https://ria.ru/20211021/kanikuly-1755553977.html
В Москве объявили каникулы в школах и детских садах с 28 октября
В Москве объявили каникулы в школах и детских садах с 28 октября - РИА Новости, 21.10.2021
В Москве объявили каникулы в школах и детских садах с 28 октября
В детских садах и школах Москвы с 28 октября по 7 ноября объявляются каникулы, приостанавливается работа кружков и секций, высшие и средние профессиональные... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T12:20
2021-10-21T12:20
2021-10-21T12:42
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В детских садах и школах Москвы с 28 октября по 7 ноября объявляются каникулы, приостанавливается работа кружков и секций, высшие и средние профессиональные учебные заведения могут проводить занятия исключительно в дистанционном режиме, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.По его словам, для дошкольников, которых не с кем оставить дома, в городских детских садах будет организована работа дежурных групп."Высшие и средние профессиональные учебные заведения могут проводить занятия исключительно в дистанционном режиме", - отметил мэр.
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12:20 21.10.2021 (обновлено: 12:42 21.10.2021)
В Москве объявили каникулы в школах и детских садах с 28 октября
В Москве объявили каникулы в школах и детских садах с 28 октября по 7 ноября