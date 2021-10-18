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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211018/vino-1755031334.html
В Абрау-Дюрсо назвали лучшие вина России
В Абрау-Дюрсо назвали лучшие вина России - РИА Новости, 18.10.2021
В Абрау-Дюрсо назвали лучшие вина России
В Абрау-Дюрсо проходит десятый юбилейный Всероссийский саммит виноделов, на котором эксперты объявили лучшие вина России. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T14:42
2021-10-18T14:46
туризм
краснодарский край
дмитрий киселев
абрау-дюрсо
фанагория
леонид попович
союз виноградарей и виноделов россии
туризм
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В Абрау-Дюрсо проходит десятый юбилейный Всероссийский саммит виноделов, на котором эксперты объявили лучшие вина России.Организаторами мероприятия выступают НО "Союз виноградарей и виноделов России" (СВВР) и Русский винный дом "Абрау-Дюрсо" при поддержке министерства сельского хозяйства РФ и администрации Краснодарского края.Кубки СВВР получили пять напитков. Кроме того, были вручены и специальные призы.Лучшим красным признали вино с ЗНМП "Сенной" выдержанное сухое красное "Саперави. 100 Оттенков Красного" 2017, производитель ОАО "АПФ "Фанагория". В категории "Лучшее белое вино России" победило сухое белое "Дуэт" 2020 семейного предприятия "ГУСЕВЪ". Лучшим классическим игристым стало вино с ЗГУ "Кубань" коллекционное брют белое "Империал Винтаж" 2016 русского винного дома "Абрау-Дюрсо". В номинации "резервуарное" победу одержало российское игристое вино с ЗГУ "Кубань" брют розовое "Абрау-Дюрсо Резерв" этого же производителя.Кроме того, в числе победителей оказалось крепленое (ликерное) вино с ЗГУ "Крым" марочное десертное белое "Мускат белый Красного камня" 2018, изготовленное АО "ПАО "Массандра".Специальные призы получили ликерное вино с ЗГУ "Крым" выдержанное белое "Солнечная Долина" 2002, АО "Солнечная Долина", как лучшее автохтонное.Сухое белое "Дуэт" 2020 семейной винодельни "ГУСЕВЪ" признано победителем среди фермерских."Кубань-Вино" оказалось лидером по медалям. Президент НО "Союз виноградарей и виноделов России" Леонид Попович получил специальный приз за вклад в развитие российского виноделия.Генеральный директор Международного информационного агентства "Россия сегодня", президент СВВР Дмитрий Киселев напомнил, что за время, прошедшее с прошлого форума винных специалистов в Массандре в 2019 году, был принят важнейший новый закон и поправки к нему, он определил государственную политику в отрасли, сформулировал само понятие "вино России", заложил фундамент развития на долгие годы."Мы вступили на путь решительных преобразований и, благодаря совместной работе, обязательно добьемся успеха, сделав нашу отрасль современной, яркой и привлекательной для инвесторов и потребителей, — сказал Дмитрий Киселев. — Не сомневаюсь, что задача нанесения России на винную карту мира будет успешно решена".Десятый Всероссийский саммит виноделов собрал около тысячи представителей профессионального сообщества — руководителей предприятий, представителей органов власти, науки общественных организаций и международного экспертного сообщества.
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краснодарский край, дмитрий киселев, абрау-дюрсо, фанагория, леонид попович, союз виноградарей и виноделов россии, туризм, россия, павел титов, вино, новости - туризм, игристое вино, виноделие
14:42 18.10.2021 (обновлено: 14:46 18.10.2021)
 
В Абрау-Дюрсо назвали лучшие вина России

На Всероссийском саммите виноделов в Абрау-Дюрсо объявили лучшие вина

© Depositphotos / happyalexВино
Вино - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© Depositphotos / happyalex
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В Абрау-Дюрсо проходит десятый юбилейный Всероссийский саммит виноделов, на котором эксперты объявили лучшие вина России.
Организаторами мероприятия выступают НО "Союз виноградарей и виноделов России" (СВВР) и Русский винный дом "Абрау-Дюрсо" при поддержке министерства сельского хозяйства РФ и администрации Краснодарского края.
Кубки СВВР получили пять напитков. Кроме того, были вручены и специальные призы.
Лучшим красным признали вино с ЗНМП "Сенной" выдержанное сухое красное "Саперави. 100 Оттенков Красного" 2017, производитель ОАО "АПФ "Фанагория".
В категории "Лучшее белое вино России" победило сухое белое "Дуэт" 2020 семейного предприятия "ГУСЕВЪ".
Лучшим классическим игристым стало вино с ЗГУ "Кубань" коллекционное брют белое "Империал Винтаж" 2016 русского винного дома "Абрау-Дюрсо". В номинации "резервуарное" победу одержало российское игристое вино с ЗГУ "Кубань" брют розовое "Абрау-Дюрсо Резерв" этого же производителя.
Кроме того, в числе победителей оказалось крепленое (ликерное) вино с ЗГУ "Крым" марочное десертное белое "Мускат белый Красного камня" 2018, изготовленное АО "ПАО "Массандра".
Специальные призы получили ликерное вино с ЗГУ "Крым" выдержанное белое "Солнечная Долина" 2002, АО "Солнечная Долина", как лучшее автохтонное.
Сухое белое "Дуэт" 2020 семейной винодельни "ГУСЕВЪ" признано победителем среди фермерских.
"Кубань-Вино" оказалось лидером по медалям. Президент НО "Союз виноградарей и виноделов России" Леонид Попович получил специальный приз за вклад в развитие российского виноделия.
© Анастасия Мельникова

Саммит Российских виноделов в Абрау-Дюрсо

Саммит Российских виноделов в Абрау-Дюрсо
1 из 2

Саммит Российских виноделов в Абрау-Дюрсо

© Анастасия Мельникова
© Анастасия Мельникова

Саммит Российских виноделов в Абрау-Дюрсо

Саммит Российских виноделов в Абрау-Дюрсо
2 из 2

Саммит Российских виноделов в Абрау-Дюрсо

© Анастасия Мельникова
1 из 2

Саммит Российских виноделов в Абрау-Дюрсо

© Анастасия Мельникова
2 из 2

Саммит Российских виноделов в Абрау-Дюрсо

© Анастасия Мельникова
Генеральный директор Международного информационного агентства "Россия сегодня", президент СВВР Дмитрий Киселев напомнил, что за время, прошедшее с прошлого форума винных специалистов в Массандре в 2019 году, был принят важнейший новый закон и поправки к нему, он определил государственную политику в отрасли, сформулировал само понятие "вино России", заложил фундамент развития на долгие годы.
"Мы вступили на путь решительных преобразований и, благодаря совместной работе, обязательно добьемся успеха, сделав нашу отрасль современной, яркой и привлекательной для инвесторов и потребителей, — сказал Дмитрий Киселев. — Не сомневаюсь, что задача нанесения России на винную карту мира будет успешно решена".
Десятый Всероссийский саммит виноделов собрал около тысячи представителей профессионального сообщества — руководителей предприятий, представителей органов власти, науки общественных организаций и международного экспертного сообщества.
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ТуризмКраснодарский крайДмитрий КиселевАбрау-ДюрсоФанагорияЛеонид ПоповичСоюз виноградарей и виноделов РоссииТуризмРоссияПавел ТитовВиноНовости - ТуризмИгристое виноВиноделие
 
 
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