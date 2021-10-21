https://ria.ru/20211021/kamera-1755598926.html

Камеры в Москве начали фиксировать новое нарушение ПДД

Камеры в Москве начали фиксировать новое нарушение ПДД - РИА Новости, 21.10.2021

Камеры в Москве начали фиксировать новое нарушение ПДД

На юго-востоке Москвы появилась первая в столице камера, фиксирующая проезд между полос мотоциклов и машин, за что положен штраф в 1500 рублей, сообщает... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T15:23

2021-10-21T15:23

2021-10-21T15:23

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. На юго-востоке Москвы появилась первая в столице камера, фиксирующая проезд между полос мотоциклов и машин, за что положен штраф в 1500 рублей, сообщает департамент транспорта."Начинаем фиксировать проезд между полос — вы просили нас об этом много раз. Камера распознает и мотоциклы, и машины. Первый комплекс уже работает на юго-востоке столицы, но скоро мы установим их в других проблемных местах", - говорится в Telegram-канале дептранса.Там пояснили, что некоторые водители пытаются использовать полосы безопасности, которым выделенки для городского транспорта. "Так другие машины лишаются бокового интервала, а в случае опасной ситуации — места для маневра", - отметили в дептрансе.За движение между полос, добавляется в сообщении, положен штраф в 1500 рублей по ч.1 ст. 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, движение по обочинам).Как добавили в столичной ГИБДД, первый комплекс работает на Люблинской улице, уже вынесено 17 постановлений по ч. 1 ст. 12.15 КоАП, один штраф нарушитель оплатил.

https://ria.ru/20211021/gibdd-1755500183.html

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общество, москва, авто