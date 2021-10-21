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В Москве объявили каникулы в школах и детских садах с 28 октября
В Москве объявили каникулы в школах и детских садах с 28 октября - РИА Новости, 21.10.2021
В Москве объявили каникулы в школах и детских садах с 28 октября
В детских садах и школах Москвы с 28 октября по 7 ноября объявляются каникулы, приостанавливается работа кружков и секций, высшие и средние профессиональные... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T12:20
2021-10-21T12:42
москва
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В детских садах и школах Москвы с 28 октября по 7 ноября объявляются каникулы, приостанавливается работа кружков и секций, высшие и средние профессиональные учебные заведения могут проводить занятия исключительно в дистанционном режиме, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.По его словам, для дошкольников, которых не с кем оставить дома, в городских детских садах будет организована работа дежурных групп."Высшие и средние профессиональные учебные заведения могут проводить занятия исключительно в дистанционном режиме", - отметил мэр.
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москва, общество, сергей собянин, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, сн_образование, социальный навигатор
12:20 21.10.2021 (обновлено: 12:42 21.10.2021)
 
В Москве объявили каникулы в школах и детских садах с 28 октября

В Москве объявили каникулы в школах и детских садах с 28 октября по 7 ноября

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНадпись "Каникулы" на школьной доске в учебном классе в московской школе № 2127
Надпись Каникулы на школьной доске в учебном классе в московской школе № 2127 - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В детских садах и школах Москвы с 28 октября по 7 ноября объявляются каникулы, приостанавливается работа кружков и секций, высшие и средние профессиональные учебные заведения могут проводить занятия исключительно в дистанционном режиме, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
"В детских садах и школах объявляются каникулы. Приостанавливается работа организаций дополнительного образования, спортивных школ, детских кружков и секций", - сообщил Собянин.
По его словам, для дошкольников, которых не с кем оставить дома, в городских детских садах будет организована работа дежурных групп.
"Высшие и средние профессиональные учебные заведения могут проводить занятия исключительно в дистанционном режиме", - отметил мэр.
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