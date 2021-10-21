https://ria.ru/20211021/arest-1755634741.html
Арестован третий обвиняемый по делу об отравлении метанолом в Екатеринбурге
Арестован третий обвиняемый по делу об отравлении метанолом в Екатеринбурге - РИА Новости, 21.10.2021
Арестован третий обвиняемый по делу об отравлении метанолом в Екатеринбурге
Анар Айвазов - третий обвиняемый по делу о гибели людей от употребления метилового спирта в Свердловской области - арестован по 15 декабря, передает... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T17:17
2021-10-21T17:17
2021-10-21T17:27
происшествия
екатеринбург
массовое отравление метанолом на урале
свердловская область
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 окт - РИА Новости. Анар Айвазов - третий обвиняемый по делу о гибели людей от употребления метилового спирта в Свердловской области - арестован по 15 декабря, передает корреспондент РИА Новости из Чкаловского районного суда.По данным следствия, с 7 по 14 октября 18 человек погибли от проданного в одном из районов Екатеринбурга метилового спирта. Возбуждено дело по части 3 статьи 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). По данным прокуратуры, число жертв уже возросло до 24."Избрать в отношении Айвазова Анара меру пресечения в виде заключения под стражу сроком один месяц 27 суток по 15 декабря", - огласил судья.Ранее суд арестовал на два месяца других фигурантов по этому делу - Надира Мамедова и Армена Аветисяна.
https://ria.ru/20211008/otravleniya-1753640198.html
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происшествия, екатеринбург, массовое отравление метанолом на урале, свердловская область, россия
17:17 21.10.2021 (обновлено: 17:27 21.10.2021)
Арестован третий обвиняемый по делу об отравлении метанолом в Екатеринбурге
Третий обвиняемый по делу об отравлении метанолом в Екатеринбурге арестован до 15 декабря