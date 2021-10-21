https://ria.ru/20211021/konsultatsii-1755582304.html

Матвиенко предложила США провести консультации с талибами в Москве

Матвиенко предложила США провести консультации с талибами в Москве - РИА Новости, 21.10.2021

Матвиенко предложила США провести консультации с талибами в Москве

Россия готова предоставить московскую площадку для консультация с талибами (террористическое движение "Талибан" запрещено в РФ) США и другим странам, заявила... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T14:14

2021-10-21T14:14

2021-10-21T14:14

в мире

сша

талибан

афганистан

москва

совет федерации рф

валентина матвиенко

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755376779_0:138:3396:2048_1920x0_80_0_0_25f51b5a1bdfd3074a30d29b841045d0.jpg

АФИНЫ, 21 окт - РИА Новости. Россия готова предоставить московскую площадку для консультация с талибами (террористическое движение "Талибан" запрещено в РФ) США и другим странам, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко российским журналистам, комментируя прошедшие в Москве консультации.На вопрос, готова ли Россия предложить другим странам, в том числе США, московскую площадку для переговоров, Матвиенко ответила: "Мы будем только рады"."Ситуация с талибами Россию очень беспокоит. Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы наконец остановилась гражданская война, кровопролитие, чтобы это была мирная страна, чтобы там нормально жили люди. И это вопросы и нашей безопасности", - сказала спикер Совфеда."Нравится кому это или не надо нравится, сегодня к власти пришли талибы, которые контролируют всю страну. И с ними надо обязательно вести диалог, с ними надо обязательно встречаться, надо делать все для того, чтобы не было нового всплеска гражданского противостояния, чтобы прекратились террористические акты, чтобы с территории Афганистана никто не мог угрожать безопасности центральноазиатских государств. Безусловно, контакты нужны и для того, чтобы убедить талибов создать по настоящему инклюзивное правительство. Только такая конструкция будет устойчивой", - сказала Матвиенко.Для этого нужен диалог, отметила она."По оценке министерства иностранных дел, диалог был полезным и конструктивным. Но это только начало пути. Посмотрим, какая будет реакция", - сказала сенатор.Она отметила, что нужно объединять усилия разных государств, заинтересованных в конструктивном диалоге. "Мы будем только рады, если другие государства подключатся к диалогу, переговорам, внесут свою лепту в мирное урегулирование в Афганистане", - сказала Матвиенко."Россия никогда не замыкается. Мы открыты к сотрудничеству", - заключила она.

https://ria.ru/20211021/matvienko-1755577859.html

https://ria.ru/20211020/afganistan-1755461304.html

https://ria.ru/20211021/protest-1755537469.html

сша

афганистан

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, талибан, афганистан, москва, совет федерации рф, валентина матвиенко, россия