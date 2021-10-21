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Парламент Казахстана ратифицировал протокол о защите Каспия от загрязнения
Парламент Казахстана ратифицировал протокол о защите Каспия от загрязнения - РИА Новости, 21.10.2021
Парламент Казахстана ратифицировал протокол о защите Каспия от загрязнения
Депутаты сената (верхней палаты) парламента Казахстана в четверг одобрили ратификацию протокола по защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T08:11
2021-10-21T08:11
в мире
казахстан
каспийское море
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НУР-СУЛТАН, 21 окт - РИА Новости. Депутаты сената (верхней палаты) парламента Казахстана в четверг одобрили ратификацию протокола по защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников и в результате осуществляемой на суше деятельности, переедает корреспондент РИА Новости.Ранее документ был одобрен мажилисом (нижней палатой) парламента страны. Документом предусматривается принятие региональных и национальных программ или планов действий, основанных на мерах по контролю за источниками загрязнения. Кроме того, закрепляется регулярная оценка состояния морской среды и прибрежных районов Каспия, оценка уровня загрязнения моря вдоль его береговой линии.Предусматривается также создание и ведение базы данных о физических, биологических и химических характеристиках морской среды и прибрежных районов, об объемах загрязняющих веществ. Основной целью протокола является предотвращение, снижение, контроль и устранение загрязнения морской среды из наземных источников для достижения и поддержания экологически здоровой морской среды Каспийского моря.Законопроект направляется на подпись президенту Казахстана.
https://ria.ru/20211006/lavrov-1753329910.html
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в мире, казахстан, каспийское море
08:11 21.10.2021
 
Парламент Казахстана ратифицировал протокол о защите Каспия от загрязнения

В сенате парламента Казахстана ратифицировали протокол о защите Каспия от загрязнения

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкКаспийское море
Каспийское море - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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НУР-СУЛТАН, 21 окт - РИА Новости. Депутаты сената (верхней палаты) парламента Казахстана в четверг одобрили ратификацию протокола по защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников и в результате осуществляемой на суше деятельности, переедает корреспондент РИА Новости.
Ранее документ был одобрен мажилисом (нижней палатой) парламента страны. Документом предусматривается принятие региональных и национальных программ или планов действий, основанных на мерах по контролю за источниками загрязнения. Кроме того, закрепляется регулярная оценка состояния морской среды и прибрежных районов Каспия, оценка уровня загрязнения моря вдоль его береговой линии.
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Предусматривается также создание и ведение базы данных о физических, биологических и химических характеристиках морской среды и прибрежных районов, об объемах загрязняющих веществ. Основной целью протокола является предотвращение, снижение, контроль и устранение загрязнения морской среды из наземных источников для достижения и поддержания экологически здоровой морской среды Каспийского моря.
Законопроект направляется на подпись президенту Казахстана.
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