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В Татарстане детские сады продолжат работу в нерабочие дни
В Татарстане детские сады продолжат работу в нерабочие дни - РИА Новости, 21.10.2021
В Татарстане детские сады продолжат работу в нерабочие дни
Осенние каникулы в школах Татарстана пройдут в обычное время – с 1 по 7 ноября, в период объявленных в РФ нерабочих дней детские сады продолжат работу в обычном РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T17:03
2021-10-21T17:03
2021-10-21T17:03
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КАЗАНЬ, 21 окт – РИА Новости. Осенние каникулы в школах Татарстана пройдут в обычное время – с 1 по 7 ноября, в период объявленных в РФ нерабочих дней детские сады продолжат работу в обычном режиме, сообщает министерство образования и науки республики.Ранее региональный оперштаб с учетом уже принятых ограничительных мер решил не вводить в Татарстане дополнительные выходные из-за сложной ситуации с заболеваемостью COVID-19. Поэтому согласно указу президента РФ нерабочими в республике будут дни с 30 октября по 7 ноября."Ситуация по заболеваемости в детских садах, школах и колледжах на строгом контроле Роспотребнадзора... Никаких изменений в расписании осенних каникул нет. Они начнутся 1 ноября и продлятся до 7 ноября. Для детей будут организованы пришкольные лагеря. Работа всех учреждений будет организована строго с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований", - говорится в сообщении.При этом министерство отмечает, что точные даты каникул в каждой конкретной школе можно узнать в учебном заведении, поскольку не все они учатся по четвертям.Детские сады Татарстана в период введенных нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, по данным минобрнауки республики, также продолжат работу в обычном режиме. Работа образовательных организаций в объявленные выходные дни будет организована со строгим соблюдением требований Роспотребнадзора.Татарстан с 11 октября ввел QR-коды для посещения объектов общественного питания, спортцентров, бассейнов, аквапарков, торгово-развлекательных центров, театров, кино и других мест массового пребывания. Кроме того, введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, в числе которых люди старше 60 лет, работники медицинских, образовательных, социальных учреждений, сферы услуг, транспорта, энергетики, промышленных и строительных предприятий, сельхозработники, сотрудники правоохранительных органов, государственные и муниципальные служащие.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, школа, дети, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Татарстане детские сады продолжат работу в нерабочие дни
Каникулы в школах Татарстана пройдут с 1 по 7 ноября, детские сады продолжат работу
КАЗАНЬ, 21 окт – РИА Новости.
Осенние каникулы в школах Татарстана
пройдут в обычное время – с 1 по 7 ноября, в период объявленных в РФ
нерабочих дней детские сады продолжат работу в обычном режиме, сообщает министерство образования и науки республики.
Ранее региональный оперштаб с учетом уже принятых ограничительных мер решил не вводить в Татарстане дополнительные выходные из-за сложной ситуации с заболеваемостью COVID-19. Поэтому согласно указу президента РФ нерабочими в республике будут дни с 30 октября по 7 ноября.
"Ситуация по заболеваемости в детских садах, школах и колледжах на строгом контроле Роспотребнадзора
... Никаких изменений в расписании осенних каникул нет. Они начнутся 1 ноября и продлятся до 7 ноября. Для детей будут организованы пришкольные лагеря. Работа всех учреждений будет организована строго с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований", - говорится в сообщении.
При этом министерство отмечает, что точные даты каникул в каждой конкретной школе можно узнать в учебном заведении, поскольку не все они учатся по четвертям.
Детские сады Татарстана в период введенных нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, по данным минобрнауки республики, также продолжат работу в обычном режиме. Работа образовательных организаций в объявленные выходные дни будет организована со строгим соблюдением требований Роспотребнадзора.
Татарстан с 11 октября ввел QR-коды для посещения объектов общественного питания, спортцентров, бассейнов, аквапарков, торгово-развлекательных центров, театров, кино и других мест массового пребывания. Кроме того, введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, в числе которых люди старше 60 лет, работники медицинских, образовательных, социальных учреждений, сферы услуг, транспорта, энергетики, промышленных и строительных предприятий, сельхозработники, сотрудники правоохранительных органов, государственные и муниципальные служащие.