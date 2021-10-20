11:50 20.10.2021 (обновлено: 12:36 20.10.2021)
Началось третье заседание "московского формата" по Афганистану
Началось третье заседание "московского формата" по Афганистану с участием талибов
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПредставители политического совета движения Талибан* по время третьего заседания московского формата консультаций по Афганистану
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Третье заседание московского формата по Афганистану открылось в столице России, передает корреспондент РИА Новости.
Во встрече участвуют представители десяти стран региона и высокопоставленная делегация талибов (движение "Талибан"*) во главе с замглавы правительства Афганистана Абдулом Саламом Ханафи. В работе форума также примет участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Основными вопросами на встрече станут военно-политическая обстановка в Афганистане после того, как власть в стране взяли в руки талибы, а также гуманитарное содействие и формирование инклюзивного правительства. По итогам встречи в Москве планируется принять совместное заявление.
"Московский формат" консультаций по Афганистану был создан в апреле 2017 года. Он объединяет 11 стран, заинтересованных в афганском урегулировании. Это Россия, Афганистан, Китай, Пакистан, Иран, Индия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан и Туркмения. РФ традиционно приглашает на встречи московского формата и США. Но Вашингтон участвовал не во всех заседаниях. Последнее заседание московского формата состоялось в сентябре 2018 года. Нынешняя встреча станет третьей по счету.
* Запрещенная в России террористическая организация.