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Захарова оценила ответ Запада на демарш России по ситуации с Навальным
Захарова оценила ответ Запада на демарш России по ситуации с Навальным - РИА Новости, 21.10.2021
Захарова оценила ответ Запада на демарш России по ситуации с Навальным
Ответы Британии, Германии, Франции и Швеции на российский встречный демарш по ситуации вокруг Алексея Навального являются бессодержательными, заявила... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T16:49
2021-10-21T16:49
в мире
германия
франция
швеция
великобритания
алексей навальный
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
организация по запрещению химического оружия
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Ответы Британии, Германии, Франции и Швеции на российский встречный демарш по ситуации вокруг Алексея Навального являются бессодержательными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Восемнадцатого октября Британия, Германия, Франция и Швеция отреагировали на российский встречный демарш по ситуации вокруг Навального. Они, конечно, уложились в отведенное им по конвенции о запрещении химического оружия в десятидневный срок, с учетом того, что технический секретариат организации по запрещению химического оружия передал наш демарш 8 октября. Но при этом ответы этих государств являются, по сути, просто бессодержательными", - сказала Захарова на брифинге в четверг."Это такие отписки, которые сформулированы в жанре мегафонной дипломатии с устаревшими, обвинительными тезисами в любимой стилистике "хайли лайкли" (от английского highly likely - "с большой вероятностью"). Коллеги не предоставили никаких запрошенных нами сведений, мы запросили эти сведения, потому что они имеют важное значение для надлежащего завершения начатой МВД России доследственной проверки на предмет наличия случившимся с Навальным признаков состава преступления и возможного по ее итогам возбуждению уголовного дела, о чем так рьяно наши западные партнеры говорят", - добавила Захарова.Представитель МИД добавила, что целый ряд вопросов с российской стороны по-прежнему остаётся без ответов. В том числе "что за токсичное вещество обнаружено немецкими военными химиками в биоматериалах российского блогера" и "кто был тот человек, который сопровождал Алексея Навального на борту чартерного медицинского рейса из Омска в Берлин", а также "какова роль во всей этой истории Марии Певчих". "Ведь ее участие так тщательно скрывается, как немецкими, так и британскими властями во всей этой истории… И почему российским правоохранительным органам не дают возможности опросить саму госпожу Певчих", - уточнила Захарова.Ранее США и еще 44 страны по линии ОЗХО направили России список вопросов об инциденте с Навальным и заявили, что ждут ответа в течение 10 дней. Москва подготовила встречный демарш. В нем российская сторона просила Технический секретариат ОЗХО передать постоянному представительству Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, ФРГ, Франции и Швеции при ОЗХО копии вербальной ноты и прилагаемые документы.Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.
https://ria.ru/20211021/premiya-1755552864.html
https://ria.ru/20211020/otvety-1755413274.html
https://ria.ru/20211021/navalnyy-1755524707.html
https://ria.ru/20211015/iv_roshe-1754803586.html
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в мире, германия, франция, швеция, великобритания, алексей навальный, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), организация по запрещению химического оружия, мария захарова, россия, госпитализация алексея навального
16:49 21.10.2021
 
Захарова оценила ответ Запада на демарш России по ситуации с Навальным

Захарова: ответ Запада на демарш России по ситуации вокруг Навального бессодержательный

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Ответы Британии, Германии, Франции и Швеции на российский встречный демарш по ситуации вокруг Алексея Навального являются бессодержательными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Восемнадцатого октября Британия, Германия, Франция и Швеция отреагировали на российский встречный демарш по ситуации вокруг Навального. Они, конечно, уложились в отведенное им по конвенции о запрещении химического оружия в десятидневный срок, с учетом того, что технический секретариат организации по запрещению химического оружия передал наш демарш 8 октября. Но при этом ответы этих государств являются, по сути, просто бессодержательными", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
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"Это такие отписки, которые сформулированы в жанре мегафонной дипломатии с устаревшими, обвинительными тезисами в любимой стилистике "хайли лайкли" (от английского highly likely - "с большой вероятностью"). Коллеги не предоставили никаких запрошенных нами сведений, мы запросили эти сведения, потому что они имеют важное значение для надлежащего завершения начатой МВД России доследственной проверки на предмет наличия случившимся с Навальным признаков состава преступления и возможного по ее итогам возбуждению уголовного дела, о чем так рьяно наши западные партнеры говорят", - добавила Захарова.
Представитель МИД добавила, что целый ряд вопросов с российской стороны по-прежнему остаётся без ответов. В том числе "что за токсичное вещество обнаружено немецкими военными химиками в биоматериалах российского блогера" и "кто был тот человек, который сопровождал Алексея Навального на борту чартерного медицинского рейса из Омска в Берлин", а также "какова роль во всей этой истории Марии Певчих". "Ведь ее участие так тщательно скрывается, как немецкими, так и британскими властями во всей этой истории… И почему российским правоохранительным органам не дают возможности опросить саму госпожу Певчих", - уточнила Захарова.
Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций по запрещению химического оружия Александр Шульгин - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
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Ранее США и еще 44 страны по линии ОЗХО направили России список вопросов об инциденте с Навальным и заявили, что ждут ответа в течение 10 дней. Москва подготовила встречный демарш. В нем российская сторона просила Технический секретариат ОЗХО передать постоянному представительству Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, ФРГ, Франции и Швеции при ОЗХО копии вербальной ноты и прилагаемые документы.
Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
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Вчера, 09:53
ОЗХО скрывает формулу яда из дела Навального, заявил полпред
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.
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В миреГерманияФранцияШвецияВеликобританияАлексей НавальныйМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Организация по запрещению химического оружияМария ЗахароваРоссияГоспитализация Алексея Навального
 
 
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