https://ria.ru/20211021/kolledzhi-1755651479.html
Колледжи могут уйти на каникулы с 30 октября
Колледжи могут уйти на каникулы с 30 октября - РИА Новости, 21.10.2021
Колледжи могут уйти на каникулы с 30 октября
Российские заведения среднего профессионального образования могут уйти на каникулы с 30 октября по 7 ноября, сообщает пресс-служба министерства просвещения РФ. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T18:09
2021-10-21T18:09
2021-10-21T18:31
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российские заведения среднего профессионального образования могут уйти на каникулы с 30 октября по 7 ноября, сообщает пресс-служба министерства просвещения РФ."Колледжи также могут уйти в этот период (30 октября - 7 ноября - ред.) на каникулы, с аналогичным учетом сохранения полноты образовательного процесса, обеспечив корректировку дальнейшего учебного плана", - говорится в сообщении.Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября для недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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18:09 21.10.2021 (обновлено: 18:31 21.10.2021)
Колледжи могут уйти на каникулы с 30 октября
В Минпросвещения заявили, что колледжи могут уйти на каникулы с 30 октября по 7 ноября