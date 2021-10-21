https://ria.ru/20211021/koronavirus-1755519855.html

Инфекционист рассказал, как дети чаще всего заболевают COVID-19

Инфекционист рассказал, как дети чаще всего заболевают COVID-19 - РИА Новости, 21.10.2021

Инфекционист рассказал, как дети чаще всего заболевают COVID-19

Чаще всего дети заражаются коронавирусом от родителей, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора,... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T09:19

2021-10-21T09:19

2021-10-21T09:32

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

российская академия наук

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

александр горелов

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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Чаще всего дети заражаются коронавирусом от родителей, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов."В основном дети заболевают в семейных очагах, заражаются от родителей. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть необходимость вакцинации взрослых", — сказал врач.Он отметил, что для школ и дошкольных учреждений разработаны четкие алгоритмы профилактики — разведение потоков, в разное время перемены и прием пищи, проветривание помещений, обязательное ношение масок педагогами, проведение термометрии у детей.Все эти меры разобщения, а также проведение экспресс-тестирования позволяют снизить риск заражения до минимального, подчеркнул Горелов.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр горелов