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НАТО усиливает готовность реагирования в регионе Черного моря
НАТО усиливает готовность реагирования в регионе Черного моря - РИА Новости, 21.10.2021
НАТО усиливает готовность реагирования в регионе Черного моря
НАТО наращивает способность быстро размещать силы в регионе Черного моря, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T20:13
2021-10-21T20:13
2021-10-21T23:17
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БРЮССЕЛЬ, 21 окт — РИА Новости. НАТО наращивает способность быстро размещать силы в регионе Черного моря, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня заседания глав минобороны в Брюсселе.НАТО постоянно оценивает, что еще можно сделать в этом районе, добавил Столтенберг."Этот регион имеет стратегическое значение для НАТО, три страны-союзницы являются прибрежными государствами: Румыния, Болгария и Турция, также там находятся наши ближайшие партнеры Грузия и Украина", — отметил он.В марте генсек НАТО обвинил Россию в "агрессивном поведении" и заявил о необходимости сдерживать ее действия. При этом, по его словам, такая ситуация требует усиления обороны альянса и увеличения финансирования.В ответ на это в МИД подчеркнули, что Москва будет учитывать настрой НАТО в своем внешнеполитическом и военном планировании. Как отмечали в Кремле, Россия никому не угрожает, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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в мире, грузия, йенс столтенберг, румыния, нато, россия
20:13 21.10.2021 (обновлено: 23:17 21.10.2021)
НАТО усиливает готовность реагирования в регионе Черного моря
Генсек НАТО Столтенберг: альянс усиливает готовность реагирования в Черном море
БРЮССЕЛЬ, 21 окт — РИА Новости. НАТО наращивает способность быстро размещать силы в регионе Черного моря, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня заседания глав минобороны в Брюсселе.
"Мы стали свидетелями незаконной аннексии Крыма, агрессивного поведения России в Черном море, поэтому мы усилили наше присутствие в этом регионе в воздухе, на суше и на море", — сказал он.
НАТО постоянно оценивает, что еще можно сделать в этом районе, добавил Столтенберг.
"Этот регион имеет стратегическое значение для НАТО, три страны-союзницы являются прибрежными государствами: Румыния
, Болгария
и Турция
, также там находятся наши ближайшие партнеры Грузия
и Украина
", — отметил он.
В марте генсек НАТО обвинил Россию в "агрессивном поведении" и заявил о необходимости сдерживать ее действия. При этом, по его словам, такая ситуация требует усиления обороны альянса и увеличения финансирования.
В ответ на это в МИД подчеркнули, что Москва будет учитывать настрой НАТО в своем внешнеполитическом и военном планировании. Как отмечали в Кремле, Россия никому не угрожает, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.