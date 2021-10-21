https://ria.ru/20211021/deti-1755510379.html
Инфекционист Роспотребнадзора назвал долю детей среди заболевших COVID-19
Инфекционист Роспотребнадзора назвал долю детей среди заболевших COVID-19 - РИА Новости, 21.10.2021
Инфекционист Роспотребнадзора назвал долю детей среди заболевших COVID-19
Доля детей среди заболевших коронавирусной инфекцией составляет около 10-11%, показатель меняется в зависимости от сезона – когда дети находятся на каникулах... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T06:42
2021-10-21T06:42
2021-10-21T06:42
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
александр горелов
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Доля детей среди заболевших коронавирусной инфекцией составляет около 10-11%, показатель меняется в зависимости от сезона – когда дети находятся на каникулах или в школе, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов."В течение прошлого года и девяти месяцев этого года доля детей, заболевших коронавирусной инфекцией, постоянно колеблется на уровне 10-11% из всех заболевших. Этот показатель колеблется в зависимости от сезона", - сказал Горелов.Он пояснил, что в каникулы, когда дети не посещают дошкольные и школьные учреждения, заболеваемость снижается.
https://ria.ru/20211021/maski-1755507223.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр горелов
Инфекционист Роспотребнадзора назвал долю детей среди заболевших COVID-19
Инфекционист Горелов сообщил, что доля детей среди заболевших COVID-19 составляет 10-11%