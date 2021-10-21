https://ria.ru/20211021/covid-19-1755587826.html

Студенты Санкт-Петербурга выступили за "антиковидные" дружины

Студенты Санкт-Петербурга выступили за "антиковидные" дружины - РИА Новости, 21.10.2021

Студенты Санкт-Петербурга выступили за "антиковидные" дружины

Студенты Северо-Западного института управления (СЗИУ, филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ) выступили с... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T14:39

2021-10-21T14:39

2021-10-21T15:10

коронавирус в россии

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748922965_0:0:3526:1983_1920x0_80_0_0_fdf61fc3ec0294cf56e168aa0a8e84c7.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Студенты Северо-Западного института управления (СЗИУ, филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ) выступили с инициативой создания в Петербурге "антиковидных" дружин учащихся городских вузов, которые будут проводить просветительскую работу и следить за выполнением санитарных норм на фоне сложной эпидситуации, сообщает пресс-служба вуза в четверг."В Северной столице совсем скоро могут заработать специальные "антиковидные" дружины. С такой инициативой выступил студенческий совет факультета социальных технологий СЗИУ РАНХиГС. Активисты предложили всем студентам города объединиться, чтобы создать единое движение для предотвращения распространения коронавируса", - говорится в сообщении.Как отмечает вуз, студенческие дружины будут не только следить за соблюдением действующих ограничений по COVID-19, но и проводить просветительскую работу среди жителей Петербурга. Предполагается, что отличительным знаком таких бригад станет красное сердце с белым крестом. При этом условием вступления студентов в "антиковидные" дружины станет прохождение полного цикла вакцинации от коронавируса.Как сообщалось, в Петербурге на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации с 1 ноября вводятся QR-коды для выставочных и спортивных мероприятий численностью более 40 человек. Аналогичные меры вводятся с 1 декабря для посещения заведений общественного питания.

https://realty.ria.ru/20211020/peterburg-1755397556.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, общество, санкт-петербург