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Аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии в сфере производства
Аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии в сфере производства - РИА Новости, 20.10.2021
Аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии в сфере производства
Самыми высокооплачиваемыми профессиями в производственной сфере России в октябре стали начальник производства по переработке вторсырья в Москве и сварщик на... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T06:12
2021-10-20T09:03
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Самыми высокооплачиваемыми профессиями в производственной сфере России в октябре стали начальник производства по переработке вторсырья в Москве и сварщик на полуавтомате в Екатеринбурге, им предлагают 150 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", имеющегося в распоряжении РИА Новости.Столько же может получать сварщик на полуавтомате в Екатеринбурге. Для успешного трудоустройства соискателю необходимо иметь среднее профессиональное образование и опыт работы на производстве, а также быть ответственным.Завод в Приморском крае ищет рыбообработчика, которому готовы платить до 140 000 рублей. Работодатель не предъявляет к кандидату особых требований и готов рассмотреть соискателя без опыта. От 120 000 рублей в месяц может зарабатывать начальник производственного цеха в Ростове-на-Дону. Среди требований работодатель указал опыт работы в сфере тяжелого машиностроения, навыки руководства конвейерной линией, знание особенностей внедрения и развития бережливого производства, а также умение управлять персоналом от 100 человек.Доход от 105 000 рублей доступен токарю-карусельщику на заводе в Санкт-Петербурге. Кандидату необходимо иметь среднее профессиональное образование, опыт работы по специальности и квалификацию не ниже четвертого разряда.В Комсомольске-на-Амуре требуется технолог пищевого производства, которому готовы платить от 100 000 рублей в месяц. От соискателя требуется высшее образование, опыт работы в сфере питания не менее 2 лет, знание законодательства в этой отрасли и норм СанПиН. Такой же доход доступен главному конструктору на машиностроительном предприятии в Армавире. Для трудоустройства необходимо иметь высшее техническое образование, опыт работы в разработке и изготовлении оборудования в сфере машиностроения, быть нацеленным на достижение результатов в профессиональной деятельности.
https://ria.ru/20211008/vakansii-1753609295.html
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общество, ростов-на-дону, армавир, москва, навигатор абитуриента, кем стать
06:12 20.10.2021 (обновлено: 09:03 20.10.2021)
 
Аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии в сфере производства

Аналитики "Работы.ру" назвали самые высокооплачиваемые вакансии в производственной сфере

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСварщик во время выполнения работы
Сварщик во время выполнения работы - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Самыми высокооплачиваемыми профессиями в производственной сфере России в октябре стали начальник производства по переработке вторсырья в Москве и сварщик на полуавтомате в Екатеринбурге, им предлагают 150 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"Одну из самых высоких зарплат предлагают начальнику производства по переработке вторсырья в Москве - до 150 000 рублей. От соискателя требуется опыт работы на аналогичной должности в этой сфере, технический склад ума, понимание процесса переработки и базовые знания химии", - говорится в отчете по итогам изучения более трех тысячи вакансий в сфере производства.
Столько же может получать сварщик на полуавтомате в Екатеринбурге. Для успешного трудоустройства соискателю необходимо иметь среднее профессиональное образование и опыт работы на производстве, а также быть ответственным.
Завод в Приморском крае ищет рыбообработчика, которому готовы платить до 140 000 рублей. Работодатель не предъявляет к кандидату особых требований и готов рассмотреть соискателя без опыта. От 120 000 рублей в месяц может зарабатывать начальник производственного цеха в Ростове-на-Дону. Среди требований работодатель указал опыт работы в сфере тяжелого машиностроения, навыки руководства конвейерной линией, знание особенностей внедрения и развития бережливого производства, а также умение управлять персоналом от 100 человек.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября, 07:26
Названы вакансии с наибольшими зарплатами в Москве
Доход от 105 000 рублей доступен токарю-карусельщику на заводе в Санкт-Петербурге. Кандидату необходимо иметь среднее профессиональное образование, опыт работы по специальности и квалификацию не ниже четвертого разряда.
В Комсомольске-на-Амуре требуется технолог пищевого производства, которому готовы платить от 100 000 рублей в месяц. От соискателя требуется высшее образование, опыт работы в сфере питания не менее 2 лет, знание законодательства в этой отрасли и норм СанПиН. Такой же доход доступен главному конструктору на машиностроительном предприятии в Армавире. Для трудоустройства необходимо иметь высшее техническое образование, опыт работы в разработке и изготовлении оборудования в сфере машиностроения, быть нацеленным на достижение результатов в профессиональной деятельности.
Продавец в защитной маске в одном из продовольственных магазинов - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
17 сентября, 06:17
Эксперты рассказали о популярных вакансиях с самыми высокими зарплатами
 
ОбществоРостов-на-ДонуАрмавирМоскваНавигатор абитуриентаКем стать
 
 
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