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Дамбу в Петербурге закроют из-за угрозы наводнения
Дамбу в Петербурге закроют из-за угрозы наводнения - РИА Новости, 21.10.2021
Дамбу в Петербурге закроют из-за угрозы наводнения
Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге закроют в ночь на пятницу в связи с угрозой повышения уровня воды в устье реки Невы выше... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T16:26
2021-10-21T16:26
2021-10-21T16:49
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наводнение
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге закроют в ночь на пятницу в связи с угрозой повышения уровня воды в устье реки Невы выше критических значений, сообщает дирекция КЗС.Отмечается, что 21-22 октября к Северо-западному региону подойдет обширный атлантический циклон. По метеорологическому прогнозу, в Петербурге ожидается усиление ветра до 25-28 метров в секунду, что приведет к изменению гидрологической обстановки и повышению уровня воды в устье реки Невы выше критических значений."Для предотвращения угрозы наводнения принято решение о задействовании комплекса защитных сооружений. По предварительно разработанному плану оперативный персонал займет рабочие места в 00.00 мск 22 октября, время начала закрытия комплекса - 02.00 мск 22 октября. По результатам мониторинга метеорологической обстановки фактическое время начала маневрирования затворами КЗС может быть изменено", - говорится в сообщении.
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происшествия, санкт-петербург, нева (река), наводнение, погода, россия
16:26 21.10.2021 (обновлено: 16:49 21.10.2021)
Дамбу в Петербурге закроют из-за угрозы наводнения
Дамбу в Петербурге закроют в ночь на пятницу из-за угрозы наводнения