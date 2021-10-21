Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211021/konsultatsii-1755582304.html
Матвиенко предложила США провести консультации с талибами в Москве
Матвиенко предложила США провести консультации с талибами в Москве - РИА Новости, 21.10.2021
Матвиенко предложила США провести консультации с талибами в Москве
Россия готова предоставить московскую площадку для консультация с талибами (террористическое движение "Талибан" запрещено в РФ) США и другим странам, заявила... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T14:14
2021-10-21T14:14
в мире
сша
талибан
афганистан
москва
совет федерации рф
валентина матвиенко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755376779_0:138:3396:2048_1920x0_80_0_0_25f51b5a1bdfd3074a30d29b841045d0.jpg
АФИНЫ, 21 окт - РИА Новости. Россия готова предоставить московскую площадку для консультация с талибами (террористическое движение "Талибан" запрещено в РФ) США и другим странам, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко российским журналистам, комментируя прошедшие в Москве консультации.На вопрос, готова ли Россия предложить другим странам, в том числе США, московскую площадку для переговоров, Матвиенко ответила: "Мы будем только рады"."Ситуация с талибами Россию очень беспокоит. Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы наконец остановилась гражданская война, кровопролитие, чтобы это была мирная страна, чтобы там нормально жили люди. И это вопросы и нашей безопасности", - сказала спикер Совфеда."Нравится кому это или не надо нравится, сегодня к власти пришли талибы, которые контролируют всю страну. И с ними надо обязательно вести диалог, с ними надо обязательно встречаться, надо делать все для того, чтобы не было нового всплеска гражданского противостояния, чтобы прекратились террористические акты, чтобы с территории Афганистана никто не мог угрожать безопасности центральноазиатских государств. Безусловно, контакты нужны и для того, чтобы убедить талибов создать по настоящему инклюзивное правительство. Только такая конструкция будет устойчивой", - сказала Матвиенко.Для этого нужен диалог, отметила она."По оценке министерства иностранных дел, диалог был полезным и конструктивным. Но это только начало пути. Посмотрим, какая будет реакция", - сказала сенатор.Она отметила, что нужно объединять усилия разных государств, заинтересованных в конструктивном диалоге. "Мы будем только рады, если другие государства подключатся к диалогу, переговорам, внесут свою лепту в мирное урегулирование в Афганистане", - сказала Матвиенко."Россия никогда не замыкается. Мы открыты к сотрудничеству", - заключила она.
https://ria.ru/20211021/matvienko-1755577859.html
https://ria.ru/20211020/afganistan-1755461304.html
https://ria.ru/20211021/protest-1755537469.html
сша
афганистан
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755376779_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4d9daf98cdff57e878e463720046c917.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, талибан, афганистан, москва, совет федерации рф, валентина матвиенко, россия
14:14 21.10.2021
 
Матвиенко предложила США провести консультации с талибами в Москве

Матвиенко: Россия готова выделить США Московскую площадку для консультаций с талибами

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТретье заседание московского формата консультаций по Афганистану в Москве
Третье заседание московского формата консультаций по Афганистану в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 21 окт - РИА Новости. Россия готова предоставить московскую площадку для консультация с талибами (террористическое движение "Талибан" запрещено в РФ) США и другим странам, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко российским журналистам, комментируя прошедшие в Москве консультации.
На вопрос, готова ли Россия предложить другим странам, в том числе США, московскую площадку для переговоров, Матвиенко ответила: "Мы будем только рады".
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Вчера, 13:57
Матвиенко прокомментировала вопрос признания талибского правительства
"Ситуация с талибами Россию очень беспокоит. Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы наконец остановилась гражданская война, кровопролитие, чтобы это была мирная страна, чтобы там нормально жили люди. И это вопросы и нашей безопасности", - сказала спикер Совфеда.
"Нравится кому это или не надо нравится, сегодня к власти пришли талибы, которые контролируют всю страну. И с ними надо обязательно вести диалог, с ними надо обязательно встречаться, надо делать все для того, чтобы не было нового всплеска гражданского противостояния, чтобы прекратились террористические акты, чтобы с территории Афганистана никто не мог угрожать безопасности центральноазиатских государств. Безусловно, контакты нужны и для того, чтобы убедить талибов создать по настоящему инклюзивное правительство. Только такая конструкция будет устойчивой", - сказала Матвиенко.
Представители политического совета движения Талибан* по время третьего заседания московского формата консультаций по Афганистану - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 18:23Захват власти в Афганистане талибами
Представитель "Талибана"* анонсировал реформы в Афганистане
Для этого нужен диалог, отметила она.
"По оценке министерства иностранных дел, диалог был полезным и конструктивным. Но это только начало пути. Посмотрим, какая будет реакция", - сказала сенатор.
Она отметила, что нужно объединять усилия разных государств, заинтересованных в конструктивном диалоге. "Мы будем только рады, если другие государства подключатся к диалогу, переговорам, внесут свою лепту в мирное урегулирование в Афганистане", - сказала Матвиенко.
"Россия никогда не замыкается. Мы открыты к сотрудничеству", - заключила она.
Участницы акции протеста в Кабуле - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
Вчера, 11:15Захват власти в Афганистане талибами
В Кабуле женщины вышли на протест возле здания МИД
 
В миреСШАТалибанАфганистанМоскваСовет Федерации РФВалентина МатвиенкоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:34В Киеве заявили о превращении украинцев в "крепостных"
04:27Байден призвал не беспокоиться по поводу роста военной мощи России
04:22Байден пообещал "драматическое" снижение цен на топливо в США
04:15Байден назвал причину всплеска цен на топливо в США
04:12В США при стрельбе на съемках фильма погиб оператор, сообщили СМИ
04:09Назван сезонный продукт для похудения
04:01Байден заявил, что не ожидает снижения цен на газ до начала 2022 года
03:43Байден заявил, что "был сенатором 370 лет"
03:29Экономист назвал основные ошибки россиян при формировании накоплений
03:20Эксперт: Россия никогда не использовала поставки газа в политических целях
03:20Названа самая полезная каша для завтрака
03:18Россиянам рассказали, ждать ли роста рубля в ближайшем будущем
03:17Песков рассказал, увидят ли россияне ревакцинацию Путина
03:04Байден определился с кандидатом на пост посла в СПЧ ООН
02:41В США нашли останки жениха загадочно погибшей девушки
02:17Россиянам назвали способы мошенников определить баланс карты жертвы
02:16В ЕС выступили за смягчение ограничений на въезд, введенных из-за пандемии
02:08Иммунолог рассказал, как эффективнее сделать ревакцинацию от COVID-19
02:00Пушков резко ответил на слова Столтенберга о России
01:51Названы неожиданные симптомы рака
Лента новостейМолния
В Киеве заявили о превращении украинцев в "крепостных"Байден призвал не беспокоиться по поводу роста военной мощи РоссииБайден пообещал "драматическое" снижение цен на топливо в СШАБайден назвал причину всплеска цен на топливо в СШАВ США при стрельбе на съемках фильма погиб оператор, сообщили СМИНазван сезонный продукт для похуденияБайден заявил, что не ожидает снижения цен на газ до начала 2022 годаБайден заявил, что "был сенатором 370 лет"Экономист назвал основные ошибки россиян при формировании накопленийЭксперт: Россия никогда не использовала поставки газа в политических целяхНазвана самая полезная каша для завтракаРоссиянам рассказали, ждать ли роста рубля в ближайшем будущемПесков рассказал, увидят ли россияне ревакцинацию ПутинаБайден определился с кандидатом на пост посла в СПЧ ООНВ США нашли останки жениха загадочно погибшей девушкиРоссиянам назвали способы мошенников определить баланс карты жертвыВ ЕС выступили за смягчение ограничений на въезд, введенных из-за пандемииИммунолог рассказал, как эффективнее сделать ревакцинацию от COVID-19Пушков резко ответил на слова Столтенберга о РоссииНазваны неожиданные симптомы рака