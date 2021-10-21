https://ria.ru/20211021/dtp-1755509318.html
Во Владимирской области микроавтобус столкнулся с грузовиком
Во Владимирской области микроавтобус столкнулся с грузовиком - РИА Новости, 21.10.2021
Во Владимирской области микроавтобус столкнулся с грузовиком
Микроавтобус столкнулся с грузовиком во Владимирской области, погибли четыре человека, еще шесть пострадали, сообщается на сайте регионального главка МВД. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T05:43
2021-10-21T05:43
2021-10-21T09:57
происшествия
владимирская область
авто
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Микроавтобус столкнулся с грузовиком во Владимирской области, погибли четыре человека, еще шесть пострадали, сообщается на сайте регионального главка МВД.Как уточнили РИА Новости в больнице скорой медицинской помощи Владимира, медики госпитализировали пять человек, трое из них находятся в реанимации.В УМВД по Владимирской области РИА Новости добавили, что, по предварительным данным, микроавтобус не рейсовый, в нем находились 10 человек. Водитель фуры не пострадал.Авария произошла в четверг ночью на 187-м километре автодороги М7 "Волга" в Судогодском районе.По предварительным данным, направлявшийся в сторону Нижнего Новгорода микроавтобус Mercedes столкнулся с грузовиком Scania, стоявшим на обочине. Причины ДТП пока не называются.
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владимирская область
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РИА Новости
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ДТП с автобусом во Владимирской области
Два человека из числа пострадавших в ДТП с автобусом во Владимирской области находятся в реанимации, трое - в отделениях, сообщили РИА Новости в больнице скорой медицинской помощи Владимира.
2021-10-21T05:43
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PT0M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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происшествия, владимирская область, авто
05:43 21.10.2021 (обновлено: 09:57 21.10.2021)
Во Владимирской области микроавтобус столкнулся с грузовиком
Во Владимирской области при столкновении микроавтобуса с фурой погибли четыре человека
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.
Микроавтобус столкнулся с грузовиком во Владимирской области
, погибли четыре человека, еще шесть пострадали, сообщается на сайте регионального главка МВД.
"По состоянию на 05.00 известно о четырех погибших и шести пострадавших", — говорится в релизе ведомства.
Как уточнили РИА Новости в больнице скорой медицинской помощи Владимира, медики госпитализировали пять человек, трое из них находятся в реанимации.
В УМВД по Владимирской области РИА Новости добавили, что, по предварительным данным, микроавтобус не рейсовый, в нем находились 10 человек. Водитель фуры не пострадал.
Авария произошла в четверг ночью на 187-м километре автодороги М7 "Волга" в Судогодском районе.
По предварительным данным, направлявшийся в сторону Нижнего Новгорода микроавтобус Mercedes столкнулся с грузовиком Scania, стоявшим на обочине.
Причины ДТП пока не называются.