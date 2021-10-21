https://ria.ru/20211021/deti-1755510379.html

Инфекционист Роспотребнадзора назвал долю детей среди заболевших COVID-19

Инфекционист Роспотребнадзора назвал долю детей среди заболевших COVID-19 - РИА Новости, 21.10.2021

Инфекционист Роспотребнадзора назвал долю детей среди заболевших COVID-19

Доля детей среди заболевших коронавирусной инфекцией составляет около 10-11%, показатель меняется в зависимости от сезона – когда дети находятся на каникулах... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T06:42

2021-10-21T06:42

2021-10-21T06:42

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

российская академия наук

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

александр горелов

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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Доля детей среди заболевших коронавирусной инфекцией составляет около 10-11%, показатель меняется в зависимости от сезона – когда дети находятся на каникулах или в школе, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов."В течение прошлого года и девяти месяцев этого года доля детей, заболевших коронавирусной инфекцией, постоянно колеблется на уровне 10-11% из всех заболевших. Этот показатель колеблется в зависимости от сезона", - сказал Горелов.Он пояснил, что в каникулы, когда дети не посещают дошкольные и школьные учреждения, заболеваемость снижается.

https://ria.ru/20211021/maski-1755507223.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр горелов