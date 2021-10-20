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Туризм
https://ria.ru/20211020/vinodelie-1755343394.html
Подведены итоги десятого Всероссийского саммита виноделов
Подведены итоги десятого Всероссийского саммита виноделов - РИА Новости, 20.10.2021
Подведены итоги десятого Всероссийского саммита виноделов
В Абрау-Дюрсо завершился десятый Всероссийский саммит виноделов, около 1000 гостей обсудили основные тренды индустрии и подвели итоги года, сообщает... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T11:27
2021-10-20T11:27
туризм
вино
дмитрий киселев
абрау-дюрсо
новости - туризм
дмитрий патрушев
игристое вино
леонид попович
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В Абрау-Дюрсо завершился десятый Всероссийский саммит виноделов, около 1000 гостей обсудили основные тренды индустрии и подвели итоги года, сообщает пресс-служба "Союза виноградарей и виноделов России" (СВВР).Кульминационным событием встречи стало торжественное вручение наград ежегодного дегустационного конкурса "Кубок СВВР — 2021". Победителей в этом году определяло жюри, возглавил которое один из самых известных профильных критиков мира и телеведущий Оз Кларк. "Я был приятно удивлен тем, что качество российского вина значительно выросло за последние годы", — так он прокомментировал итоги конкурса. Самыми важными качествами напитка, по его словам, остаются аутентичность, искренность и ощущение терруара."Всероссийский саммит виноделов стал традиционной площадкой для обсуждения актуальных вопросов и перспектив развития отрасли", – сказал министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев. Он также подчеркнул, что ведомство разработало новый федеральный проект. Его цель — увеличение площадей виноградников к 2030 году на 35 процентов. Для этого планируется ежегодно выделять не менее 2,4 миллиарда рублей. Общий объем средств до 2030 года составит 25 миллиардов рублей.Президент СВВР Леонид Попович отметил, что по федеральному проекту с 2022 по 2030 год будет предусмотрена ежегодная закладка почти 5 тысяч гектар виноградников. Также он обозначил необходимые изменения в различных федеральных законах, которые нужно принять для ускорения развития отрасли.Генеральный директор Международного информационного агентства "Россия сегодня" и председатель совета СВВР Дмитрий Киселев подчеркнул значимость создания будущей отраслевой федеральной саморегулируемой организации (ФСРО). Он напомнил, что судьбоносным моментом стало подписание президентом России закона, регулирующего отрасль в России. "В нем сформулировано само понятие “российское вино”. Недавно законодательно было введено понятие “игристое вино”, соответствующее мировой практике. Сделано это было для исключения ранее существовавшей в России традиции наименования шампанским всех игристых вин", - сказал Дмитрий Киселев.Уполномоченный по защите прав предпринимателей при Президенте РФ, сопредседатель попечительского совета СВВР Борис Титов предложил создать комитеты и комиссии в рамках ФСРО. "Малые и фермерские хозяйства должны иметь свой голос, должно вырабатываться коллективное, общественное демократическое мнение, которое отражало бы интересы всех виноделов", — подчеркнул Борис Титов.
https://ria.ru/20211018/vino-1755031334.html
https://ria.ru/20211018/vinodelie-1755047415.html
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вино, дмитрий киселев, абрау-дюрсо, новости - туризм, дмитрий патрушев, игристое вино, леонид попович, союз виноградарей и виноделов россии, туризм, виноделие, россия
11:27 20.10.2021
 
Подведены итоги десятого Всероссийского саммита виноделов

В России планируют создать саморегулируемую организацию виноделов

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВиноградная лоза и вино в бокале на винодельческом предприятии "Массандра" в Крыму
Виноградная лоза и вино в бокале на винодельческом предприятии Массандра в Крыму - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В Абрау-Дюрсо завершился десятый Всероссийский саммит виноделов, около 1000 гостей обсудили основные тренды индустрии и подвели итоги года, сообщает пресс-служба "Союза виноградарей и виноделов России" (СВВР).
Кульминационным событием встречи стало торжественное вручение наград ежегодного дегустационного конкурса "Кубок СВВР — 2021".
Победителей в этом году определяло жюри, возглавил которое один из самых известных профильных критиков мира и телеведущий Оз Кларк. "Я был приятно удивлен тем, что качество российского вина значительно выросло за последние годы", — так он прокомментировал итоги конкурса. Самыми важными качествами напитка, по его словам, остаются аутентичность, искренность и ощущение терруара.
Вино - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
18 октября, 14:42Туризм
В Абрау-Дюрсо назвали лучшие вина России
"Всероссийский саммит виноделов стал традиционной площадкой для обсуждения актуальных вопросов и перспектив развития отрасли", – сказал министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев.
Он также подчеркнул, что ведомство разработало новый федеральный проект. Его цель — увеличение площадей виноградников к 2030 году на 35 процентов. Для этого планируется ежегодно выделять не менее 2,4 миллиарда рублей. Общий объем средств до 2030 года составит 25 миллиардов рублей.
© Фото : НО "Союз виноградарей и виноделов России" Вступительное слово министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева
Вступительное слово министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева
1 из 2
Вступительное слово министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева
© Фото : НО "Союз виноградарей и виноделов России"
© Анастасия Мельникова Саммит Российских виноделов в "Абрау-Дюрсо"
Саммит Российских виноделов в Абрау-Дюрсо
2 из 2
Саммит Российских виноделов в "Абрау-Дюрсо"
© Анастасия Мельникова
1 из 2
Вступительное слово министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева
© Фото : НО "Союз виноградарей и виноделов России"
2 из 2
Саммит Российских виноделов в "Абрау-Дюрсо"
© Анастасия Мельникова
Президент СВВР Леонид Попович отметил, что по федеральному проекту с 2022 по 2030 год будет предусмотрена ежегодная закладка почти 5 тысяч гектар виноградников. Также он обозначил необходимые изменения в различных федеральных законах, которые нужно принять для ускорения развития отрасли.
Генеральный директор Международного информационного агентства "Россия сегодня" и председатель совета СВВР Дмитрий Киселев подчеркнул значимость создания будущей отраслевой федеральной саморегулируемой организации (ФСРО).
Саммит Российских виноделов в Абрау-Дюрсо
18 октября, 15:33Туризм
Союз виноделов России предложил создать саморегулируемую организацию
Он напомнил, что судьбоносным моментом стало подписание президентом России закона, регулирующего отрасль в России. "В нем сформулировано само понятие “российское вино”. Недавно законодательно было введено понятие “игристое вино”, соответствующее мировой практике. Сделано это было для исключения ранее существовавшей в России традиции наименования шампанским всех игристых вин", - сказал Дмитрий Киселев.
© Фото : НО "Союз виноградарей и виноделов России" Председатель Совета СВВР Дмитрий Киселев
Председатель Совета СВВР Дмитрий Киселев
1 из 4
Председатель Совета СВВР Дмитрий Киселев
© Фото : НО "Союз виноградарей и виноделов России"
© Фото : НО "Союз виноградарей и виноделов России" Леонид Попович и Дмитрий Киселев
Леонид Попович и Дмитрий Киселев
2 из 4
Леонид Попович и Дмитрий Киселев
© Фото : НО "Союз виноградарей и виноделов России"
© Фото : НО "Союз виноградарей и виноделов России" Сопредседатель попечительского совета СВВР Борис Титов
Сопредседатель попечительского совета СВВР Борис Титов
3 из 4
Сопредседатель попечительского совета СВВР Борис Титов
© Фото : НО "Союз виноградарей и виноделов России"
© Фото : НО "Союз виноградарей и виноделов России" Хедлайнер международного дегустационного жюри Кубка СВВР Оз Кларк и Кубок СВВР
Хедлайнер международного дегустационного жюри Кубка СВВР Оз Кларк и Кубок СВВР
4 из 4
Хедлайнер международного дегустационного жюри Кубка СВВР Оз Кларк и Кубок СВВР
© Фото : НО "Союз виноградарей и виноделов России"
1 из 4
Председатель Совета СВВР Дмитрий Киселев
© Фото : НО "Союз виноградарей и виноделов России"
2 из 4
Леонид Попович и Дмитрий Киселев
© Фото : НО "Союз виноградарей и виноделов России"
3 из 4
Сопредседатель попечительского совета СВВР Борис Титов
© Фото : НО "Союз виноградарей и виноделов России"
4 из 4
Хедлайнер международного дегустационного жюри Кубка СВВР Оз Кларк и Кубок СВВР
© Фото : НО "Союз виноградарей и виноделов России"
Уполномоченный по защите прав предпринимателей при Президенте РФ, сопредседатель попечительского совета СВВР Борис Титов предложил создать комитеты и комиссии в рамках ФСРО. "Малые и фермерские хозяйства должны иметь свой голос, должно вырабатываться коллективное, общественное демократическое мнение, которое отражало бы интересы всех виноделов", — подчеркнул Борис Титов.
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