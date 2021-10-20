В Мексике преступники вербуют детей через видеоигры
В Мексике преступники вербуют подростков через видеоигры для похищения или вербовки
МЕХИКО, 20 окт - РИА Новости. Мексиканские преступники контактируют с подростками в социальных сетях и видеоиграх на разных платформах, чтобы похитить или завербовать их в свои организации, сообщил заместитель министра общественной безопасности Мексики Рикардо Мехиа.
"Это делается через консоли PlayStation, Xbox, Nintendo Switch. Есть игры, в которых анонимные субъекты общаются посредством сети Интернет, так устанавливается контакт. Процесс убеждения и вербовки продолжается в социальных сетях, таких как TikTok или Instagram", - заявил Мехиа в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале правительства.
По словам чиновника, рекрутеры преступных организаций притворяются молодыми игроками или пользователями социальных сетей. Контакт устанавливается как правило в рабочее время, когда родители подростка находятся на работе - для начала подростков приглашают к совместной игре в жестокие, "адреналиновые" игры с большим количеством оружия и насилия. В качестве примера чиновник привел игры Grand Theft Auto, Call of Duty и Gears of War.
Мехиа привел в пример случай трех детей в штате Оахака 11-14 лет. В августе преступники через интерфейс игры FreeFire установили контакт с одним из них и узнали номер его мобильного телефона. В ходе последующего общения ему предложили работу "ястреба" - прослушку полицейских частот с вознаграждением 16 тысяч песо в месяц (около 800 долларов). Ребенок согласился и пригласил двоих друзей. В результате детей обманом вывезли в соседний город Санта Лусия дель Камино, где они находились в плену в течение двух месяцев до освобождения.