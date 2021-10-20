https://ria.ru/20211020/vakansii-1755314618.html

Аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии в сфере производства

Аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии в сфере производства - РИА Новости, 20.10.2021

Аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии в сфере производства

Самыми высокооплачиваемыми профессиями в производственной сфере России в октябре стали начальник производства по переработке вторсырья в Москве и сварщик на... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T06:12

2021-10-20T06:12

2021-10-20T09:03

общество

ростов-на-дону

армавир

москва

навигатор абитуриента

кем стать

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735385105_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_270f92164154c158fdde20c4a1e362c6.jpg

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Самыми высокооплачиваемыми профессиями в производственной сфере России в октябре стали начальник производства по переработке вторсырья в Москве и сварщик на полуавтомате в Екатеринбурге, им предлагают 150 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", имеющегося в распоряжении РИА Новости.Столько же может получать сварщик на полуавтомате в Екатеринбурге. Для успешного трудоустройства соискателю необходимо иметь среднее профессиональное образование и опыт работы на производстве, а также быть ответственным.Завод в Приморском крае ищет рыбообработчика, которому готовы платить до 140 000 рублей. Работодатель не предъявляет к кандидату особых требований и готов рассмотреть соискателя без опыта. От 120 000 рублей в месяц может зарабатывать начальник производственного цеха в Ростове-на-Дону. Среди требований работодатель указал опыт работы в сфере тяжелого машиностроения, навыки руководства конвейерной линией, знание особенностей внедрения и развития бережливого производства, а также умение управлять персоналом от 100 человек.Доход от 105 000 рублей доступен токарю-карусельщику на заводе в Санкт-Петербурге. Кандидату необходимо иметь среднее профессиональное образование, опыт работы по специальности и квалификацию не ниже четвертого разряда.В Комсомольске-на-Амуре требуется технолог пищевого производства, которому готовы платить от 100 000 рублей в месяц. От соискателя требуется высшее образование, опыт работы в сфере питания не менее 2 лет, знание законодательства в этой отрасли и норм СанПиН. Такой же доход доступен главному конструктору на машиностроительном предприятии в Армавире. Для трудоустройства необходимо иметь высшее техническое образование, опыт работы в разработке и изготовлении оборудования в сфере машиностроения, быть нацеленным на достижение результатов в профессиональной деятельности.

https://ria.ru/20211008/vakansii-1753609295.html

https://ria.ru/20210917/zarplata-1750443330.html

ростов-на-дону

армавир

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, ростов-на-дону, армавир, москва, навигатор абитуриента, кем стать