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Клишас прокомментировал практику применения закона об иноагентах

Клишас прокомментировал практику применения закона об иноагентах - РИА Новости, 21.10.2021

Клишас прокомментировал практику применения закона об иноагентах

Сенаторы анализируют практику применения законодательства об иноагентах, суть закона сомнений не вызывает, заявил РИА Новости глава конституционного комитета... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T20:35

2021-10-21T20:35

2021-10-21T23:49

совет федерации рф

андрей клишас

владимир путин

принятие закона о сми-иноагентах

россия

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Сенаторы анализируют практику применения законодательства об иноагентах, суть закона сомнений не вызывает, заявил РИА Новости глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии клуба "Валдай" отметил, что "размытые критерии", на основе которых организации или физлица могут включаться в перечни иноагентов, будут анализироваться."Мы анализируем практику применения законодательства об иноагентах. Суть закона сомнений не вызывает", - сказал Клишас.

https://ria.ru/20211021/inoagenty-1755685349.html

россия

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2021

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совет федерации рф, андрей клишас, владимир путин, принятие закона о сми-иноагентах, россия