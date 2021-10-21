https://ria.ru/20211021/evropa-1755687888.html

Эксперт оценил слова Путина о новом консерватизме

Эксперт оценил слова Путина о новом консерватизме - РИА Новости, 21.10.2021

Эксперт оценил слова Путина о новом консерватизме

Заявление президента России Владимира Путина по новому консерватизму может заинтересовать "старую Европу", части которой свойственны эти ценности, заявил РИА... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T20:32

2021-10-21T20:32

2021-10-21T20:32

европа

владимир путин

международный дискуссионный клуб "валдай"

россия

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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина по новому консерватизму может заинтересовать "старую Европу", части которой свойственны эти ценности, заявил РИА Новости доктор политических наук, профессор Александр Гусев."Что такое Европа сегодня? Это провал абсолютно программы открытых дверей для мигрантов, это провал практически теории мультикультурализма, дискуссии по вопросам свобод, толерантности. Фактически европейское общество сегодня настолько "раздергано" этими противоречиями: там есть приверженцы традиционных ценностей, которых мы придерживаемся – понятия семьи, понятия родителей и так далее, – но достаточно большая часть населения Европы придерживается других взглядов, новых веяний и течений, в том числе по теме ЛГБТ и прочее. И Путин, конечно, попытался апеллировать ко всем, это попытка как бы заявить, озвучить свое видение развития, некую общую концепцию", - сказал эксперт.По его словам, несмотря на то, что концептуально в ряде стран с российским лидером, может быть, и согласились бы – ведь в той же Польше сильны консервативные настроения, – открыто такие страны никогда не будут поддерживать Россию, исходя из субъективных и политических соображений."Согласятся с ним не все, например, американцы вряд ли поддержат этот умеренный консерватизм. Что касается Европы, то здесь тоже достаточно полярные взгляды. Например, младоевропейцы, поляки или, например, прибалты, ничего не приемлют в принципе из того, что исходит от России. А немецкое общество или французское общество, они могут более толерантно отнестись к этой позиции, к этому предложению Путина", - сказал эксперт."То есть умеренный консерватизм в какой-то мере свойственен части их общества, то же можно сказать и о какой-то части британского общества. "Старая Европа" с этим может согласиться, многие там разделяют такие взгляды, и здесь нет противоречия", - предположил Гусев.

https://ria.ru/20211021/myagkaya_sila-1755687528.html

европа

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европа, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", россия