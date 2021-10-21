https://ria.ru/20211021/delegatsii-1755584473.html

Матвиенко прокомментировала уход делегации Польши во время ее выступления

Матвиенко прокомментировала уход делегации Польши во время ее выступления - РИА Новости, 21.10.2021

Матвиенко прокомментировала уход делегации Польши во время ее выступления

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко не заметила демонстративного ухода делегаций Польши и стран Балтии во время ее выступления на конференции... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T14:21

2021-10-21T14:21

2021-10-21T17:08

в мире

польша

совет федерации рф

валентина матвиенко

балтия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755630260_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8b612dc7785a14619f5a69ad0decbc74.jpg

АФИНЫ, 21 окт — РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко не заметила демонстративного ухода делегаций Польши и стран Балтии во время ее выступления на конференции европейских спикеров.По ее словам, даже когда речь идет о пандемии коронавируса, остаются люди, которые все равно пытаются кому-то что-то доказать. При этом, как уверена Матвиенко, ухода делегаций никто не заметил, кроме журналистов, и не стоит раздувать эту историю.Как уточнила политик, она, в свою очередь, внимательно следила за выступлением председателя сената Польши.На открывающем конференцию заседании выступление Матвиенко было основным. Тема мероприятия звучит так: "Демократия перед лицом кризиса в области общественного здравоохранения, вызванного пандемией COVID-19: обмен опытом, дальнейшие шаги".Как ранее сообщил журналистам участник российской делегации, когда сенатор вышла на трибуну, представители Польши и стран Балтии покинули зал.

https://ria.ru/20210706/obse-1740175487.html

польша

балтия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Делегации Польши и Прибалтики покинули конференцию во время выступления Матвиенко Кадры с конференции европейских спикеров парламентов, где с началом выступления Матвиенко делегации Польши и стран Балтии демонстративно вышли из зала. Сама Матвиенко сказала, что даже этого не заметила. 2021-10-21T14:21 true PT0M19S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, польша, совет федерации рф, валентина матвиенко, балтия, россия