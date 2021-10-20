Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211020/tsru-1755496644.html
Нельзя недооценивать угрозу в киберсфере от России, заявил директор ЦРУ
Нельзя недооценивать угрозу в киберсфере от России, заявил директор ЦРУ - РИА Новости, 20.10.2021
Нельзя недооценивать угрозу в киберсфере от России, заявил директор ЦРУ
Китай является сейчас главной угрозой для США в киберсфере, но недооценивать возможности России нельзя, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T23:32
2021-10-20T23:32
в мире
технологии
сша
женева (город)
стэнфордский университет
уильям бернс
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742488917_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_aa28e7377e20af197ba9bb309ba55160.jpg
ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Китай является сейчас главной угрозой для США в киберсфере, но недооценивать возможности России нельзя, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс."С точки зрения широких возможностей по всему спектру новых технологий, я думаю, что вероятно, это Китай, но я бы никогда не стал недооценивать… потенциал российского руководства прекрасно и асимметрично использовать спектр инструментов в киберсфере, чтобы влиять на все, начиная с нарушения политического функционирования в нашей собственной стране", - сказал Бернс, выступая в Стэнфордском университете.Он добавил, что за кибератаки может нести ответственность не руководство страны, а частные лица - хакеры."Это могут быть криминальные банды, которые занимались кибервымогательством не очень-то далеко от Санкт-Петербурга, судя по последней (информации), которую я видел. Президент (России Владимир) Путин не стесняется контролировать собственную территорию. Так что это было темой дискуссии между президентом (США Джо) Байденом и ним, важность этого контроля", - сказал Бернс."Подобные атаки и кибервымогательство может быть угрозой для всех нас, если не будет каких-то основных "дорожных правил", - заключил директор ЦРУ.На саммите в Женеве в июне президенты России и США условились о запуске диалога по кибербезопасности, состоялись четыре раунда экспертных консультаций под эгидой советов безопасности двух стран.
https://ria.ru/20211015/kiberugrozy-1754820576.html
https://ria.ru/20211020/khakery-1755490180.html
сша
женева (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742488917_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_b423bec76dd266976be07baf3df68d9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, технологии, сша, женева (город), стэнфордский университет, уильям бернс, россия
23:32 20.10.2021
 
Нельзя недооценивать угрозу в киберсфере от России, заявил директор ЦРУ

Глава ЦРУ Бернс: КНР - главная угроза для США в киберсфере, но Россию недооценивать нельзя

© AP Photo / Graeme Jennings/PoolДиректор ЦРУ Уильям Бернс
Директор ЦРУ Уильям Бернс - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© AP Photo / Graeme Jennings/Pool
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Китай является сейчас главной угрозой для США в киберсфере, но недооценивать возможности России нельзя, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.
"С точки зрения широких возможностей по всему спектру новых технологий, я думаю, что вероятно, это Китай, но я бы никогда не стал недооценивать… потенциал российского руководства прекрасно и асимметрично использовать спектр инструментов в киберсфере, чтобы влиять на все, начиная с нарушения политического функционирования в нашей собственной стране", - сказал Бернс, выступая в Стэнфордском университете.
Здание Белого в Вашингтоне. 30 июля 2019 - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября, 21:37
Белый дом назвал обмен информацией о киберугрозах с Россией откровенным
Он добавил, что за кибератаки может нести ответственность не руководство страны, а частные лица - хакеры.
"Это могут быть криминальные банды, которые занимались кибервымогательством не очень-то далеко от Санкт-Петербурга, судя по последней (информации), которую я видел. Президент (России Владимир) Путин не стесняется контролировать собственную территорию. Так что это было темой дискуссии между президентом (США Джо) Байденом и ним, важность этого контроля", - сказал Бернс.
"Подобные атаки и кибервымогательство может быть угрозой для всех нас, если не будет каких-то основных "дорожных правил", - заключил директор ЦРУ.
На саммите в Женеве в июне президенты России и США условились о запуске диалога по кибербезопасности, состоялись четыре раунда экспертных консультаций под эгидой советов безопасности двух стран.
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
Вчера, 22:04
В США обвинили русских хакеров в атаке на медиахолдинг
 
В миреТехнологииСШАЖенева (город)Стэнфордский университетУильям БернсРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23В Хабаровском крае постановили привить 80 процентов населения ряда сфера
05:14Действия Саакашвили не идут на пользу Грузии, сообщил источник
04:44В Киеве заявили о превосходстве Украины над Германией
04:36МИД КНДР заявил, что испытание ракет не направлено против США
04:22В Германии археологи обнаружили останки средневекового хипстера
04:15Российские и египетские десантники провели совместные учения
04:09Вирусолог назвал возможные пути эволюции коронавируса
03:55Компания Трампа объявила о создании новой соцсети TRUTH Social
03:50Мошенники активизировали продажу фейковых сертификатов о вакцинации
03:43Врач рассказал, почему детям нужно носить маски в общественных местах
03:34Times: Украина ведет переговоры с Британией о поставках ракет
03:24Space Adventures: полет "киноэкипажа" повлиял на космический туризм
03:18Эксперт напомнила о гражданах, которые могут досрочно выйти на пенсию
03:05Глава АСВ назвал самый безопасный способ накоплений
03:00СМИ: инженера ВМС США обвинили в попытке передачи Франции чертежей подлодок
03:00В России создали самый быстрый в мире анализатор токсичности пищи
03:00В России появились новые мошенники в сфере ЖКХ, предупредил юрист
02:55"Прогресс" отстыковался от МКС для перестыковки на модуль "Наука"
02:53Пушков объяснил, почему Польша проиграла в газовой войне
02:47Немцы раскритиковали Бербок из-за слов в адрес "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния
В Хабаровском крае постановили привить 80 процентов населения ряда сфераДействия Саакашвили не идут на пользу Грузии, сообщил источникВ Киеве заявили о превосходстве Украины над ГерманиейМИД КНДР заявил, что испытание ракет не направлено против СШАВ Германии археологи обнаружили останки средневекового хипстераРоссийские и египетские десантники провели совместные ученияВирусолог назвал возможные пути эволюции коронавирусаКомпания Трампа объявила о создании новой соцсети TRUTH SocialМошенники активизировали продажу фейковых сертификатов о вакцинацииВрач рассказал, почему детям нужно носить маски в общественных местахTimes: Украина ведет переговоры с Британией о поставках ракетSpace Adventures: полет "киноэкипажа" повлиял на космический туризмЭксперт напомнила о гражданах, которые могут досрочно выйти на пенсиюГлава АСВ назвал самый безопасный способ накопленийСМИ: инженера ВМС США обвинили в попытке передачи Франции чертежей подлодокВ России создали самый быстрый в мире анализатор токсичности пищиВ России появились новые мошенники в сфере ЖКХ, предупредил юрист"Прогресс" отстыковался от МКС для перестыковки на модуль "Наука"Пушков объяснил, почему Польша проиграла в газовой войнеНемцы раскритиковали Бербок из-за слов в адрес "Северного потока — 2"