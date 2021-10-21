https://ria.ru/20211021/konsultatsii-1755582304.html
Матвиенко предложила США провести консультации с талибами в Москве
Матвиенко предложила США провести консультации с талибами в Москве - РИА Новости, 21.10.2021
Матвиенко предложила США провести консультации с талибами в Москве
Россия готова предоставить московскую площадку для консультация с талибами (террористическое движение "Талибан" запрещено в РФ) США и другим странам, заявила... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T14:14
2021-10-21T14:14
2021-10-21T14:14
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валентина матвиенко
россия
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АФИНЫ, 21 окт - РИА Новости. Россия готова предоставить московскую площадку для консультация с талибами (террористическое движение "Талибан" запрещено в РФ) США и другим странам, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко российским журналистам, комментируя прошедшие в Москве консультации.На вопрос, готова ли Россия предложить другим странам, в том числе США, московскую площадку для переговоров, Матвиенко ответила: "Мы будем только рады"."Ситуация с талибами Россию очень беспокоит. Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы наконец остановилась гражданская война, кровопролитие, чтобы это была мирная страна, чтобы там нормально жили люди. И это вопросы и нашей безопасности", - сказала спикер Совфеда."Нравится кому это или не надо нравится, сегодня к власти пришли талибы, которые контролируют всю страну. И с ними надо обязательно вести диалог, с ними надо обязательно встречаться, надо делать все для того, чтобы не было нового всплеска гражданского противостояния, чтобы прекратились террористические акты, чтобы с территории Афганистана никто не мог угрожать безопасности центральноазиатских государств. Безусловно, контакты нужны и для того, чтобы убедить талибов создать по настоящему инклюзивное правительство. Только такая конструкция будет устойчивой", - сказала Матвиенко.Для этого нужен диалог, отметила она."По оценке министерства иностранных дел, диалог был полезным и конструктивным. Но это только начало пути. Посмотрим, какая будет реакция", - сказала сенатор.Она отметила, что нужно объединять усилия разных государств, заинтересованных в конструктивном диалоге. "Мы будем только рады, если другие государства подключатся к диалогу, переговорам, внесут свою лепту в мирное урегулирование в Афганистане", - сказала Матвиенко."Россия никогда не замыкается. Мы открыты к сотрудничеству", - заключила она.
https://ria.ru/20211021/matvienko-1755577859.html
https://ria.ru/20211020/afganistan-1755461304.html
https://ria.ru/20211021/protest-1755537469.html
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в мире, сша, талибан, афганистан, москва, совет федерации рф, валентина матвиенко, россия
Матвиенко предложила США провести консультации с талибами в Москве
Матвиенко: Россия готова выделить США Московскую площадку для консультаций с талибами
АФИНЫ, 21 окт - РИА Новости. Россия
готова предоставить московскую площадку для консультация с талибами (террористическое движение "Талибан
" запрещено в РФ) США
и другим странам, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
российским журналистам, комментируя прошедшие в Москве
консультации.
На вопрос, готова ли Россия предложить другим странам, в том числе США, московскую площадку для переговоров, Матвиенко ответила: "Мы будем только рады".
"Ситуация с талибами Россию очень беспокоит. Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы наконец остановилась гражданская война, кровопролитие, чтобы это была мирная страна, чтобы там нормально жили люди. И это вопросы и нашей безопасности", - сказала спикер Совфеда.
"Нравится кому это или не надо нравится, сегодня к власти пришли талибы, которые контролируют всю страну. И с ними надо обязательно вести диалог, с ними надо обязательно встречаться, надо делать все для того, чтобы не было нового всплеска гражданского противостояния, чтобы прекратились террористические акты, чтобы с территории Афганистана
никто не мог угрожать безопасности центральноазиатских государств. Безусловно, контакты нужны и для того, чтобы убедить талибов создать по настоящему инклюзивное правительство. Только такая конструкция будет устойчивой", - сказала Матвиенко.
Для этого нужен диалог, отметила она.
"По оценке министерства иностранных дел, диалог был полезным и конструктивным. Но это только начало пути. Посмотрим, какая будет реакция", - сказала сенатор.
Она отметила, что нужно объединять усилия разных государств, заинтересованных в конструктивном диалоге. "Мы будем только рады, если другие государства подключатся к диалогу, переговорам, внесут свою лепту в мирное урегулирование в Афганистане", - сказала Матвиенко.
"Россия никогда не замыкается. Мы открыты к сотрудничеству", - заключила она.