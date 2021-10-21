https://ria.ru/20211021/dgtu-1755426531.html

Шелуха и солома с полей могут стать строительными материалами

Шелуха и солома с полей могут стать строительными материалами - РИА Новости, 21.10.2021

Шелуха и солома с полей могут стать строительными материалами

Гниющие сельскохозяйственные отходы создают множество проблем для агропромышленного комплекса — от падения урожайности следующего сезона до убытков из-за... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T09:00

2021-10-21T09:00

2021-10-21T09:00

наука

ростов-на-дону

южный федеральный университет

донской государственный технический университет

навигатор абитуриента

университетская наука

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753457015_0:35:2261:1308_1920x0_80_0_0_a4cc89a8973596719e18a5844e86758f.jpg

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Гниющие сельскохозяйственные отходы создают множество проблем для агропромышленного комплекса — от падения урожайности следующего сезона до убытков из-за дополнительных трат на уборку остатков. Российские ученые предложили способ переработки шелухи и соломы в строительные материалы или сорбенты для очищения воды от нефтепродуктов и металлов. Об этом РИА Новости рассказали в информационной службе Донского государственного технического университета (ДГТУ).После сбора агропромышленных культур в полях остается большое количество соломы и шелухи. Эти сельскохозяйственные отходы необходимо убирать, объяснили эксперты вуза, иначе они сгниют, и следующая урожайность упадет. Все это ведет к дополнительным трудозатратам и повышает себестоимость продукции.Для решения этих проблем эксперты ДГТУ собрали специалистов в рамках "Школы MPI" — образовательного проекта для молодых ученых по развитию профессиональных компетенций. Технологии, которые разработают в ходе исследования, позволят избежать убытков и выращивать зерновые за счет использования сельскохозяйственных отходов в производстве строительных материалов.По его словам, для начала солому и шелуху промывают и чистят от загрязнений. После обрабатывают щелочным раствором, чтобы снять защитный жировосковой кремнийсодержащий слой и открыть поры. Затем солому и шелуху промывают дистиллированной водой, просушивают и нагревают в печи без доступа кислорода при температуре 600 °С в течение получаса."После такой обработки жженую солому и шелуху риса можно сформировать в угольные таблетки, можно загрузить в фильтр и использовать в качестве сорбента для очистки воды от тяжелых металлов и нефтепродуктов", — рассказал Стельмах.Насытив полученные таблетки нитратом серебра, ученые установили, что молекулы металла закрепляются в структуре угля — это позволяет использовать его для обеззараживания воды.Кроме того, по мнению экспертов, жженую солому или шелуху в состоянии мелкодисперсной пыли можно использовать при производстве строительных материалов. Такое вещество можно добавлять в строительные блоки из цемента, чтобы улучшить прочностные и теплоизоляционные характеристики.В ближайшее время ученым предстоит решить, как собрать и измельчить солому, чтобы вывести производство на непрерывный поток.Над проектом работают ученые из ДГТУ, Южного федерального университета, Волгоградского государственного технического университета, Кубанского государственного технологического университета, Всероссийского НИИ масличных культур имени В.С. Пустовойта и Федерального научного центра биологической защиты растений. Исследование было представлено на Первом образовательном модуле в рамках Школы ключевых исследователей (MPI) НОЦ Юга России, проходившей в ДГТУ в партнерстве с Фондом ЦСР "Северо-Запад" с 28 по 30 сентября.

https://ria.ru/20210830/dgtu-1747511108.html

https://ria.ru/20210407/dgtu-1727104651.html

ростов-на-дону

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростов-на-дону, южный федеральный университет, донской государственный технический университет, навигатор абитуриента, университетская наука, россия