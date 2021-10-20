https://ria.ru/20211020/tsru-1755496644.html
Нельзя недооценивать угрозу в киберсфере от России, заявил директор ЦРУ
Нельзя недооценивать угрозу в киберсфере от России, заявил директор ЦРУ - РИА Новости, 20.10.2021
Нельзя недооценивать угрозу в киберсфере от России, заявил директор ЦРУ
Китай является сейчас главной угрозой для США в киберсфере, но недооценивать возможности России нельзя, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T23:32
2021-10-20T23:32
2021-10-20T23:32
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технологии
сша
женева (город)
стэнфордский университет
уильям бернс
россия
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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Китай является сейчас главной угрозой для США в киберсфере, но недооценивать возможности России нельзя, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс."С точки зрения широких возможностей по всему спектру новых технологий, я думаю, что вероятно, это Китай, но я бы никогда не стал недооценивать… потенциал российского руководства прекрасно и асимметрично использовать спектр инструментов в киберсфере, чтобы влиять на все, начиная с нарушения политического функционирования в нашей собственной стране", - сказал Бернс, выступая в Стэнфордском университете.Он добавил, что за кибератаки может нести ответственность не руководство страны, а частные лица - хакеры."Это могут быть криминальные банды, которые занимались кибервымогательством не очень-то далеко от Санкт-Петербурга, судя по последней (информации), которую я видел. Президент (России Владимир) Путин не стесняется контролировать собственную территорию. Так что это было темой дискуссии между президентом (США Джо) Байденом и ним, важность этого контроля", - сказал Бернс."Подобные атаки и кибервымогательство может быть угрозой для всех нас, если не будет каких-то основных "дорожных правил", - заключил директор ЦРУ.На саммите в Женеве в июне президенты России и США условились о запуске диалога по кибербезопасности, состоялись четыре раунда экспертных консультаций под эгидой советов безопасности двух стран.
https://ria.ru/20211015/kiberugrozy-1754820576.html
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в мире, технологии, сша, женева (город), стэнфордский университет, уильям бернс, россия
Нельзя недооценивать угрозу в киберсфере от России, заявил директор ЦРУ
Глава ЦРУ Бернс: КНР - главная угроза для США в киберсфере, но Россию недооценивать нельзя