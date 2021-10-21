https://ria.ru/20211021/istoriya-1755636257.html

Росгвардия выпустила книгу о роли войск НКВД в Великой Отечественной войне

Росгвардия выпустила книгу о роли войск НКВД в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 21.10.2021

Росгвардия выпустила книгу о роли войск НКВД в Великой Отечественной войне

Росгвардия выпустила книгу, в которой рассказала о неизвестных ранее фактах о роли войск НКВД в Великой Отечественной войне, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T17:22

2021-10-21T17:22

2021-10-21T17:22

история

москва

великая отечественная война (1941-1945)

нквд ссср

виктор золотов

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Росгвардия выпустила книгу, в которой рассказала о неизвестных ранее фактах о роли войск НКВД в Великой Отечественной войне, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."К 80-летию подвига воинов-дзержинцев, которые вели на подступах к Москве в середине октябре 1941 года ожесточённые бои с превосходящими силами противника, Росгвардия выпустила книгу, раскрывающую неизвестные страницы Великой Отечественной войны с участием войск НКВД СССР", - говорится в сообщении.Уточняется, что в издании "Росгвардия. Неугасимый свет Победы" собраны рассказы военнослужащих и сотрудников Росгвардии о своих воевавших родных и близких."Языком документов, яркого журналистского очерка и редчайших, подчас впервые публикуемых фотографий военной эпохи эта книга не только опровергает расхожие мифы о войсках НКВД СССР, но убедительно доказывает - на всех боевых рубежах Великой Отечественной войны солдаты и офицеры войск НКВД всегда отличались отвагой и беспримерной стойкостью", - подчёркивается в сообщении ведомства.Предисловие к изданию написал директор Росгвардии Виктор Золотов. Он отметил, что войска правопорядка сыграли выдающуюся роль: за годы войны в сражениях приняли участие 58 дивизий и 23 бригады войск НКВД, многие из которых были награждены медалями.

https://ria.ru/20210421/nkvd-1729189755.html

москва

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история, москва, великая отечественная война (1941-1945), нквд ссср, виктор золотов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)