https://ria.ru/20211020/zags-1755412154.html

Минюст предложил заменить бумажные свидетельства ЗАГС записью в реестре

Минюст предложил заменить бумажные свидетельства ЗАГС записью в реестре - РИА Новости, 20.10.2021

Минюст предложил заменить бумажные свидетельства ЗАГС записью в реестре

Министр юстиции России Константин Чуйченко предложил создать реестр для хранения актов гражданского состояния, а выписки из реестра выдавать по требованию. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T15:16

2021-10-20T15:16

2021-10-20T15:22

общество

константин чуйченко

министерство юстиции рф (минюст россии)

россия

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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Министр юстиции России Константин Чуйченко предложил создать реестр для хранения актов гражданского состояния, а выписки из реестра выдавать по требованию."С 1 января этого года свидетельства о госрегистрации актов гражданского состояния исключены из перечня документов так называемого личного хранения. Теперь их не нужно предоставлять при получении госуслуг. В связи с этим предлагаем разработать системные изменения в законодательство для перехода на реестровую модель предоставления государственных услуг органов ЗАГС. Источником юридически значимых сведений о правовом состоянии (свидетельство о рождении, смерти, браке, разводе и другие – ред.) гражданина будет являться только запись в реестре, без необходимости оформления бумажного документа", - сказал Чуйченко на совещании президента с правительством.По словам министра, гражданин будет иметь возможность в любой момент оперативно получить выписку из реестра в электронном или бумажном виде. Это можно будет сделать через портал госуслуг или при личном обращении в ЗАГС.Чуйченко отметил, что такой опыт в российской практике уже есть - например, с регистрацией недвижимости, права на которую удостоверяются выпиской из соответствующего реестра. А внедрение реестровой модели сведет к минимуму бумажный документооборот, будет способствовать дальнейшему переводу услуг ЗАГС в электронный вид. Отказ от свидетельств на бумажном носителе также сэкономит бюджетные средства.Как пояснил министр, для реализации этого проекта необходимо внести изменения во многие нормативные правовые акты, в том числе в федеральный закон "Об актах гражданского состояния", в Гражданский кодекс РФ, Семейный кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ.Чуйченко добавил, что реестровая модель может заработать в полном объеме с 2023 года.

https://ria.ru/20210702/putin-1739662512.html

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общество, константин чуйченко, министерство юстиции рф (минюст россии), россия