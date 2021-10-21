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В Москве объявили каникулы в школах и детских садах с 28 октября

В Москве объявили каникулы в школах и детских садах с 28 октября - РИА Новости, 21.10.2021

В Москве объявили каникулы в школах и детских садах с 28 октября

В детских садах и школах Москвы с 28 октября по 7 ноября объявляются каникулы, приостанавливается работа кружков и секций, высшие и средние профессиональные... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T12:20

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В детских садах и школах Москвы с 28 октября по 7 ноября объявляются каникулы, приостанавливается работа кружков и секций, высшие и средние профессиональные учебные заведения могут проводить занятия исключительно в дистанционном режиме, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.По его словам, для дошкольников, которых не с кем оставить дома, в городских детских садах будет организована работа дежурных групп."Высшие и средние профессиональные учебные заведения могут проводить занятия исключительно в дистанционном режиме", - отметил мэр.

https://ria.ru/20211021/maski-1755507223.html

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