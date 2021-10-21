https://ria.ru/20211021/kanikuly-1755599513.html

В Мордовии объявили каникулы в школах с 25 октября

В Мордовии объявили каникулы в школах с 25 октября - РИА Новости, 21.10.2021

В Мордовии объявили каникулы в школах с 25 октября

Школьные каникулы в Мордовии продлятся 2 недели вместо одной – с 25 октября по 7 ноября включительно - из-за сложной ситуации с коронавирусом, сообщает... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T15:25

2021-10-21T15:25

2021-10-21T15:25

распространение коронавируса

общество

школа

дети

здоровье - общество

республика мордовия

коронавирусы

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 окт – РИА Новости. Школьные каникулы в Мордовии продлятся 2 недели вместо одной – с 25 октября по 7 ноября включительно - из-за сложной ситуации с коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона."Ситуация с заболеваемостью в республике крайне сложная. Вторую неделю выявляют больше 100 новых случаев ковида в сутки. На сегодня коронавирусом болеют больше 400 детей. На дистанционном обучении находятся 50 классов из 35 школ региона", - говорится в сообщении.Отмечается, что в республике работают 18 ковидных госпиталей, где на лечении находятся больше 2500 пациентов.Для того, чтобы снизить темпы распространения коронавируса, принято решение о том, что осенние каникулы начнутся с 25 октября и продлятся 2 недели. "Несовершеннолетним, не достигшим 18 лет, запрещено находиться в торговых центрах, организациях общепита без сопровождения родителей или опекунов. Решено временно приостановить деятельность детских игровых комнат, размещённых в торговых центрах, павильонах и других объектах нежилого назначения", - отмечается в сообщении.Кроме того, решено перевести на дистанционный режим работы всех жителей 60+, не прошедших вакцинацию, а также беременных женщин. "Нерабочие дни – с 30 октября по 7 ноября. Жителям рекомендуется не покидать регион", - подчеркивается в сообщении.Всего за период пандемии в республике зафиксировано 30286 случаев коронавируса, 25543 человека выздоровели, 653 человека умерли от коронавируса как основной причины.

https://ria.ru/20211021/maski-1755507223.html

https://ria.ru/20211021/koronavirus-1755519855.html

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