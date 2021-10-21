https://ria.ru/20211021/kazakhstan-1755514333.html

Парламент Казахстана ратифицировал протокол о защите Каспия от загрязнения

Парламент Казахстана ратифицировал протокол о защите Каспия от загрязнения - РИА Новости, 21.10.2021

Парламент Казахстана ратифицировал протокол о защите Каспия от загрязнения

Депутаты сената (верхней палаты) парламента Казахстана в четверг одобрили ратификацию протокола по защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T08:11

2021-10-21T08:11

2021-10-21T08:11

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казахстан

каспийское море

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НУР-СУЛТАН, 21 окт - РИА Новости. Депутаты сената (верхней палаты) парламента Казахстана в четверг одобрили ратификацию протокола по защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников и в результате осуществляемой на суше деятельности, переедает корреспондент РИА Новости.Ранее документ был одобрен мажилисом (нижней палатой) парламента страны. Документом предусматривается принятие региональных и национальных программ или планов действий, основанных на мерах по контролю за источниками загрязнения. Кроме того, закрепляется регулярная оценка состояния морской среды и прибрежных районов Каспия, оценка уровня загрязнения моря вдоль его береговой линии.Предусматривается также создание и ведение базы данных о физических, биологических и химических характеристиках морской среды и прибрежных районов, об объемах загрязняющих веществ. Основной целью протокола является предотвращение, снижение, контроль и устранение загрязнения морской среды из наземных источников для достижения и поддержания экологически здоровой морской среды Каспийского моря.Законопроект направляется на подпись президенту Казахстана.

https://ria.ru/20211006/lavrov-1753329910.html

https://ria.ru/20210430/ekonomika-1730695496.html

казахстан

каспийское море

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в мире, казахстан, каспийское море