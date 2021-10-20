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Началось третье заседание "московского формата" по Афганистану

Началось третье заседание "московского формата" по Афганистану - РИА Новости, 20.10.2021

Началось третье заседание "московского формата" по Афганистану

Третье заседание московского формата по Афганистану открылось в столице России, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T11:50

2021-10-20T11:50

2021-10-20T12:36

москва

захват власти в афганистане талибами

политика

афганистан

сергей лавров

россия

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Третье заседание московского формата по Афганистану открылось в столице России, передает корреспондент РИА Новости.Во встрече участвуют представители десяти стран региона и высокопоставленная делегация талибов (движение "Талибан"*) во главе с замглавы правительства Афганистана Абдулом Саламом Ханафи. В работе форума также примет участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Основными вопросами на встрече станут военно-политическая обстановка в Афганистане после того, как власть в стране взяли в руки талибы, а также гуманитарное содействие и формирование инклюзивного правительства. По итогам встречи в Москве планируется принять совместное заявление."Московский формат" консультаций по Афганистану был создан в апреле 2017 года. Он объединяет 11 стран, заинтересованных в афганском урегулировании. Это Россия, Афганистан, Китай, Пакистан, Иран, Индия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан и Туркмения. РФ традиционно приглашает на встречи московского формата и США. Но Вашингтон участвовал не во всех заседаниях. Последнее заседание московского формата состоялось в сентябре 2018 года. Нынешняя встреча станет третьей по счету.* Запрещенная в России террористическая организация.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, политика, афганистан, сергей лавров, россия