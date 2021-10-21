https://ria.ru/20211021/dtp-1755509318.html

Во Владимирской области микроавтобус столкнулся с грузовиком

Во Владимирской области микроавтобус столкнулся с грузовиком - РИА Новости, 21.10.2021

Во Владимирской области микроавтобус столкнулся с грузовиком

Микроавтобус столкнулся с грузовиком во Владимирской области, погибли четыре человека, еще шесть пострадали, сообщается на сайте регионального главка МВД. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T05:43

2021-10-21T05:43

2021-10-21T09:57

происшествия

владимирская область

авто

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Микроавтобус столкнулся с грузовиком во Владимирской области, погибли четыре человека, еще шесть пострадали, сообщается на сайте регионального главка МВД.Как уточнили РИА Новости в больнице скорой медицинской помощи Владимира, медики госпитализировали пять человек, трое из них находятся в реанимации.В УМВД по Владимирской области РИА Новости добавили, что, по предварительным данным, микроавтобус не рейсовый, в нем находились 10 человек. Водитель фуры не пострадал.Авария произошла в четверг ночью на 187-м километре автодороги М7 "Волга" в Судогодском районе.По предварительным данным, направлявшийся в сторону Нижнего Новгорода микроавтобус Mercedes столкнулся с грузовиком Scania, стоявшим на обочине. Причины ДТП пока не называются.

https://ria.ru/20211001/dtp-1752603712.html

владимирская область

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2021

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ДТП с автобусом во Владимирской области Два человека из числа пострадавших в ДТП с автобусом во Владимирской области находятся в реанимации, трое - в отделениях, сообщили РИА Новости в больнице скорой медицинской помощи Владимира. 2021-10-21T05:43 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, владимирская область, авто