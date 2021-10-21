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Студенты Санкт-Петербурга выступили за "антиковидные" дружины
Студенты Санкт-Петербурга выступили за "антиковидные" дружины - РИА Новости, 21.10.2021
Студенты Санкт-Петербурга выступили за "антиковидные" дружины
Студенты Северо-Западного института управления (СЗИУ, филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ) выступили с... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T14:39
2021-10-21T14:39
2021-10-21T15:10
коронавирус в россии
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Студенты Северо-Западного института управления (СЗИУ, филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ) выступили с инициативой создания в Петербурге "антиковидных" дружин учащихся городских вузов, которые будут проводить просветительскую работу и следить за выполнением санитарных норм на фоне сложной эпидситуации, сообщает пресс-служба вуза в четверг."В Северной столице совсем скоро могут заработать специальные "антиковидные" дружины. С такой инициативой выступил студенческий совет факультета социальных технологий СЗИУ РАНХиГС. Активисты предложили всем студентам города объединиться, чтобы создать единое движение для предотвращения распространения коронавируса", - говорится в сообщении.Как отмечает вуз, студенческие дружины будут не только следить за соблюдением действующих ограничений по COVID-19, но и проводить просветительскую работу среди жителей Петербурга. Предполагается, что отличительным знаком таких бригад станет красное сердце с белым крестом. При этом условием вступления студентов в "антиковидные" дружины станет прохождение полного цикла вакцинации от коронавируса.Как сообщалось, в Петербурге на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации с 1 ноября вводятся QR-коды для выставочных и спортивных мероприятий численностью более 40 человек. Аналогичные меры вводятся с 1 декабря для посещения заведений общественного питания.
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коронавирус в россии, общество, санкт-петербург
14:39 21.10.2021 (обновлено: 15:10 21.10.2021)
Студенты Санкт-Петербурга выступили за "антиковидные" дружины
Студенты Петербурга выступили за создание дружин, следящих за выполнением санитарных норм
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт – РИА Новости.
Студенты Северо-Западного института управления (СЗИУ, филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ
) выступили с инициативой создания в Петербурге
"антиковидных" дружин учащихся городских вузов, которые будут проводить просветительскую работу и следить за выполнением санитарных норм на фоне сложной эпидситуации, сообщает пресс-служба вуза в четверг.
"В Северной столице совсем скоро могут заработать специальные "антиковидные" дружины. С такой инициативой выступил студенческий совет факультета социальных технологий СЗИУ РАНХиГС. Активисты предложили всем студентам города объединиться, чтобы создать единое движение для предотвращения распространения коронавируса", - говорится в сообщении.
Как отмечает вуз, студенческие дружины будут не только следить за соблюдением действующих ограничений по COVID-19, но и проводить просветительскую работу среди жителей Петербурга. Предполагается, что отличительным знаком таких бригад станет красное сердце с белым крестом. При этом условием вступления студентов в "антиковидные" дружины станет прохождение полного цикла вакцинации от коронавируса.
Как сообщалось, в Петербурге на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации с 1 ноября вводятся QR-коды для выставочных и спортивных мероприятий численностью более 40 человек. Аналогичные меры вводятся с 1 декабря для посещения заведений общественного питания.