https://ria.ru/20211020/videoigry-1755497342.html

В Мексике преступники вербуют детей через видеоигры

В Мексике преступники вербуют детей через видеоигры - РИА Новости, 20.10.2021

В Мексике преступники вербуют детей через видеоигры

Мексиканские преступники контактируют с подростками в социальных сетях и видеоиграх на разных платформах, чтобы похитить или завербовать их в свои организации,... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T23:37

2021-10-20T23:37

2021-10-20T23:37

в мире

технологии

дети

мексика

nintendo

оахака

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/94270/53/942705317_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_b0eeae093aee145034217810b1d76380.jpg

МЕХИКО, 20 окт - РИА Новости. Мексиканские преступники контактируют с подростками в социальных сетях и видеоиграх на разных платформах, чтобы похитить или завербовать их в свои организации, сообщил заместитель министра общественной безопасности Мексики Рикардо Мехиа."Это делается через консоли PlayStation, Xbox, Nintendo Switch. Есть игры, в которых анонимные субъекты общаются посредством сети Интернет, так устанавливается контакт. Процесс убеждения и вербовки продолжается в социальных сетях, таких как TikTok или Instagram", - заявил Мехиа в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале правительства.По словам чиновника, рекрутеры преступных организаций притворяются молодыми игроками или пользователями социальных сетей. Контакт устанавливается как правило в рабочее время, когда родители подростка находятся на работе - для начала подростков приглашают к совместной игре в жестокие, "адреналиновые" игры с большим количеством оружия и насилия. В качестве примера чиновник привел игры Grand Theft Auto, Call of Duty и Gears of War.Мехиа привел в пример случай трех детей в штате Оахака 11-14 лет. В августе преступники через интерфейс игры FreeFire установили контакт с одним из них и узнали номер его мобильного телефона. В ходе последующего общения ему предложили работу "ястреба" - прослушку полицейских частот с вознаграждением 16 тысяч песо в месяц (около 800 долларов). Ребенок согласился и пригласил двоих друзей. В результате детей обманом вывезли в соседний город Санта Лусия дель Камино, где они находились в плену в течение двух месяцев до освобождения.

https://ria.ru/20211014/bastrykin-1754526476.html

мексика

оахака

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, технологии, дети, мексика, nintendo , оахака