценной без УкраиныВолодин призвал депутатов Госдумы соблюдать масочный режимВ Подмосковье обязали перевести на удаленку работников старше 60 летОснователь Group-IB не признал вину в госизменеВ Подмосковье ограничат бесплатный проезд в транспорте для пожилых людейПесков призвал разъяснить идею Минцифры о СМИ с иностранным финансированиемРоспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в нерабочие дниВ Москве продолжат оказывать плановую медицинскую помощьВ Подмосковье установили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноябряВ Греции высказались о решении патриарха Варфоломея по УкраинеДелегации нескольких стран покинули зал во время выступления Матвиенко Роспотребнадзор измерил уровень радиации в Ростовской областиСК завел дело на украинских силовиков после обстрела пригорода ДонецкаСобянин сравнил нерабочие дни в Москве с жаропонижающимВ Москве в нерабочие дни частично приостановят оказание госуслугИспользование QR-кодов и масок на мероприятиях в Москве станет обязательнымС 8 ноября театры и музеи Москвы продолжат работу с использованием QR-кодовАптеки в Москве будут работать в нерабочие дниМосгорсуд оставил в СИЗО основателя Group-IB Сачкова