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Инфекционист рассказал, как дети чаще всего заболевают COVID-19
Инфекционист рассказал, как дети чаще всего заболевают COVID-19 - РИА Новости, 21.10.2021
Инфекционист рассказал, как дети чаще всего заболевают COVID-19
Чаще всего дети заражаются коронавирусом от родителей, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора,... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T09:19
2021-10-21T09:19
2021-10-21T09:32
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
александр горелов
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Чаще всего дети заражаются коронавирусом от родителей, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов."В основном дети заболевают в семейных очагах, заражаются от родителей. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть необходимость вакцинации взрослых", — сказал врач.Он отметил, что для школ и дошкольных учреждений разработаны четкие алгоритмы профилактики — разведение потоков, в разное время перемены и прием пищи, проветривание помещений, обязательное ношение масок педагогами, проведение термометрии у детей.Все эти меры разобщения, а также проведение экспресс-тестирования позволяют снизить риск заражения до минимального, подчеркнул Горелов.
РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр горелов
09:19 21.10.2021 (обновлено: 09:32 21.10.2021)
Инфекционист рассказал, как дети чаще всего заболевают COVID-19
Инфекционист Горелов: дети чаще всего заражаются коронавирусом от родителей