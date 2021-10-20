https://ria.ru/20211020/tsru-1755496644.html

Нельзя недооценивать угрозу в киберсфере от России, заявил директор ЦРУ

Нельзя недооценивать угрозу в киберсфере от России, заявил директор ЦРУ - РИА Новости, 20.10.2021

Нельзя недооценивать угрозу в киберсфере от России, заявил директор ЦРУ

Китай является сейчас главной угрозой для США в киберсфере, но недооценивать возможности России нельзя, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T23:32

2021-10-20T23:32

2021-10-20T23:32

в мире

технологии

сша

женева (город)

стэнфордский университет

уильям бернс

россия

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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Китай является сейчас главной угрозой для США в киберсфере, но недооценивать возможности России нельзя, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс."С точки зрения широких возможностей по всему спектру новых технологий, я думаю, что вероятно, это Китай, но я бы никогда не стал недооценивать… потенциал российского руководства прекрасно и асимметрично использовать спектр инструментов в киберсфере, чтобы влиять на все, начиная с нарушения политического функционирования в нашей собственной стране", - сказал Бернс, выступая в Стэнфордском университете.Он добавил, что за кибератаки может нести ответственность не руководство страны, а частные лица - хакеры."Это могут быть криминальные банды, которые занимались кибервымогательством не очень-то далеко от Санкт-Петербурга, судя по последней (информации), которую я видел. Президент (России Владимир) Путин не стесняется контролировать собственную территорию. Так что это было темой дискуссии между президентом (США Джо) Байденом и ним, важность этого контроля", - сказал Бернс."Подобные атаки и кибервымогательство может быть угрозой для всех нас, если не будет каких-то основных "дорожных правил", - заключил директор ЦРУ.На саммите в Женеве в июне президенты России и США условились о запуске диалога по кибербезопасности, состоялись четыре раунда экспертных консультаций под эгидой советов безопасности двух стран.

https://ria.ru/20211015/kiberugrozy-1754820576.html

https://ria.ru/20211020/khakery-1755490180.html

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женева (город)

россия

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в мире, технологии, сша, женева (город), стэнфордский университет, уильям бернс, россия