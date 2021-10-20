https://ria.ru/20211020/zags-1755412154.html
Минюст предложил заменить бумажные свидетельства ЗАГС записью в реестре
Минюст предложил заменить бумажные свидетельства ЗАГС записью в реестре - РИА Новости, 20.10.2021
Минюст предложил заменить бумажные свидетельства ЗАГС записью в реестре
Министр юстиции России Константин Чуйченко предложил создать реестр для хранения актов гражданского состояния, а выписки из реестра выдавать по требованию. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T15:16
2021-10-20T15:16
2021-10-20T15:22
общество
константин чуйченко
министерство юстиции рф (минюст россии)
россия
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Министр юстиции России Константин Чуйченко предложил создать реестр для хранения актов гражданского состояния, а выписки из реестра выдавать по требованию."С 1 января этого года свидетельства о госрегистрации актов гражданского состояния исключены из перечня документов так называемого личного хранения. Теперь их не нужно предоставлять при получении госуслуг. В связи с этим предлагаем разработать системные изменения в законодательство для перехода на реестровую модель предоставления государственных услуг органов ЗАГС. Источником юридически значимых сведений о правовом состоянии (свидетельство о рождении, смерти, браке, разводе и другие – ред.) гражданина будет являться только запись в реестре, без необходимости оформления бумажного документа", - сказал Чуйченко на совещании президента с правительством.По словам министра, гражданин будет иметь возможность в любой момент оперативно получить выписку из реестра в электронном или бумажном виде. Это можно будет сделать через портал госуслуг или при личном обращении в ЗАГС.Чуйченко отметил, что такой опыт в российской практике уже есть - например, с регистрацией недвижимости, права на которую удостоверяются выпиской из соответствующего реестра. А внедрение реестровой модели сведет к минимуму бумажный документооборот, будет способствовать дальнейшему переводу услуг ЗАГС в электронный вид. Отказ от свидетельств на бумажном носителе также сэкономит бюджетные средства.Как пояснил министр, для реализации этого проекта необходимо внести изменения во многие нормативные правовые акты, в том числе в федеральный закон "Об актах гражданского состояния", в Гражданский кодекс РФ, Семейный кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ.Чуйченко добавил, что реестровая модель может заработать в полном объеме с 2023 года.
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общество, константин чуйченко, министерство юстиции рф (минюст россии), россия
15:16 20.10.2021 (обновлено: 15:22 20.10.2021)
Минюст предложил заменить бумажные свидетельства ЗАГС записью в реестре
Глава Минюста Чуйченко предложил заменить бумажные свидетельства ЗАГС записью в реестре
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости.
Министр юстиции России Константин Чуйченко
предложил создать реестр для хранения актов гражданского состояния, а выписки из реестра выдавать по требованию.
"С 1 января этого года свидетельства о госрегистрации актов гражданского состояния исключены из перечня документов так называемого личного хранения. Теперь их не нужно предоставлять при получении госуслуг. В связи с этим предлагаем разработать системные изменения в законодательство для перехода на реестровую модель предоставления государственных услуг органов ЗАГС. Источником юридически значимых сведений о правовом состоянии (свидетельство о рождении, смерти, браке, разводе и другие – ред.) гражданина будет являться только запись в реестре, без необходимости оформления бумажного документа", - сказал Чуйченко на совещании президента с правительством.
По словам министра, гражданин будет иметь возможность в любой момент оперативно получить выписку из реестра в электронном или бумажном виде. Это можно будет сделать через портал госуслуг или при личном обращении в ЗАГС.
Чуйченко отметил, что такой опыт в российской практике уже есть - например, с регистрацией недвижимости, права на которую удостоверяются выпиской из соответствующего реестра. А внедрение реестровой модели сведет к минимуму бумажный документооборот, будет способствовать дальнейшему переводу услуг ЗАГС в электронный вид. Отказ от свидетельств на бумажном носителе также сэкономит бюджетные средства.
Как пояснил министр, для реализации этого проекта необходимо внести изменения во многие нормативные правовые акты, в том числе в федеральный закон "Об актах гражданского состояния", в Гражданский кодекс РФ
, Семейный кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ.
Чуйченко добавил, что реестровая модель может заработать в полном объеме с 2023 года.