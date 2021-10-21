https://ria.ru/20211021/facebook-1755678656.html
Facebook попросил отсрочить выплату 17 миллионов рублей штрафов
Facebook попросил отсрочить выплату 17 миллионов рублей штрафов - РИА Новости, 21.10.2021
Facebook попросил отсрочить выплату 17 миллионов рублей штрафов
Таганский суд Москвы направил судебным приставам распоряжения об исполнении постановлений о взыскании административных штрафов с Facebook на 17 миллионов... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T19:43
2021-10-21T19:43
2021-10-21T19:58
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Таганский суд Москвы направил судебным приставам распоряжения об исполнении постановлений о взыскании административных штрафов с Facebook на 17 миллионов рублей, соцсеть же просит об отсрочке их исполнения, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук."В связи с отсутствием сведений о добровольном исполнении вступивших в законную силу постановлений... в службу судебных приставов направлены распоряжения об исполнении вступивших в законную силу постановлений суда", - сказала Гуринчук.Пресс-секретарь добавила, что в четверг Facebook подала заявления об отсрочке исполнения постановлений, ссылаясь на технические проблемы в переводе денежных средств в счет погашения административных штрафов."Указанные заявления назначены к рассмотрению в судебном заседании на 25 октября", - сказала она.В пресс-службе уточнили, что штрафы были назначены по статье 13.41 КоАП за неудаление противоправной информации.Всего с начала года Facebook получила штрафов на более чем 80 миллионов рублей (за отказ удалить информацию о несогласованных акциях и отказ локализовать данные российских пользователей), Twitter - около 60 миллионов, Telegram - 40 миллионов. Для WhatsApp наложенный в августе штраф в 4 миллиона рублей оказался первым.Информация, которую требовали удалить из соцсетей, содержала призывы к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.
https://radiosputnik.ria.ru/20211020/feysbuk-1755421721.html
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происшествия, москва, facebook, россия
19:43 21.10.2021 (обновлено: 19:58 21.10.2021)
Facebook попросил отсрочить выплату 17 миллионов рублей штрафов
Facebook попросил суд в Москве отсрочить выплату 17 миллионов рублей штрафов
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.
Таганский суд Москвы
направил судебным приставам распоряжения об исполнении постановлений о взыскании административных штрафов с Facebook
на 17 миллионов рублей, соцсеть же просит об отсрочке их исполнения, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.
"В связи с отсутствием сведений о добровольном исполнении вступивших в законную силу постановлений... в службу судебных приставов направлены распоряжения об исполнении вступивших в законную силу постановлений суда", - сказала Гуринчук.
Пресс-секретарь добавила, что в четверг Facebook подала заявления об отсрочке исполнения постановлений, ссылаясь на технические проблемы в переводе денежных средств в счет погашения административных штрафов.
"Указанные заявления назначены к рассмотрению в судебном заседании на 25 октября", - сказала она.
В пресс-службе уточнили, что штрафы были назначены по статье 13.41 КоАП за неудаление противоправной информации.
Всего с начала года Facebook получила штрафов на более чем 80 миллионов рублей (за отказ удалить информацию о несогласованных акциях и отказ локализовать данные российских пользователей), Twitter
- около 60 миллионов, Telegram
- 40 миллионов. Для WhatsApp
наложенный в августе штраф в 4 миллиона рублей оказался первым.
Информация, которую требовали удалить из соцсетей, содержала призывы к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.