https://ria.ru/20211021/karabakh-1755694015.html
Путин заявил, что невозможно урегулировать конфликт в Карабахе без России
Путин заявил, что невозможно урегулировать конфликт в Карабахе без России - РИА Новости, 21.10.2021
Путин заявил, что невозможно урегулировать конфликт в Карабахе без России
Россия сделала все возможное, чтобы прекратить кровопролитие в Карабахе, российские миротворцы достойно исполняют свой долг, сейчас самое главное - окончательно РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T21:12
2021-10-21T21:12
2021-10-21T22:19
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азербайджан
владимир путин
нагорный карабах
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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Россия сделала все возможное, чтобы прекратить кровопролитие в Карабахе, российские миротворцы достойно исполняют свой долг, сейчас самое главное - окончательно урегулировать ситуацию на границе, без участия российской стороны это сделать нельзя, заявил президент РФ Владимир Путин."Да, к сожалению, случаются инциденты, да, к сожалению, даже люди иногда гибнут, но, наверное, трудно себе представить совсем идеалистическую картину после стольких лет противостояния. Самое главное сейчас - это окончательно урегулировать ситуацию на границе, и здесь, конечно, без участия России невозможно ничего сделать", - сказал президент.Он пояснил, что карты, которые показывают, как проходила граница между союзными республиками в советский период, "в генштабе российской армии находятся"."Основываясь на этих документах, нужно спокойненько сесть с обеих сторон - там есть вещи, которые требуют тоже взаимных компромиссов: где-то что-то выровнять, где-то что-то обменять. Только чтобы это было признано, понятно, что это выгодно обеим сторонам. Можно это сделать или нет? Можно", - убежден Путин.
https://ria.ru/20211015/karabakh-1754662683.html
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армения, азербайджан, владимир путин, нагорный карабах, россия
21:12 21.10.2021 (обновлено: 22:19 21.10.2021)
Путин заявил, что невозможно урегулировать конфликт в Карабахе без России
Путин заявил, что невозможно урегулировать ситуацию на границе в Карабахе без России
СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Россия
сделала все возможное, чтобы прекратить кровопролитие в Карабахе
, российские миротворцы достойно исполняют свой долг, сейчас самое главное - окончательно урегулировать ситуацию на границе, без участия российской стороны это сделать нельзя, заявил президент РФ Владимир Путин
.
"Да, к сожалению, случаются инциденты, да, к сожалению, даже люди иногда гибнут, но, наверное, трудно себе представить совсем идеалистическую картину после стольких лет противостояния. Самое главное сейчас - это окончательно урегулировать ситуацию на границе, и здесь, конечно, без участия России невозможно ничего сделать", - сказал президент.
Он пояснил, что карты, которые показывают, как проходила граница между союзными республиками в советский период, "в генштабе российской армии находятся".
"Основываясь на этих документах, нужно спокойненько сесть с обеих сторон - там есть вещи, которые требуют тоже взаимных компромиссов: где-то что-то выровнять, где-то что-то обменять. Только чтобы это было признано, понятно, что это выгодно обеим сторонам. Можно это сделать или нет? Можно", - убежден Путин.