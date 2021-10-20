Подведены итоги десятого Всероссийского саммита виноделов
В России планируют создать саморегулируемую организацию виноделов
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВиноградная лоза и вино в бокале на винодельческом предприятии "Массандра" в Крыму
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В Абрау-Дюрсо завершился десятый Всероссийский саммит виноделов, около 1000 гостей обсудили основные тренды индустрии и подвели итоги года, сообщает пресс-служба "Союза виноградарей и виноделов России" (СВВР).
Кульминационным событием встречи стало торжественное вручение наград ежегодного дегустационного конкурса "Кубок СВВР — 2021".
Победителей в этом году определяло жюри, возглавил которое один из самых известных профильных критиков мира и телеведущий Оз Кларк. "Я был приятно удивлен тем, что качество российского вина значительно выросло за последние годы", — так он прокомментировал итоги конкурса. Самыми важными качествами напитка, по его словам, остаются аутентичность, искренность и ощущение терруара.
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"Всероссийский саммит виноделов стал традиционной площадкой для обсуждения актуальных вопросов и перспектив развития отрасли", – сказал министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев.
Он также подчеркнул, что ведомство разработало новый федеральный проект. Его цель — увеличение площадей виноградников к 2030 году на 35 процентов. Для этого планируется ежегодно выделять не менее 2,4 миллиарда рублей. Общий объем средств до 2030 года составит 25 миллиардов рублей.
© Фото : НО "Союз виноградарей и виноделов России" Вступительное слово министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева
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Вступительное слово министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева
© Фото : НО "Союз виноградарей и виноделов России"
© Анастасия Мельникова Саммит Российских виноделов в "Абрау-Дюрсо"
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Саммит Российских виноделов в "Абрау-Дюрсо"
© Анастасия Мельникова
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Вступительное слово министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева
© Фото : НО "Союз виноградарей и виноделов России"
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Саммит Российских виноделов в "Абрау-Дюрсо"
© Анастасия Мельникова
Президент СВВР Леонид Попович отметил, что по федеральному проекту с 2022 по 2030 год будет предусмотрена ежегодная закладка почти 5 тысяч гектар виноградников. Также он обозначил необходимые изменения в различных федеральных законах, которые нужно принять для ускорения развития отрасли.
Генеральный директор Международного информационного агентства "Россия сегодня" и председатель совета СВВР Дмитрий Киселев подчеркнул значимость создания будущей отраслевой федеральной саморегулируемой организации (ФСРО).
Он напомнил, что судьбоносным моментом стало подписание президентом России закона, регулирующего отрасль в России. "В нем сформулировано само понятие “российское вино”. Недавно законодательно было введено понятие “игристое вино”, соответствующее мировой практике. Сделано это было для исключения ранее существовавшей в России традиции наименования шампанским всех игристых вин", - сказал Дмитрий Киселев.
© Фото : НО "Союз виноградарей и виноделов России" Председатель Совета СВВР Дмитрий Киселев
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Председатель Совета СВВР Дмитрий Киселев
© Фото : НО "Союз виноградарей и виноделов России"
© Фото : НО "Союз виноградарей и виноделов России" Леонид Попович и Дмитрий Киселев
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Леонид Попович и Дмитрий Киселев
© Фото : НО "Союз виноградарей и виноделов России"
© Фото : НО "Союз виноградарей и виноделов России" Сопредседатель попечительского совета СВВР Борис Титов
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Сопредседатель попечительского совета СВВР Борис Титов
© Фото : НО "Союз виноградарей и виноделов России"
© Фото : НО "Союз виноградарей и виноделов России" Хедлайнер международного дегустационного жюри Кубка СВВР Оз Кларк и Кубок СВВР
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Хедлайнер международного дегустационного жюри Кубка СВВР Оз Кларк и Кубок СВВР
© Фото : НО "Союз виноградарей и виноделов России"
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Председатель Совета СВВР Дмитрий Киселев
© Фото : НО "Союз виноградарей и виноделов России"
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Леонид Попович и Дмитрий Киселев
© Фото : НО "Союз виноградарей и виноделов России"
3 из 4
Сопредседатель попечительского совета СВВР Борис Титов
© Фото : НО "Союз виноградарей и виноделов России"
4 из 4
Хедлайнер международного дегустационного жюри Кубка СВВР Оз Кларк и Кубок СВВР
© Фото : НО "Союз виноградарей и виноделов России"
Уполномоченный по защите прав предпринимателей при Президенте РФ, сопредседатель попечительского совета СВВР Борис Титов предложил создать комитеты и комиссии в рамках ФСРО. "Малые и фермерские хозяйства должны иметь свой голос, должно вырабатываться коллективное, общественное демократическое мнение, которое отражало бы интересы всех виноделов", — подчеркнул Борис Титов.