https://ria.ru/20211021/balans-1755663902.html

Путин прокомментировал слова Эрдогана об изменении мирового баланса сил

Путин прокомментировал слова Эрдогана об изменении мирового баланса сил - РИА Новости, 21.10.2021

Путин прокомментировал слова Эрдогана об изменении мирового баланса сил

Президент Турции Реджеп Эрдоган прав, что после Второй мировой войны был определенный баланс сил, но сейчас он меняется, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T18:50

2021-10-21T18:50

2021-10-21T21:51

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владимир путин

в мире

оон

россия

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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Эрдоган прав, что после Второй мировой войны был определенный баланс сил, но сейчас он меняется, заявил президент РФ Владимир Путин."Надо подумать, как сделать эту организацию (ООН - ред.) более сбалансированной, тем более, что действительно, это же правда, она, и в этом смысле президент Эрдоган прав, она же рождалась после Второй мировой войны, и был определенный расклад сил, теперь он меняется. Он уже изменился", - сказал Путин на Валдайском форуме.

https://ria.ru/20211019/mir-1755132036.html

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