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В Мексике преступники вербуют детей через видеоигры
В Мексике преступники вербуют детей через видеоигры - РИА Новости, 20.10.2021
В Мексике преступники вербуют детей через видеоигры
Мексиканские преступники контактируют с подростками в социальных сетях и видеоиграх на разных платформах, чтобы похитить или завербовать их в свои организации,... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T23:37
2021-10-20T23:37
в мире
технологии
дети
мексика
nintendo
оахака
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МЕХИКО, 20 окт - РИА Новости. Мексиканские преступники контактируют с подростками в социальных сетях и видеоиграх на разных платформах, чтобы похитить или завербовать их в свои организации, сообщил заместитель министра общественной безопасности Мексики Рикардо Мехиа."Это делается через консоли PlayStation, Xbox, Nintendo Switch. Есть игры, в которых анонимные субъекты общаются посредством сети Интернет, так устанавливается контакт. Процесс убеждения и вербовки продолжается в социальных сетях, таких как TikTok или Instagram", - заявил Мехиа в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале правительства.По словам чиновника, рекрутеры преступных организаций притворяются молодыми игроками или пользователями социальных сетей. Контакт устанавливается как правило в рабочее время, когда родители подростка находятся на работе - для начала подростков приглашают к совместной игре в жестокие, "адреналиновые" игры с большим количеством оружия и насилия. В качестве примера чиновник привел игры Grand Theft Auto, Call of Duty и Gears of War.Мехиа привел в пример случай трех детей в штате Оахака 11-14 лет. В августе преступники через интерфейс игры FreeFire установили контакт с одним из них и узнали номер его мобильного телефона. В ходе последующего общения ему предложили работу "ястреба" - прослушку полицейских частот с вознаграждением 16 тысяч песо в месяц (около 800 долларов). Ребенок согласился и пригласил двоих друзей. В результате детей обманом вывезли в соседний город Санта Лусия дель Камино, где они находились в плену в течение двух месяцев до освобождения.
https://ria.ru/20211014/bastrykin-1754526476.html
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в мире, технологии, дети, мексика, nintendo , оахака
23:37 20.10.2021
 
В Мексике преступники вербуют детей через видеоигры

В Мексике преступники вербуют подростков через видеоигры для похищения или вербовки

© Fotolia / dan talsonПлощадь Конституции в Мехико
Площадь Конституции в Мехико - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© Fotolia / dan talson
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 20 окт - РИА Новости. Мексиканские преступники контактируют с подростками в социальных сетях и видеоиграх на разных платформах, чтобы похитить или завербовать их в свои организации, сообщил заместитель министра общественной безопасности Мексики Рикардо Мехиа.
"Это делается через консоли PlayStation, Xbox, Nintendo Switch. Есть игры, в которых анонимные субъекты общаются посредством сети Интернет, так устанавливается контакт. Процесс убеждения и вербовки продолжается в социальных сетях, таких как TikTok или Instagram", - заявил Мехиа в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале правительства.
По словам чиновника, рекрутеры преступных организаций притворяются молодыми игроками или пользователями социальных сетей. Контакт устанавливается как правило в рабочее время, когда родители подростка находятся на работе - для начала подростков приглашают к совместной игре в жестокие, "адреналиновые" игры с большим количеством оружия и насилия. В качестве примера чиновник привел игры Grand Theft Auto, Call of Duty и Gears of War.
Мехиа привел в пример случай трех детей в штате Оахака 11-14 лет. В августе преступники через интерфейс игры FreeFire установили контакт с одним из них и узнали номер его мобильного телефона. В ходе последующего общения ему предложили работу "ястреба" - прослушку полицейских частот с вознаграждением 16 тысяч песо в месяц (около 800 долларов). Ребенок согласился и пригласил двоих друзей. В результате детей обманом вывезли в соседний город Санта Лусия дель Камино, где они находились в плену в течение двух месяцев до освобождения.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 12:36
Бастрыкин: запретить интернет не предлагаем, но ограничения для детей нужны
 
В миреТехнологииДетиМексикаNintendoОахака
 
 
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