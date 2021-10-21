https://ria.ru/20211021/karabakh-1755694015.html

Путин заявил, что невозможно урегулировать конфликт в Карабахе без России

Путин заявил, что невозможно урегулировать конфликт в Карабахе без России - РИА Новости, 21.10.2021

Путин заявил, что невозможно урегулировать конфликт в Карабахе без России

Россия сделала все возможное, чтобы прекратить кровопролитие в Карабахе, российские миротворцы достойно исполняют свой долг, сейчас самое главное - окончательно РИА Новости, 21.10.2021

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армения

азербайджан

владимир путин

нагорный карабах

россия

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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Россия сделала все возможное, чтобы прекратить кровопролитие в Карабахе, российские миротворцы достойно исполняют свой долг, сейчас самое главное - окончательно урегулировать ситуацию на границе, без участия российской стороны это сделать нельзя, заявил президент РФ Владимир Путин."Да, к сожалению, случаются инциденты, да, к сожалению, даже люди иногда гибнут, но, наверное, трудно себе представить совсем идеалистическую картину после стольких лет противостояния. Самое главное сейчас - это окончательно урегулировать ситуацию на границе, и здесь, конечно, без участия России невозможно ничего сделать", - сказал президент.Он пояснил, что карты, которые показывают, как проходила граница между союзными республиками в советский период, "в генштабе российской армии находятся"."Основываясь на этих документах, нужно спокойненько сесть с обеих сторон - там есть вещи, которые требуют тоже взаимных компромиссов: где-то что-то выровнять, где-то что-то обменять. Только чтобы это было признано, понятно, что это выгодно обеим сторонам. Можно это сделать или нет? Можно", - убежден Путин.

https://ria.ru/20211015/karabakh-1754662683.html

армения

азербайджан

нагорный карабах

россия

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армения, азербайджан, владимир путин, нагорный карабах, россия