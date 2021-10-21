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Матвиенко прокомментировала уход делегации Польши во время ее выступления
Матвиенко прокомментировала уход делегации Польши во время ее выступления - РИА Новости, 21.10.2021
Матвиенко прокомментировала уход делегации Польши во время ее выступления
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко не заметила демонстративного ухода делегаций Польши и стран Балтии во время ее выступления на конференции... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T14:21
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в мире
польша
совет федерации рф
валентина матвиенко
балтия
россия
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АФИНЫ, 21 окт — РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко не заметила демонстративного ухода делегаций Польши и стран Балтии во время ее выступления на конференции европейских спикеров.По ее словам, даже когда речь идет о пандемии коронавируса, остаются люди, которые все равно пытаются кому-то что-то доказать. При этом, как уверена Матвиенко, ухода делегаций никто не заметил, кроме журналистов, и не стоит раздувать эту историю.Как уточнила политик, она, в свою очередь, внимательно следила за выступлением председателя сената Польши.На открывающем конференцию заседании выступление Матвиенко было основным. Тема мероприятия звучит так: "Демократия перед лицом кризиса в области общественного здравоохранения, вызванного пандемией COVID-19: обмен опытом, дальнейшие шаги".Как ранее сообщил журналистам участник российской делегации, когда сенатор вышла на трибуну, представители Польши и стран Балтии покинули зал.
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Делегации Польши и Прибалтики покинули конференцию во время выступления Матвиенко
Кадры с конференции европейских спикеров парламентов, где с началом выступления Матвиенко делегации Польши и стран Балтии демонстративно вышли из зала. Сама Матвиенко сказала, что даже этого не заметила.
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в мире, польша, совет федерации рф, валентина матвиенко, балтия, россия
14:21 21.10.2021 (обновлено: 17:08 21.10.2021)
 
Матвиенко прокомментировала уход делегации Польши во время ее выступления

Матвиенко назвала уход делегации Польши с ее выступления отсутствием политической культуры

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АФИНЫ, 21 окт — РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко не заметила демонстративного ухода делегаций Польши и стран Балтии во время ее выступления на конференции европейских спикеров.

"Возможно, руки кому-то надо было помыть. Но если это было сделано демонстрационно, то это говорит о том, что у такой категории руководителей отсутствует дипломатическая и политическая культура и они не настроены (на конструктивное общение. — Прим. ред.)", — сказала она.

По ее словам, даже когда речь идет о пандемии коронавируса, остаются люди, которые все равно пытаются кому-то что-то доказать. При этом, как уверена Матвиенко, ухода делегаций никто не заметил, кроме журналистов, и не стоит раздувать эту историю.
Как уточнила политик, она, в свою очередь, внимательно следила за выступлением председателя сената Польши.
На открывающем конференцию заседании выступление Матвиенко было основным. Тема мероприятия звучит так: "Демократия перед лицом кризиса в области общественного здравоохранения, вызванного пандемией COVID-19: обмен опытом, дальнейшие шаги".
Как ранее сообщил журналистам участник российской делегации, когда сенатор вышла на трибуну, представители Польши и стран Балтии покинули зал.
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