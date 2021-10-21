11:33 21.10.2021 (обновлено: 12:13 21.10.2021)
В России зафиксировали новый максимум случаев COVID-19 за сутки
В России выявили новые максимумы по числу заболевших и умерших от COVID-19 за сутки
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудники скорой медицинской помощи с пациентом в карантинном центре в Коммунарке
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В стране зарегистрировали наибольшее количество новых случаев COVID-19 за сутки — 36 339, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Вчера их было 34 073. Темп прироста сейчас составляет 0,45%. Всего за время эпидемии коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 8 131 164 человека.
Также установлен новый максимум по числу летальных исходов — 1036 (1028 накануне). Таким образом, количество смертей выросло до 227 389.
В первой тройке по заболевшим Москва (7897, днем ранее 5847), Санкт-Петербург (3280), Подмосковье (2318). В конце списка — Ненецкий округ, Чукотка (18) и Магаданская область (24). Выписались 25 895 человек, с начала эпидемии — 7 091 607.
Число заболевших в мире, по последним данным ВОЗ, приближается к 250 миллионам, почти пять миллионов спасти не удалось. Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США, Индии, Бразилии и Великобритании.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.