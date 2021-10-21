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Дамбу в Петербурге закроют из-за угрозы наводнения

Дамбу в Петербурге закроют из-за угрозы наводнения - РИА Новости, 21.10.2021

Дамбу в Петербурге закроют из-за угрозы наводнения

Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге закроют в ночь на пятницу в связи с угрозой повышения уровня воды в устье реки Невы выше... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T16:26

2021-10-21T16:26

2021-10-21T16:49

происшествия

санкт-петербург

нева (река)

наводнение

погода

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге закроют в ночь на пятницу в связи с угрозой повышения уровня воды в устье реки Невы выше критических значений, сообщает дирекция КЗС.Отмечается, что 21-22 октября к Северо-западному региону подойдет обширный атлантический циклон. По метеорологическому прогнозу, в Петербурге ожидается усиление ветра до 25-28 метров в секунду, что приведет к изменению гидрологической обстановки и повышению уровня воды в устье реки Невы выше критических значений."Для предотвращения угрозы наводнения принято решение о задействовании комплекса защитных сооружений. По предварительно разработанному плану оперативный персонал займет рабочие места в 00.00 мск 22 октября, время начала закрытия комплекса - 02.00 мск 22 октября. По результатам мониторинга метеорологической обстановки фактическое время начала маневрирования затворами КЗС может быть изменено", - говорится в сообщении.

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происшествия, санкт-петербург, нева (река), наводнение, погода, россия