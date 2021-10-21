https://ria.ru/20211021/gotovnost-1755684676.html

НАТО усиливает готовность реагирования в регионе Черного моря

НАТО усиливает готовность реагирования в регионе Черного моря - РИА Новости, 21.10.2021

НАТО усиливает готовность реагирования в регионе Черного моря

НАТО наращивает способность быстро размещать силы в регионе Черного моря, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T20:13

2021-10-21T20:13

2021-10-21T23:17

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грузия

йенс столтенберг

румыния

нато

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БРЮССЕЛЬ, 21 окт — РИА Новости. НАТО наращивает способность быстро размещать силы в регионе Черного моря, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня заседания глав минобороны в Брюсселе.НАТО постоянно оценивает, что еще можно сделать в этом районе, добавил Столтенберг."Этот регион имеет стратегическое значение для НАТО, три страны-союзницы являются прибрежными государствами: Румыния, Болгария и Турция, также там находятся наши ближайшие партнеры Грузия и Украина", — отметил он.В марте генсек НАТО обвинил Россию в "агрессивном поведении" и заявил о необходимости сдерживать ее действия. При этом, по его словам, такая ситуация требует усиления обороны альянса и увеличения финансирования.В ответ на это в МИД подчеркнули, что Москва будет учитывать настрой НАТО в своем внешнеполитическом и военном планировании. Как отмечали в Кремле, Россия никому не угрожает, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20211021/nato-1755682511.html

грузия

румыния

россия

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в мире, грузия, йенс столтенберг, румыния, нато, россия