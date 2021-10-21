https://ria.ru/20211021/inoagenty-1755685349.html

В Совфеде допустили корректировку закона об иноагентах

В Совфеде допустили корректировку закона об иноагентах - РИА Новости, 21.10.2021

В Совфеде допустили корректировку закона об иноагентах

Закон об иноагентах может быть скорректирован, если этого потребует правоприменительная практика и интересы общества, считает член комиссии Совфеда по защите... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T20:16

2021-10-21T20:16

2021-10-21T20:31

александр башкин

принятие закона о сми-иноагентах

общество

владимир путин

совет федерации рф

международный дискуссионный клуб "валдай"

россия

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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Закон об иноагентах может быть скорректирован, если этого потребует правоприменительная практика и интересы общества, считает член комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Александр Башкин.Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии клуба "Валдай" отметил, что "размытые критерии", на основе которых организации или физлица могут включаться в перечни иноагентов, будут анализироваться."Не исключаю корректив в закон об иноагентах, которые подсказывает жизнь и здравый смысл", - сказал Башкин. Он подчеркнул, что законодатели всегда смотрят на то, как работают принятые ими законы."Будем анализировать правоприменительную практику, чтобы все работало в интересах развития общества и прав граждан", - сказал политик.

https://ria.ru/20211019/shtraf-1755212919.html

россия

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александр башкин, принятие закона о сми-иноагентах, общество, владимир путин, совет федерации рф, международный дискуссионный клуб "валдай", россия