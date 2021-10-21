https://ria.ru/20211021/kolledzhi-1755651479.html

Колледжи могут уйти на каникулы с 30 октября

Колледжи могут уйти на каникулы с 30 октября - РИА Новости, 21.10.2021

Колледжи могут уйти на каникулы с 30 октября

Российские заведения среднего профессионального образования могут уйти на каникулы с 30 октября по 7 ноября, сообщает пресс-служба министерства просвещения РФ. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T18:09

2021-10-21T18:09

2021-10-21T18:31

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российские заведения среднего профессионального образования могут уйти на каникулы с 30 октября по 7 ноября, сообщает пресс-служба министерства просвещения РФ."Колледжи также могут уйти в этот период (30 октября - 7 ноября - ред.) на каникулы, с аналогичным учетом сохранения полноты образовательного процесса, обеспечив корректировку дальнейшего учебного плана", - говорится в сообщении.Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября для недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

https://ria.ru/20211021/mgu-1755639366.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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