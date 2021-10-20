https://ria.ru/20211020/vinodelie-1755343394.html

Подведены итоги десятого Всероссийского саммита виноделов

Подведены итоги десятого Всероссийского саммита виноделов - РИА Новости, 20.10.2021

Подведены итоги десятого Всероссийского саммита виноделов

В Абрау-Дюрсо завершился десятый Всероссийский саммит виноделов, около 1000 гостей обсудили основные тренды индустрии и подвели итоги года, сообщает... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T11:27

2021-10-20T11:27

2021-10-20T11:27

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В Абрау-Дюрсо завершился десятый Всероссийский саммит виноделов, около 1000 гостей обсудили основные тренды индустрии и подвели итоги года, сообщает пресс-служба "Союза виноградарей и виноделов России" (СВВР).Кульминационным событием встречи стало торжественное вручение наград ежегодного дегустационного конкурса "Кубок СВВР — 2021". Победителей в этом году определяло жюри, возглавил которое один из самых известных профильных критиков мира и телеведущий Оз Кларк. "Я был приятно удивлен тем, что качество российского вина значительно выросло за последние годы", — так он прокомментировал итоги конкурса. Самыми важными качествами напитка, по его словам, остаются аутентичность, искренность и ощущение терруара."Всероссийский саммит виноделов стал традиционной площадкой для обсуждения актуальных вопросов и перспектив развития отрасли", – сказал министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев. Он также подчеркнул, что ведомство разработало новый федеральный проект. Его цель — увеличение площадей виноградников к 2030 году на 35 процентов. Для этого планируется ежегодно выделять не менее 2,4 миллиарда рублей. Общий объем средств до 2030 года составит 25 миллиардов рублей.Президент СВВР Леонид Попович отметил, что по федеральному проекту с 2022 по 2030 год будет предусмотрена ежегодная закладка почти 5 тысяч гектар виноградников. Также он обозначил необходимые изменения в различных федеральных законах, которые нужно принять для ускорения развития отрасли.Генеральный директор Международного информационного агентства "Россия сегодня" и председатель совета СВВР Дмитрий Киселев подчеркнул значимость создания будущей отраслевой федеральной саморегулируемой организации (ФСРО). Он напомнил, что судьбоносным моментом стало подписание президентом России закона, регулирующего отрасль в России. "В нем сформулировано само понятие “российское вино”. Недавно законодательно было введено понятие “игристое вино”, соответствующее мировой практике. Сделано это было для исключения ранее существовавшей в России традиции наименования шампанским всех игристых вин", - сказал Дмитрий Киселев.Уполномоченный по защите прав предпринимателей при Президенте РФ, сопредседатель попечительского совета СВВР Борис Титов предложил создать комитеты и комиссии в рамках ФСРО. "Малые и фермерские хозяйства должны иметь свой голос, должно вырабатываться коллективное, общественное демократическое мнение, которое отражало бы интересы всех виноделов", — подчеркнул Борис Титов.

https://ria.ru/20211018/vino-1755031334.html

https://ria.ru/20211018/vinodelie-1755047415.html

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