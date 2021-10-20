https://ria.ru/20211020/ukraina-1755463162.html
Минкульт Украины расширил "черный список" российских деятелей культуры
Минкульт Украины расширил "черный список" российских деятелей культуры - РИА Новости, 20.10.2021
Минкульт Украины расширил "черный список" российских деятелей культуры
Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности внесло в "черный список" еще девять человек, среди которых... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T18:32
2021-10-20T18:32
2021-10-20T18:32
в мире
украина
министерство культуры украины
"черный список" российских деятелей культуры на украине
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КИЕВ, 20 окт - РИА Новости. Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности внесло в "черный список" еще девять человек, среди которых российские продюсеры, актеры и операторы, сообщает в среду пресс-служба ведомства.Согласно обновлениям перечня лиц, "которые создают угрозу нацбезопасности Украины", в список вошли: российский режиссер Максим Бриус, продюсер и сценарист Генрих Кен, продюсер Сергей Щеглов, актеры Владимир Ильин и Михаил Вассербаум, операторы Владислав Гурчин, Александр Полагаев и Гарик Жамгарян, а также писательница Елена Чижова. Сейчас в этом перечне находятся 215 человек.Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.
https://ria.ru/20210618/skachkov-1737602389.html
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в мире, украина, министерство культуры украины, "черный список" российских деятелей культуры на украине
Минкульт Украины расширил "черный список" российских деятелей культуры
Минкульт Украины внес в "черный список" девять российских деятелей культуры