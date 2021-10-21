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Путин прокомментировал слова Эрдогана об изменении мирового баланса сил
Путин прокомментировал слова Эрдогана об изменении мирового баланса сил - РИА Новости, 21.10.2021
Путин прокомментировал слова Эрдогана об изменении мирового баланса сил
Президент Турции Реджеп Эрдоган прав, что после Второй мировой войны был определенный баланс сил, но сейчас он меняется, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T18:50
2021-10-21T18:50
2021-10-21T21:51
реджеп тайип эрдоган
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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Эрдоган прав, что после Второй мировой войны был определенный баланс сил, но сейчас он меняется, заявил президент РФ Владимир Путин."Надо подумать, как сделать эту организацию (ООН - ред.) более сбалансированной, тем более, что действительно, это же правда, она, и в этом смысле президент Эрдоган прав, она же рождалась после Второй мировой войны, и был определенный расклад сил, теперь он меняется. Он уже изменился", - сказал Путин на Валдайском форуме.
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реджеп тайип эрдоган, владимир путин, в мире, оон, россия
18:50 21.10.2021 (обновлено: 21:51 21.10.2021)
Путин прокомментировал слова Эрдогана об изменении мирового баланса сил
Путин прокомментировал слова президента Турции Эрдогана об изменении мирового баланса сил