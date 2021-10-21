Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211021/kanikuly-1755599513.html
В Мордовии объявили каникулы в школах с 25 октября
В Мордовии объявили каникулы в школах с 25 октября - РИА Новости, 21.10.2021
В Мордовии объявили каникулы в школах с 25 октября
Школьные каникулы в Мордовии продлятся 2 недели вместо одной – с 25 октября по 7 ноября включительно - из-за сложной ситуации с коронавирусом, сообщает... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T15:25
2021-10-21T15:25
распространение коронавируса
общество
школа
дети
здоровье - общество
республика мордовия
коронавирусы
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577966576_0:0:3536:1988_1920x0_80_0_0_14f1e306877a30c61c0956febb81f395.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 окт – РИА Новости. Школьные каникулы в Мордовии продлятся 2 недели вместо одной – с 25 октября по 7 ноября включительно - из-за сложной ситуации с коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона."Ситуация с заболеваемостью в республике крайне сложная. Вторую неделю выявляют больше 100 новых случаев ковида в сутки. На сегодня коронавирусом болеют больше 400 детей. На дистанционном обучении находятся 50 классов из 35 школ региона", - говорится в сообщении.Отмечается, что в республике работают 18 ковидных госпиталей, где на лечении находятся больше 2500 пациентов.Для того, чтобы снизить темпы распространения коронавируса, принято решение о том, что осенние каникулы начнутся с 25 октября и продлятся 2 недели. "Несовершеннолетним, не достигшим 18 лет, запрещено находиться в торговых центрах, организациях общепита без сопровождения родителей или опекунов. Решено временно приостановить деятельность детских игровых комнат, размещённых в торговых центрах, павильонах и других объектах нежилого назначения", - отмечается в сообщении.Кроме того, решено перевести на дистанционный режим работы всех жителей 60+, не прошедших вакцинацию, а также беременных женщин. "Нерабочие дни – с 30 октября по 7 ноября. Жителям рекомендуется не покидать регион", - подчеркивается в сообщении.Всего за период пандемии в республике зафиксировано 30286 случаев коронавируса, 25543 человека выздоровели, 653 человека умерли от коронавируса как основной причины.
https://ria.ru/20211021/maski-1755507223.html
https://ria.ru/20211021/koronavirus-1755519855.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577966576_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_938223523e38c39759cb7c0359e73986.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, школа, дети, здоровье - общество, республика мордовия, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:25 21.10.2021
 
В Мордовии объявили каникулы в школах с 25 октября

Школьные каникулы в Мордовии продлятся с 25 октября по 7 ноября включительно

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНадпись "Каникулы" на школьной доске в учебном классе в московской школе № 2127
Надпись Каникулы на школьной доске в учебном классе в московской школе № 2127 - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 окт – РИА Новости. Школьные каникулы в Мордовии продлятся 2 недели вместо одной – с 25 октября по 7 ноября включительно - из-за сложной ситуации с коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона.
"Ситуация с заболеваемостью в республике крайне сложная. Вторую неделю выявляют больше 100 новых случаев ковида в сутки. На сегодня коронавирусом болеют больше 400 детей. На дистанционном обучении находятся 50 классов из 35 школ региона", - говорится в сообщении.
Женщина с ребенком в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
Вчера, 03:43Распространение коронавируса
Врач рассказал, почему детям нужно носить маски в общественных местах
Отмечается, что в республике работают 18 ковидных госпиталей, где на лечении находятся больше 2500 пациентов.
Для того, чтобы снизить темпы распространения коронавируса, принято решение о том, что осенние каникулы начнутся с 25 октября и продлятся 2 недели. "Несовершеннолетним, не достигшим 18 лет, запрещено находиться в торговых центрах, организациях общепита без сопровождения родителей или опекунов. Решено временно приостановить деятельность детских игровых комнат, размещённых в торговых центрах, павильонах и других объектах нежилого назначения", - отмечается в сообщении.
Кроме того, решено перевести на дистанционный режим работы всех жителей 60+, не прошедших вакцинацию, а также беременных женщин. "Нерабочие дни – с 30 октября по 7 ноября. Жителям рекомендуется не покидать регион", - подчеркивается в сообщении.
Всего за период пандемии в республике зафиксировано 30286 случаев коронавируса, 25543 человека выздоровели, 653 человека умерли от коронавируса как основной причины.
Медицинский работник проводит экспресс-тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
Вчера, 09:19Распространение коронавируса
Инфекционист рассказал, как дети чаще всего заболевают COVID-19
 
Распространение коронавирусаОбществоШколаДетиЗдоровье - ОбществоРеспублика МордовияКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:34В Киеве заявили о превращении украинцев в "крепостных"
04:27Байден призвал не беспокоиться по поводу роста военной мощи России
04:22Байден пообещал "драматическое" снижение цен на топливо в США
04:15Байден назвал причину всплеска цен на топливо в США
04:12В США при стрельбе на съемках фильма погиб оператор, сообщили СМИ
04:09Назван сезонный продукт для похудения
04:01Байден заявил, что не ожидает снижения цен на газ до начала 2022 года
03:43Байден заявил, что "был сенатором 370 лет"
03:29Экономист назвал основные ошибки россиян при формировании накоплений
03:20Эксперт: Россия никогда не использовала поставки газа в политических целях
03:20Названа самая полезная каша для завтрака
03:18Россиянам рассказали, ждать ли роста рубля в ближайшем будущем
03:17Песков рассказал, увидят ли россияне ревакцинацию Путина
03:04Байден определился с кандидатом на пост посла в СПЧ ООН
02:41В США нашли останки жениха загадочно погибшей девушки
02:17Россиянам назвали способы мошенников определить баланс карты жертвы
02:16В ЕС выступили за смягчение ограничений на въезд, введенных из-за пандемии
02:08Иммунолог рассказал, как эффективнее сделать ревакцинацию от COVID-19
02:00Пушков резко ответил на слова Столтенберга о России
01:51Названы неожиданные симптомы рака
Лента новостейМолния
В Киеве заявили о превращении украинцев в "крепостных"Байден призвал не беспокоиться по поводу роста военной мощи РоссииБайден пообещал "драматическое" снижение цен на топливо в СШАБайден назвал причину всплеска цен на топливо в СШАВ США при стрельбе на съемках фильма погиб оператор, сообщили СМИНазван сезонный продукт для похуденияБайден заявил, что не ожидает снижения цен на газ до начала 2022 годаБайден заявил, что "был сенатором 370 лет"Экономист назвал основные ошибки россиян при формировании накопленийЭксперт: Россия никогда не использовала поставки газа в политических целяхНазвана самая полезная каша для завтракаРоссиянам рассказали, ждать ли роста рубля в ближайшем будущемПесков рассказал, увидят ли россияне ревакцинацию ПутинаБайден определился с кандидатом на пост посла в СПЧ ООНВ США нашли останки жениха загадочно погибшей девушкиРоссиянам назвали способы мошенников определить баланс карты жертвыВ ЕС выступили за смягчение ограничений на въезд, введенных из-за пандемииИммунолог рассказал, как эффективнее сделать ревакцинацию от COVID-19Пушков резко ответил на слова Столтенберга о РоссииНазваны неожиданные симптомы рака