Эксперт оценил слова Путина о новом консерватизме
Профессор политологии Гусев: слова Путина могут привлечь "старую Европу"
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина по новому консерватизму может заинтересовать "старую Европу", части которой свойственны эти ценности, заявил РИА Новости доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
"Что такое Европа сегодня? Это провал абсолютно программы открытых дверей для мигрантов, это провал практически теории мультикультурализма, дискуссии по вопросам свобод, толерантности. Фактически европейское общество сегодня настолько "раздергано" этими противоречиями: там есть приверженцы традиционных ценностей, которых мы придерживаемся – понятия семьи, понятия родителей и так далее, – но достаточно большая часть населения Европы придерживается других взглядов, новых веяний и течений, в том числе по теме ЛГБТ и прочее. И Путин, конечно, попытался апеллировать ко всем, это попытка как бы заявить, озвучить свое видение развития, некую общую концепцию", - сказал эксперт.
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"Согласятся с ним не все, например, американцы вряд ли поддержат этот умеренный консерватизм. Что касается Европы, то здесь тоже достаточно полярные взгляды. Например, младоевропейцы, поляки или, например, прибалты, ничего не приемлют в принципе из того, что исходит от России. А немецкое общество или французское общество, они могут более толерантно отнестись к этой позиции, к этому предложению Путина", - сказал эксперт.
"То есть умеренный консерватизм в какой-то мере свойственен части их общества, то же можно сказать и о какой-то части британского общества. "Старая Европа" с этим может согласиться, многие там разделяют такие взгляды, и здесь нет противоречия", - предположил Гусев.