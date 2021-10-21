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Клишас прокомментировал практику применения закона об иноагентах
Клишас прокомментировал практику применения закона об иноагентах - РИА Новости, 21.10.2021
Клишас прокомментировал практику применения закона об иноагентах
Сенаторы анализируют практику применения законодательства об иноагентах, суть закона сомнений не вызывает, заявил РИА Новости глава конституционного комитета... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T20:35
2021-10-21T20:35
2021-10-21T23:49
совет федерации рф
андрей клишас
владимир путин
принятие закона о сми-иноагентах
россия
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Сенаторы анализируют практику применения законодательства об иноагентах, суть закона сомнений не вызывает, заявил РИА Новости глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии клуба "Валдай" отметил, что "размытые критерии", на основе которых организации или физлица могут включаться в перечни иноагентов, будут анализироваться."Мы анализируем практику применения законодательства об иноагентах. Суть закона сомнений не вызывает", - сказал Клишас.
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совет федерации рф, андрей клишас, владимир путин, принятие закона о сми-иноагентах, россия
20:35 21.10.2021 (обновлено: 23:49 21.10.2021)
Клишас прокомментировал практику применения закона об иноагентах
Клишас: суть закона об иноагентах сомнений не вызывает